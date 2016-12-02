Гуляем в Праге 3-9 декабря: только самые интересные события на ближайшие дни

На этих выходных вы можете впервые этой зимой бесплатно покататься на коньках, увидеть грандиозный видеомэппинг в 3D-очках на здании, получить подарки в пражском центре – и это не все. В будние Чехию ждет большой праздник – День святого Микулаша. Уверены: у вас не будет времени соскучиться благодаря нашему обзору.

Фото: Маша Иванова, @syslikpaniker www.instagram.com

Суббота, 3 декабря

- В Праге один за одним открываются ледовые катки. На Летне и Овощном рынке можно покататься бесплатно, если есть свои коньки. Если нет – не беда: на местах работают пункты проката.

- В галерее вин Alta предлагают на один вечер окунуться в атмосферу пьес русского классика драматургии Александра Островского. Актеры будут разыгрывать отрывки из разных спектаклей. Если не боитесь сцены, то в финале вечера можете выступить перед публикой и продемонстрировать свои драматические или музыкальные способности.

- Российский центр науки и культуры в Праге приглашает на ежегодный культурный фестиваль «Улица Искусств». Гости смогут посмотреть концерт и, главное, выставку – талантливых фотографов, графиков и художников из разных стран, ради которой все и затевалось.

- 3 и 4 декабря в Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 945/33, Praha 9) будет проходить большой фестиваль путешественников «Вокруг света». Известные и не очень гости (всего 70 человек) соберутся в Праге, чтобы показать фильмы о своих приключениях, поделиться ценными советами и провести мастер-классы.

- 3 декабря в Музее Праги (Na Poříčí 52/1554, Praha 8) в зале для лекций в четвертый раз пройдет ярмарка MuzeuM Market, на которой можно будет купить товары ручной работы, дизайнерские украшения, продукцию ремесленников, кондитерские изделия и др. Посетителей ждет специальная зона отдыха, а детей – спектакли. Вход свободный, начало в 9:00 (ярмарка продлится до 18:00).

- В субботу, 3 декабря, кинотеатру «Люцерна» (Lucerna) в Праге исполняется 107 лет. По этому случаю зрителям делают подарок – бесплатные билеты на показ популярной комедии «Ребенок Бриджит Джонс». Начало сеанса – в 15:15.

- В субботу, 3 декабря (с 14 до 20:00) и в воскресенье 4 декабря (с 14 до 18:00) в Leica Gallery Prague (Školská 693/28, Praha 1) будет проходить книжный базар с большим выбором фотокниг и изданий об изобразительном искусстве, кино, театре, архитектуре и т.п. Организаторы пообещали выгодные цены – как на чешские, так и на зарубежные издания.

Воскресенье, 4 декабря

- На Сухдолской площади в Праге 6 с 16:30 начнут отмечать приближение Дня святого Микулаша. В подарок детям и взрослым покажут масштабную 3D-проекцию. Смотреть ее нужно обязательно в 3D-очках – их выдадут бесплатно.

- с 10 до 17:00 в историческом здании Новоместской ратуши (Karlovo nám. 1/23, Praha 2) будет проходить выставка-продажа ножей Knives 2016. Посетителям покажут лучшие произведения ножевого искусства в Чехии и Европе.

- Общественный центр Prádelna (Holečkova 38, Praha 5) приглашает на уникальное событие – «Бесплатное Рождество», в рамках которого можно будет получить подарок бесплатно. Смысл этой акции заключается в том, что, вопреки предрождественской горячке, люди находят время, чтобы подарить что-то не только близким, но и простым незнакомцам. Организаторы предлагают приносить любые вещи, которые не жалко, и отдавать безвозмездно. Мероприятие будет проходить в субботу с 10 до 18:00 и в воскресенье – до 16:00. Если хотите принять участие в акции, напишите на vanocezdarma@irational.org.

Понедельник, 5 декабря

- Чешские фанаты американской рок-группы Skillet могут ликовать: коллектив снова едет в Прагу, хотя и выступал недавно в Чехии на фестивале Rock for People. Билеты в Малый спортзал Incheba Arena стоят 790 крон.



- ТЦ «Летняны» (Letňany, Veselská 663, Praha 9) подготовил праздничную программу в преддверии праздника Дня святого Микулаша. Посетители смогут поучаствовать в конкурсах и играх с 14 до 19:00. В 18:00 состоится феерическое музыкально-пиротехническое шоу.



Вторник, 6 декабря

- В Чехии празднуют День святого Микулаша. На этот праздник дети обычно получают подарки: те, кто хорошо себя вел, находят сладости и фрукты; непоседам «дарят» уголек и сырую картошку. Вот такие они – суровые чешские реалии.





- В выставочной галерее Czech Photo Centre, которая совсем недавно открылась в Праге, покажут коллекцию снимков чешского фотографа Ярослава Кучеры «Судеты». Три миллиона судетских немцев выгнали, а на их место заселили бедных жителей из центра республики и мигрантов из восточных стран. Фотограф решил запечатлеть, что стало с этим регионом спустя 40 лет. Он ездил в Судеты с 1990 года и снимал людей и доверенную им область. Что из этого вышло, можно увидеть за 50 крон (заодно посмотрите на свежую скульптуру Давида Черного во внутреннем дворике).



Среда, 7 декабря

- С 7 по 10 декабря в пражском кинотеатре «Люцерна» (Lucerna) можно будет увидеть все то лучшее, что подарила миру кинематографа Азия. В этом году фестиваль Filmasia будет проходить только в одном зале. Организаторы уверяют, что так удобнее: не надо никуда ходить.



Четверг, 8 декабря

- Если вы обожаете дизайнерские вещи – не пропустите ярмарку designSUPERMARKET 2016, на которой можно будет выгодно купить изделия от молодых чешских дизайнеров. Каждый год на этой выставке-продаже подводят итоги, что произошло в сфере дизайна Чехии за последние 12 месяцев. Мероприятие будет проходить с 8 по 11 декабря на пяти этажах Дома Кафки рядом со Староместской площадью. В ярмарке будут участвовать 90 молодых дизайнеров из Чехии, приедут и гости из-за рубежа.

- Словацкий институт в Праге (Nám. Republiky 1037/3, Praha 1) представляет выставку «Цвета Вселенной» (Colors of the Universe). С 8 декабря по 31 января в чешской столице будут выставляться работы художника Петера Харгаша и астрофотографа Роберта Новотного. Организаторы попытались объединить изобразительное искусство и фотографии космоса. Что из этого вышло, можно бесплатно увидеть в Словацком институте.

- Шан Эванс, вокалистка британской группы Kosheen, уже давно не выступала в Праге. Исправить ситуацию она собирается 8 декабря. В Duplex disco club (Václavské nám. 831/21, Praha 1) состоится ее долгожданный концерт. Билеты можно купить по цене от 150 до 299 крон, за VIP нужно будет заплатить от 490 до 890 крон.

Отдых за городом в Финляндии

- В пражское «Кафе, которое ищет имя» (Kavárna co hledá jméno, Stroupežnického 10, Praha 5) придет профессиональный турист и фотограф из Финляндии Харри Ахонен. Он собирается бесплатно рассказать о своих пеших турах по лесам Финляндии, Швеции и Норвегии, чтобы вы тоже туда захотели съездить. Ахонен – автор трех книг о пешем туризме в Скандинавии. В Праге он поделится своим опытом бесплатно, лекцию прочитает на английском языке.

Пятница, 9 декабря

- Вы уже играли в Mad head? Это же самая популярная игра для интеллектуалов, которые не боятся развлекаться! Mad head пришел из Вильнюса и быстро распространился сначала по соседним городам и странам, а потом дошел и до Праги. Второй год здесь уже проводятся поединки по этой игре, и по случаю Дня рождения Mad head в чешской столице пройдет большой праздник. Подробнее читайте здесь.



Фрагмент постера к комедии "Новогодний корпоратив", www.kinopoisk.ru/picture/2851854/

- Не пропускайте самые ожидаемые фильмы года в пражских кинотеатрах! За рождественским настроением советуем сходить на комедии «Плохой Санта 2» (с 1 декабря) и «Новогодний корпоратив» (с 8 декабря). Подумать о смысле любви и жизни можно на картинах «Иллюзия любви» и «Красная черепаха» (с 1 декабря). Пощекотать нервы предлагаем на премьере вампирского триллера «Другой мир: Войны крови» (с 8 декабря). Посмотреть трейлеры и почитать аннотации к этим фильмам вы можете здесь.

Приятного отдыха на выходных и плодотворной следующей рабочей недели!