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Программист
Агентство Мэри Поппинс
Praha 1

PHP-программист

Размещено 01 февраля 12:59
Тип занятости
Полный день
Профессия
Программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

В развивающуюся E-ticketing компанию с офисом в центре Праги на постоянную основу и длительный срок требуется IT — специалист.

Требования

- Профессионал в области PHP программирования.
- Обязательные знания MySQL,Java Script (JqueryUI, Bootstrap), HTML, CSS.
- Легальное пребывание в Чехии с правом на работу!
- Возможность работать локально в офисе в Праге полный рабочий день!
- Знание английского языка на уровне чтения документации.

Условия

- Официальное трудоустройство.
- Достойная и своевременная оплата труда.

Дополнительная информация

Все подробности будут оговариваться на собеседовании.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме присылать на office@infobus.eu

Контакты:

INFOBUS office

office@infobus.eu




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