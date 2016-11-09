Дизайнер из Бишкека на Czech design week 2016

Дизайнер из Кыргызстана представила свои работы на неделе дизайна в Праге.

Свои настольные лампы представила на неделе дизайна в Чехии Салтанат Керезова, молодой перспективный дизайнер из Кыргызстана.

Лампы выдержаны в стиле бионика, который объединяет природную органичность, футуристическую фантазию, минимализм и функциональность в интерьере. В будущем Салтанат планирует привнести в работы и национальные мотивы, напоминающие живописную природу Кыргызстана.

В качестве обработки была выбрана гидроабразивная резка, сами лампы изготовлены из дерева и бумаги с LED подсветкой.

Родилась и выросла Салтанат в Бишкеке. В 2012 году окончила архитектурно-строительный факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. В этом же году переехала в Прагу для получения опыта в архитектурной сфере. Работала проектировщиком в крупной архитектурно-строительной фирме в Пльзене, сейчас принимает активное участие в выставках и планирует дальнейшее развитие в сфере промышленного дизайна.

Салтанат Керезова (Прага/Бишкек), промышленный дизайнер. Лучший архитектор: Фрэнк Гери. Деконструктивист, разрывающий все шаблоны Меня вдохновляет: музыка Ludovico Einaudi, The Piano Guys. Работа ночью Созданием собственного бренда я займусь: следите за развитием событий Совет новичку: всегда пробовать, не просто мечтать и оставаться в своих иллюзиях.

Поддержать Салтанат и посмотреть работы других талантливых дизайнеров Вы сможете по адресу: Kafkův dům, náměstí Franze Kafky 3, Praha 1. Международный фестиваль Czech design week продлится до 13 ноября