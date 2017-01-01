Работа в Чехии на заводе ХОРОШЫЕ УСЛОВИЯ

Описание

На постоянную работу в Чехию на завод нужны люди .

Без разводов, все чесно

Зарплата 80 -115 Чешских Крон в час. Зарплата от 900 евро и выше .

Хорошие жылищние услови

Работа по 10 - 12 часов в сутки 6 дней в неделю

По приезду предоставляем аванс.

Возможна доставка до места работи

Зарплата стабильная и високая

Работа не сложная

Работа в теплом помещении

Хороший колектив

Жилье предоставляется

Перерив для перекуров

Обедний перерив

Звоните 0506957171 есть VIBER или пишыте: stropkov@mail.ru

ТОЛЬКО С ПАСПОРТАМИ ЕС, ПМЖ, ПОБУТ, РАБОЧАЯ ЧЕШСКАЯ ВИЗА