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Home Real Estate
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Менеджер отдела аренды недвижимости

Размещено 16 января 15:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Описание

В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется менеджер отдела аренды недвижимости на полный рабочий день с фиксированным окладом.

Профиль сотрудника:
• Вам от 20 до 26 лет.
• Вы ответственный человек, который не пойдет пить кофе пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам.

Ваши основные качества:
• Честность
• Справедливость
• Дружелюбие
• Общительность.

Мы любим нашу работу. Мы помогаем людям реализовывать их мечты. Наша цель — найти человека, который разделяет наши ценности.

Резюме отправляйте на: melnikov@homerealestate.cz

Требования

Требования:
• Свободное владение чешским языком.
• Стрессоустойчивость и возможность работать в режиме многозадачности.

Условия

Условия работы:
• Испытательный срок 1 неделя.
• Фиксированная заработная плата 15.000 Kč + % с продаж.
• Рабочий день с 9:00 до 18:00.
• Работа в современном офисе в самом центре Пражских Виноград в резиденции Корунни в прекрасном международном коллективе 6 молодых людей.

Контакты:

Артем Мельников

melnikov@homerealestate.cz

777299799




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