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Вакансия на Web Программиста
Praha 1

Web программист / график

Размещено 31 января 09:05
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Администратор сайта, Web-программист, Контент-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Web программист / график в производственную фирму.
Описание:
- Сопровождение существующих сайтов (контент, наполнение и доработка)
- SEO оптимизация сайтов
- Подготовка рекламных графических материалов (рекламные модули в журналы, баннеры на сайтах и т.п.)
- Поддержка компьютеров на базе OS Windows, поддержка орг. техники (не более 5% рабочего времени).
- Разговорный чешский, грамотный русский, базовый английский.
- Возможен гибкий график работы
Резюме на адрес: itrabota собака post.cz (без пробелов).

Контакты:

Aleksandr

itrabota@post.cz




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