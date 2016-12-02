Вход свободный: бесплатные развлечения в Праге в декабре

Чем раньше вы купите подарки, тем больше времени у вас будет на развлечения. При этом вы не потратите на них ни кроны: мы собрали для вас акции со свободным входом. В декабре в Праге можно будет бесплатно сходить в кино, на экскурсию по подземельям, покататься на коньках и, конечно, погулять по всевозможным ярмаркам и базарам.

Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

Следуя пословице «Делу время – потехе час», мы рекомендуем вам отправиться за подарками в начале месяца. Причем не в торговые центры – а на выставку в Голешовице, дизайнерский базар или необычную ярмарку в музее. А после покупок можно прямо с пакетами отправиться в кинотеатр – или кататься на коньках! Идем?

3 декабря

Ярмарка MuzeuM Market

Музей столичного города Праги в субботу, 3-го декабря, приглашает на ярмарку MuzeuM Market в главном здании (с 9 до 18:00). В этом году посетителей ждет богатая программа и множество интересных вещей, которые можно подарить на Рождество друзьям и близким.

В музее будут продавать дизайнерские предметы, керамику, украшения ручной работы, одежду, игрушки, сладости и др. Для детей подготовят сказки на тему Рождества и ремесленные мастерские, в которых можно будет смастерить деревянную машинку, украшение на елку и др.

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С 3 декабря 2016 по 1 января 2017

Каток на Летне

В этот же день, в 9 утра на Летне откроется бесплатный каток (40х20 метров). Кататься на коньках здесь можно будет бесплатно вплоть до 1 января. Каждый день, с 09 до 21:00 (за исключением 24 декабря – с 09:00 до 16:00) каток будет работать. С 10 до 18:00 здесь будет проходить анимационная программа на льду для детей: в основном, конкурсы и игры. Если коньков нет – не беда: рядом будет прокат. А после катания можно полюбоваться одним из лучших видов на зимнюю Прагу!

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2-4 декабря

Рождественские ярмарки моды и дизайна в Голешовице

Если вы любите дизайнерскую одежду и аксессуары, отправляйтесь в Голешовице. С 12 до 17:00 в центре «Товарна» будут проходить воркшопы, конкурсы, экскурсии, лекции и концерты. В помещении VNITROBLOCK все выходные продлится ярмарка молодых дизайнеров с шоу-румом чешских и европейских брендов.

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фото: Jan Vašek, jeshoots.com

3 декабря

«Бриджит Джонс - 3»: лучшая комедия года в кинотеатре Lucerna

В субботу, 3 декабря, кинотеатр Lucerna в Праге отпразднует свой 107-й день рождения. По этому случаю зрителям сделают подарок – одну из самых ярких комедий этого года «Бриджит Джонс-3» (Bridget Jones's Baby) покажут бесплатно. Приходите за билетами в субботу 3.12 – начало проекции в 15:15.

3 – 21 декабря

Благотворительная ярмарка Emma má bazar: вещи знаменитостей

У вас есть любимцы среди чешских знаменитостей? Возможно, кого-то из них вы сможете увидеть Emma má bazar! С 3 по 21 декабря (с 12 до 21:00) на благотворительной ярмарке в театре Disk, которая пройдет в поддержку проектов некоммерческих организаций, известные чехи выставят на продажу свою одежду, посуду, украшения, детские игрушки и сувениры из путешествий. И большинство из них даже выступит в роли продавцов! Стоимость большинства вещей будет символической – в размере нескольких сотен крон. Также на базаре можно будет купить новые предметы от партнеров (косметика Guerlain, обувь Crocs, одежда Lindex и др.). Бонус посетителям – развлекательная программа каждый день!

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4 декабря

Африканское рождество в музее Напрстка

4 декабря в пражском музее Напрстка с 14 до 16:00 пройдет культурная акция Vánoce U Halánků, которую в этом году проведут в духе Африки. Для взрослых подготовлены интересные лекции, а дети смогут своими руками сделать оригинальный рождественский подарок в мастерской. Всех гостей ожидают экзотические гастрономические угощения и праздничная елка.

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Jan Vašek, jeshoots.com

Микулаш в Жлуте-Лазне

Центр развлечений и отдыха Жлуте-Лазне в Праге приглашает семьи с детьми на свою развлекательную программу (4 декабря с 10 до 18:00) в честь дня св. Микулаша. Развлечений будет множество: в программе театральное представление «История рождественского неба», праздничное шествие, ремесленные мастерские, конкурсы, обычаи Адвента и др.

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Чертобрани и видеомэппинг

В этот же день, 4-го декабря с 16:30 до 20:00 в пражском районе «Сухдол» будут праздновать «Чертобрани». 6 раз за вечер горожанам покажут восхитительную 3-D проекцию на стене здания (всем раздадут 3D-очки). Детей ждет встреча с Микулашем, чертом и ангелом, конкурсы, подарки, угощения и многое другое.

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5 декабря

Праздничный фейерверк на Летнянах

С 14 до 19:00 в торговом центре «Летняны» тоже будут праздновать День св. Микулаша (рус. – Николая). Для детей подготовили развлечения, концерты, развивающие занятия. В 18:00 празднование завершится фейерверком.

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10 декабря

Впервые – экскурсии по подземельям Праги

10 декабря в Праге впервые проведут уникальную акцию «На день под землей». Только в этот день для горожан откроется несколько подземельных городских объектов. Хотите пойти на экскурсию с гидом по тем местам, которые в обычные дни недоступны? Подключайтесь! В этом году экскурсии пройдут в подземельях Национального и Ставовского театров, Национального памятника героев гейдрихиады, бомбоубежище «Парукаржка» и Костеле Девы Марии Победительницы.

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Jan Vašek, jeshoots.com

10-11 декабря

Выставка чешских игрушек и ремесла

10 и 11 декабря Новоместская ратуша станет настоящим раем для любителей чешских игрушек и ремесленного творчества. С 10 до 18 часов здесь будет походить бесплатная тематическая выставка. Отличный повод посетить историческую Новоместскую ратушу 1377 года постройки.

17 декабря

Экскурсия по противоатомному убежищу «Фолиманка»

Еще одна бесплатная «подземельная» экскурсия декабря. С 09:00 до 15:00 будет доступно крупнейшее бомбоубежище Праги – «Фолиманка». Находится оно на территории Праги 2. Бункер десятки лет держали в тайне на случай глобальной угрозы, но интерес к нему от этого становился еще больше. Теперь каждый желающий сможет пройтись по лабиринтам бомбоубежища площадью 1332 м2.

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17-18 декабря

Дизайн-маркет у Национального театра

17 и 18 декабря с 10 до 18 часов на площади Вацлава Гавела состоится большая дизайнерская ярмарка Dyzajn market. Свои работы представит больше 300 мастеров.

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18 декабря

Культурная и памятная акция «Свечка для Вацлава Гавела»

В воскресенье, 18 декабря, на площади Юнгмана в Праге в 16:00 начнется акция «Свечка для Вацлава Гавела». Люди соберутся, чтобы почтить память президента, послушать его произведения, посмотреть фильмы и услышать интересные истории от знакомых Гавела. После зажжения свечек участники акции вместе дойдут до Пражского града.

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Jan Vašek, jeshoots.com

23 декабря

Флэш-моб «Рыбовка»

23 декабря в вестибюле Главного вокзала в Праге с 13:00 все желающие будут исполнять главное праздничное произведение Чехии – Чешскую рождественскую мессу. С собой можно брать инструменты и ноты.

24 декабря

Живой Святой вертеп в Хвалском замке

С 14 до 16:00 в Хвалском замке можно будет увидеть инсценировку святой Рождественской пещеры и послушать рождественские песни. Гости замка увидят святую семью: Марию, Иосифа и маленького Иисуса в импровизированной пещере. Рядом будут и животные, с которыми дети смогут поиграть. Все желающие можно взять свечу, чтобы зажечь ее от «Вифлеемского» огня и принести домой.

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Неделя бесплатного спорта 2016

С 25 по 31 декабря десятки спортивных центров и организаций в Праге приглашают всех желающих на бесплатные занятия. В программе – катание на коньках, сквош, фитнес, скалолазание и др.

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И, конечно же, весь декабрь в Праге будут работать сказочные рождественские ярмарки!

Счастливого Вам Рождества и Нового года!