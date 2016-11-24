Что делать в Праге с 26 ноября по 2 декабря 2016

Самое главное событие предстоящих выходных – открытие рождественской ели на Староместской площади и главных ярмарок. Но кроме этого, найдется немало других интересных событий, которые не стоит пропускать.

Фото: Daria Nepriakhina, unsplash.com/@epicantus

Суббота, 26 ноября

- На главных площадях Праги открываются традиционные рождественские ярмарки. Мы сделали обзор, какие места в чешской столице стоит обязательно посетить, чтобы почувствовать особую предпраздничную атмосферу.

- Детский центр «Белый кролик» приглашает родителей детей с аутизмом на конференцию на сложную, но важную тему. Посетители прослушают лекции психолога, педагога и логопеда, смогут узнать больше об опыте в воспитании детей с особенностями развития и познакомиться с другими родителями и специалистами.

- Один из главных артистов нового поколения британской музыкальной сцены Том Оделл даст в Праге сольный концерт. Купить входной билет можно будет на месте – за 900 крон.

- Самый богатый и талантливый музыкант современности, сэр Элтон Джон, возвращается в Прагу, чтобы выступить на одной из самых масштабных площадок чешской столицы – в О2 Арене. Стоимость билетов достигает 2 690 крон.

- Если успеете купить билеты (их количество ограничено), то можете попасть на первый концерт Светланы Бень и Артема Залесского (из кабаре-бэнда «Серебряная свадьба») в Праге. В столице Чехии они представят свое камерное шоу «Микрокабаре», в котором нашли отражение истории самых разных персонажей.



Воскресенье, 27 ноября

- Компания MoneyPolo приглашает на зимний стадион Hasa развлекаться и бесплатно кататься на коньках. Гостей ожидают мастер-классы и розыгрыши подарков.

- Дипломатическая ассоциация DSA организует большой Международный рождественский фестиваль, на котором можно будет купить необычные подарки со всего мира. Ярмарка займет тысячу квадратных метров. Посетители смогут выбрать товары из 40 стран мира, чтобы потом подарить их своим близким. Мероприятие продлится с 10 до 17:00 в конгресс-зале отеля Hilton (Pobřežní 1, 180 00 Praha 8). Вход – 100 крон.

- Уха, чечевичный крем-суп или наваристый борщ? Первое воскресенье Адвента наполнит 13 зал Голешовицкой тржнице ароматами разных супов. Готовить аппетитные первые блюда будут с 11 до 17:00 прямо на глазах посетителей – в 40-литровых котелках, привезенных специально из Венгрии для Фестиваля супа. Адрес: Holešovická tržnice, Hala 13, 170 00 Praha; вход свободный.

- Каток площадью 40х20 м в Праге 1 (на Франтишку) начинает работать с 26 ноября. На месте можно будет арендовать коньки или заточить свою пару. Смотреть расписание



Понедельник, 28 ноября

- Самая популярная певица Украины Тина Кароль собрала все свои хиты за более чем 10-летнюю карьеру и представит большую сольную программу в пражском театре «Гиберния».

- В пражской Galerie 35 до 14 января будет проходить выставка французского фотографа Кейт Барри «Актрисы». В объектив ее камеры попадали как самые знаменитые актрисы, например, Катрин Денев, так и представительницы молодого поколения.

В 2013 году признанный фотограф, дочь Джона Барри и Джейн Биркин, выпрыгнула из окна своей квартиры в Париже. Выставка в Праге, организованная при содействии Французского института и сына Барри Романа де Кермадека, станет данью уважения талантливой женщине. Вход свободный. Адрес: Štěpánská 644/35 Praha 1, 111 21; время – с 10 до 19:00



Вторник, 29 ноября

- Группа The xx в преддверии выхода новой пластинки, которую с нетерпением ожидают критики и слушатели, решила дать всего пять концертов, причем в самых неожиданных (потому что туда музыканты приезжают нечасто) городах. Одним из них стала как раз Прага.

- 29 ноября – последний день, когда можно успеть на выставку самых свежих работ художника и скульптора Давида Черного в галерее DSC Gallery (Dlouhá 923/5, 110 00 Praha 1).

david černý | black hole, Horse Power I., II., 2016, mixed media, 270 x 300 x 340 cm; фото dscgallery.com



Среда, 30 ноября

- В галере Танцующего дома в Праге можно увидеть уникальные проекты выдающегося архитектора из Чехии Яна Каплицкого, который завоевал международное признание и стал успешным в Великобритании.



Четверг, 1 декабря

- Национальный технический музей приглашает на большую выставку, посвященную истории кинематографа. На ней можно будет увидеть не только любопытные исторические артефакты, связанные с кинопроизводством, но и первые документальные фильмы, снятые в Чехии.



Пятница, 2 декабря

- Когда темнеет, в зоопарке все становится по-другому: большинство животных готовится ко сну, но ночные виды, наоборот, только начинают пробуждаться. 2-3 декабря состоится первая вечерняя экскурсия в зимнем сезоне. Начало экскурсии для семей с детьми – в 17:00, для взрослых – в 17:30.

Следующие вечерние комментированные прогулки по пражскому зоопарку пройдут 9-10, 16-17, 23 и 30 декабря. Экскурсии длятся 1,5 часа; места нужно бронировать заранее – по тел. 296 112 230 или по почте pr@zoopraha.cz. Стоимость – 250 крон (для взрослых), 150 крон (для детей).



- Если вы уже готовы с головой окунуться в рождественскую атмосферу, то не пропустите большую ярмарку в Промышленном дворце на Выставиште в Праге 2-4 декабря. Посетителей ожидает большая выставка-продажа подарков, предметов декора и керамики. Вход – 25 крон.

- В пражских кинотеатрах начали показывать новый мультфильм Disney «Моана», триллер Тома Форда «Под покровом ночи» и драму Александра Сокурова «Франкофония». Не пропустите эти кинопремьеры!

Хорошего вам настроения в начале зимы!