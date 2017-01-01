Описание

Web программист / график в производственную фирму.

Описание:

- Сопровождение существующих сайтов (контент, наполнение и доработка)

- SEO оптимизация сайтов

- Подготовка рекламных графических материалов (рекламные модули в журналы, баннеры на сайтах и т.п.)

- Поддержка компьютеров на базе OS Windows, поддержка орг. техники (не более 5% рабочего времени).

- Разговорный чешский, грамотный русский, базовый английский.

- Возможен гибкий график работы

Резюме на адрес: itrabota собака post.cz (без пробелов).