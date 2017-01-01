PHP-программист

В развивающуюся E-ticketing компанию с офисом в центре Праги на постоянную основу и длительный срок требуется IT — специалист.
- Профессионал в области PHP программирования.
- Обязательные знания MySQL,Java Script (JqueryUI, Bootstrap), HTML, CSS.
- Легальное пребывание в Чехии с правом на работу!
- Возможность работать локально в офисе в Праге полный рабочий день!
- Знание английского языка на уровне чтения документации.
- Официальное трудоустройство.
- Достойная и своевременная оплата труда.
Все подробности будут оговариваться на собеседовании.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме присылать на office@infobus.eu
INFOBUS office
office@infobus.eu