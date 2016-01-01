ŠKODA, BMV, PORSCHE монтаж сидений для автомобилей

работа на производство ŠKODA, BMV, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, г. Bor u Tachova, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей.
Требуются работники на производство ŠKODA, BMV, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, г. Bor u Tachova, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем!
Зарплата 110-120 кронн в час + бонус од 5-15 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно.
Вакансия бесплатная.
Steer
htsteer@seznam.cz
720078055