PHP-программист

Тип занятости Полный день Профессия Программист Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание В развивающуюся E-ticketing компанию с офисом в центре Праги на постоянную основу и длительный срок требуется IT — специалист.

Требования - Профессионал в области PHP программирования.

- Обязательные знания MySQL,Java Script (JqueryUI, Bootstrap), HTML, CSS.

- Легальное пребывание в Чехии с правом на работу!

- Возможность работать локально в офисе в Праге полный рабочий день!

- Знание английского языка на уровне чтения документации.

Условия - Официальное трудоустройство.

- Достойная и своевременная оплата труда.