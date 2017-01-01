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Требуются на работу
Brno-město

Работа в Чехии на заводе ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ

Размещено 12 февраля 20:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Jihočeský kraj
Город
Český Krumlov
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Cтропко
Описание

На постоянную работу в Чехию на завод нужны люди .
Без разводов, все чесно
Зарплата 80 -115 Чешских Крон в час. Зарплата от 900 евро и выше .
Хорошие жылищние услови
Работа по 10 - 12 часов в сутки 6 дней в неделю
По приезду предоставляем аванс.
Возможна доставка до места работи
Зарплата стабильная и високая
Работа не сложная
Работа в теплом помещении
Хороший колектив
Жилье предоставляется
Перерив для перекуров
Обедний перерив
Звоните 0506957171 есть VIBER или пишыте: stropkov@mail.ru
ТОЛЬКО С ПАСПОРТАМИ ЕС, ПМЖ, ПОБУТ, РАБОЧАЯ ЧЕШСКАЯ ВИЗА

Условия

Обязательно трудолюбивие с желанием работать и заробативать. Робота для тех кто ценит свой труд так как оплата высокая и своевременная.

Контакты:

Стропко Ладислав

stropkov@mail.ru

+380506957171




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