Описание

В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется менеджер отдела аренды недвижимости на полный рабочий день с фиксированным окладом.

Профиль сотрудника:

• Вам от 20 до 26 лет.

• Вы ответственный человек, который не пойдет пить кофе пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам.

Ваши основные качества:

• Честность

• Справедливость

• Дружелюбие

• Общительность.

Мы любим нашу работу. Мы помогаем людям реализовывать их мечты. Наша цель — найти человека, который разделяет наши ценности.

Резюме отправляйте на: melnikov@homerealestate.cz