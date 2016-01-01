ŠKODA, BMV, PORSCHE монтаж сидений для автомобилей

Тип занятости Полный день Профессия Контролёр ОТК Регион Středočeský kraj Город Mladá Boleslav Заработная плата 24 000 CZK Компания Steer agency s.r.o.

Описание работа на производство ŠKODA, BMV, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, г. Bor u Tachova, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей.

Требования Требуются работники на производство ŠKODA, BMV, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, г. Bor u Tachova, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем!

Условия Зарплата 110-120 кронн в час + бонус од 5-15 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно.