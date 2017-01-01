Работа в Чехии на заводе ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ

На постоянную работу в Чехию на завод нужны люди .
Без разводов, все чесно
Зарплата 80 -115 Чешских Крон в час. Зарплата от 900 евро и выше .
Хорошие жылищние услови
Работа по 10 - 12 часов в сутки 6 дней в неделю
По приезду предоставляем аванс.
Возможна доставка до места работи
Зарплата стабильная и високая
Работа не сложная
Работа в теплом помещении
Хороший колектив
Жилье предоставляется
Перерив для перекуров
Обедний перерив
Звоните 0506957171 есть VIBER или пишыте: stropkov@mail.ru
ТОЛЬКО С ПАСПОРТАМИ ЕС, ПМЖ, ПОБУТ, РАБОЧАЯ ЧЕШСКАЯ ВИЗА
Обязательно трудолюбивие с желанием работать и заробативать. Робота для тех кто ценит свой труд так как оплата высокая и своевременная.
Стропко Ладислав
stropkov@mail.ru
+380506957171