Требуется PR

- Написание новостей, пресс-релизов, статей;
- Размещение пресс-релизов на новостных порталах и профильных СМИ;
- Профессиональное написание текстов для сайта (в том числе SEO-оптимизированных), брошюр, буклетов, рекламных макетов;
- Ведение сайта: написание и размещение новостей, текстов разделов;
- Продвижение в социальных сетях (написание и размещение новостей, работа с комментариями в фейсбуке, вконтакте, инстаграм, твиттер, гугл + ;
- Мониторинг активности конкурентов;
- Работа с дизайнерами по созданию рекламных материалов;
- Размещение заказов на все рекламные материалы в производственных компаниях;
- Организация и контроль съемок видео-роликов, записей аудио-роликов, фотосъемок.
- Грамотный русский язык;
- Приветствуется ВО (маркетинг/связи с общественностью/журналистика);
- Умение писать рекламно-информационные тексты - обязательное условие (на этапе отбора необходимо выполнить тестовое задание);
- Знание принципов интернет-продвижения, SEO, SMM, контекстная реклама.
График работы пн-пт 09:00-18:00, полный рабочий день
Заработная плата по договоренности
Офис станция метро I.P.Pavlova
Ирина
irina@unischool.cz