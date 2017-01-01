Описание

Нужен 1 Zednik, Чехия Vrchlabi 100km от Праги, жильё там за 3000/месяц, оплата 100kč/ час, 9 часов в день, понедельник-воскресенье, выплата каждый месяц 21-22 числа, каждую пятницу залог 1000-1500kč. нужно иметь чешскую визу,работа там на несколько месяцев может быть даже до конца года. Пока-что только это, когда будет чучуть теплее то будут вакансии и в Праге, кому интересно напишите, могу потом обратно написать когда появится работа в Праге.

https://vk.com/id262728606

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