Web программист / график в производственную фирму.
Описание:
- Сопровождение существующих сайтов (контент, наполнение и доработка)
- SEO оптимизация сайтов
- Подготовка рекламных графических материалов (рекламные модули в журналы, баннеры на сайтах и т.п.)
- Поддержка компьютеров на базе OS Windows, поддержка орг. техники (не более 5% рабочего времени).
- Разговорный чешский, грамотный русский, базовый английский.
- Возможен гибкий график работы
Резюме на адрес: itrabota собака post.cz (без пробелов).
Aleksandr
itrabota@post.cz