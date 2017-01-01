Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13d 0 °C

Требуется PR

Размещено 09 января 15:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
PR-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
unischool.cz
Описание

- Написание новостей, пресс-релизов, статей;
- Размещение пресс-релизов на новостных порталах и профильных СМИ;
- Профессиональное написание текстов для сайта (в том числе SEO-оптимизированных), брошюр, буклетов, рекламных макетов;
- Ведение сайта: написание и размещение новостей, текстов разделов;
- Продвижение в социальных сетях (написание и размещение новостей, работа с комментариями в фейсбуке, вконтакте, инстаграм, твиттер, гугл + ;
- Мониторинг активности конкурентов;
- Работа с дизайнерами по созданию рекламных материалов;
- Размещение заказов на все рекламные материалы в производственных компаниях;
- Организация и контроль съемок видео-роликов, записей аудио-роликов, фотосъемок.

Требования

- Грамотный русский язык;
- Приветствуется ВО (маркетинг/связи с общественностью/журналистика);
- Умение писать рекламно-информационные тексты - обязательное условие (на этапе отбора необходимо выполнить тестовое задание);
- Знание принципов интернет-продвижения, SEO, SMM, контекстная реклама.

Условия

График работы пн-пт 09:00-18:00, полный рабочий день
Заработная плата по договоренности
Офис станция метро I.P.Pavlova

Контакты:

Ирина

irina@unischool.cz




Мобильная версия