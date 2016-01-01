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Контролёр ОТК, рабочий завода
Steer agency s.r.o.
Praha 1

ŠKODA, BMV, PORSCHE монтаж сидений для автомобилей

Размещено Вчера 11:55
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
24 000 CZK
Компания
Steer agency s.r.o.
Описание

работа на производство ŠKODA, BMV, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, г. Bor u Tachova, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей.

Требования

Требуются работники на производство ŠKODA, BMV, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, г. Bor u Tachova, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем!

Условия

Зарплата 110-120 кронн в час + бонус од 5-15 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно.

Дополнительная информация

Вакансия бесплатная.

Контакты:

Steer

htsteer@seznam.cz

720078055




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