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Дизайнер из Бишкека на Czech design week 2016

Дизайнер из Бишкека на Czech design week 2016

Asylnar Kukuyeva 480 0
Дизайнер из Кыргызстана представила свои работы на неделе дизайна в Праге.
Дизайнер из Бишкека на Czech design week 2016

Свои настольные лампы представила на неделе дизайна в Чехии Салтанат Керезова, молодой перспективный дизайнер из Кыргызстана. 

Лампы выдержаны в стиле бионика, который объединяет природную органичность, футуристическую фантазию, минимализм и функциональность в интерьере. В будущем Салтанат планирует привнести в работы и национальные мотивы, напоминающие живописную природу Кыргызстана.

В качестве обработки была выбрана гидроабразивная резка, сами лампы изготовлены из дерева и бумаги с LED подсветкой.

Родилась и выросла Салтанат в Бишкеке. В 2012 году окончила архитектурно-строительный факультет  Кыргызско-Российского Славянского университета. В этом же году переехала в Прагу для получения опыта в архитектурной сфере. Работала проектировщиком в крупной архитектурно-строительной фирме в Пльзене, сейчас принимает активное участие в выставках  и планирует дальнейшее развитие в сфере промышленного дизайна.

 

Салтанат Керезова (Прага/Бишкек), промышленный дизайнер. 

Лучший архитектор: Фрэнк Гери. Деконструктивист, разрывающий все шаблоны

Меня вдохновляет: музыка Ludovico Einaudi, The Piano Guys. Работа ночью

Созданием собственного бренда я займусь: следите за развитием событий

Совет новичку: всегда пробовать, не просто мечтать и оставаться в своих иллюзиях.

 

Поддержать Салтанат и посмотреть работы других талантливых дизайнеров Вы сможете по адресу: Kafkův dům, náměstí Franze Kafky 3, Praha 1. Международный фестиваль Czech design week продлится до 13 ноября

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дизайн фестиваль
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