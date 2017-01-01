Требуется PR

Описание

- Написание новостей, пресс-релизов, статей;

- Размещение пресс-релизов на новостных порталах и профильных СМИ;

- Профессиональное написание текстов для сайта (в том числе SEO-оптимизированных), брошюр, буклетов, рекламных макетов;

- Ведение сайта: написание и размещение новостей, текстов разделов;

- Продвижение в социальных сетях (написание и размещение новостей, работа с комментариями в фейсбуке, вконтакте, инстаграм, твиттер, гугл + ;

- Мониторинг активности конкурентов;

- Работа с дизайнерами по созданию рекламных материалов;

- Размещение заказов на все рекламные материалы в производственных компаниях;

- Организация и контроль съемок видео-роликов, записей аудио-роликов, фотосъемок.