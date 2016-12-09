Развлекаемся в Праге 10-16 декабря: обзор самого интересного на выходных и в будние

В эти выходные в Праге впервые откроют подземные объекты, куда раньше не ступала нога ни одного горожанина; запустят первый праздничный фейерверк; предоставят возможность попробовать рождественские блюда со всего мира и создадут праздничное настроение благодаря знаменитым песням Фрэнка Синатры. В будние тоже будет чем заняться. Подробнее читайте в обзоре.

Фото: pixabay.com

Суббота, 10 декабря

- Впервые в Праге на один день в рамках акции Na den pod zem откроется вход сразу на несколько подземных объектов. Попасть можно будет, например, в атомное бомбоубежище, катакомбы, тоннели и исторические подземелья. Ни один из этих объектов не доступен широкой общественности. О существовании многих из них пражане раньше даже не подозревали.



- «Дизайн-маркет» впервые пройдет на площади Вацлава Гавела (рядом с Национальным театром, на бывшей пьяцетте) 10 и 11 декабря. Ожидается, что на выставке-продаже будет представлено более 300 чешских и зарубежных дизайнеров. Организаторы обещают, что на месте можно будет купить глинтвейн, в спокойствии посмотреть модные показы и выбрать подарки для себя и близких.



- Торговый центр Eden (U Slavie 1527) приглашает на предрождественский фейерверк и ярмарку с традиционными товарами, глинтвейном и медовухой. Салют запустят в небо в 18:30.



- Студенты Кафедры киноисследований Философского факультета Карлова университета подготовили новую выставку «НаФильм-2», которая пройдет во Дворце Чикаго (Národní třída 32) и будет посвящена чешскому межвоенному киноавангарду. Организаторы пообещали, что экспозиция не только развлечет посетителей, но и расширит их кругозор. Выставка будет работать со вторника по воскресенье с 13 до 19:00. Вход – 90 крон.

- Центр современного искусства DOX проведет «Марафон написания писем» – крупнейшую международную акцию поддержки несправедливо арестованных, преследуемых или угнетенных людей. Все, кто придет, будут вручную писать письма правительствам и учреждениям разных стран, чтобы обратить их внимание на нарушение прав конкретных людей. Также можно будет написать письмо непосредственно жертвам режимов и судебной системы. Акция будет проходить с 14 до 18:00.





Воскресенье, 11 декабря

- В недавно сооруженном над центром современного искусства DOX дирижабле из дерева и металла пройдет первая литературная встреча с писателями. Вход – свободный, но в сам центр билет все-таки придется купить.



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- В Музее Карлова моста (Křižovnické náměstí č. 3) пройдет мастер-класс по декорированию пряников, который начнется в 11:00 и продлится до 15:00. Билет – 170 крон.

- Во французском ресторане Art Nouveau (Náměstí Republiky 5) с 11:30 до 15:00 приглашают попробовать известные и редкие рождественские блюда из разных стран мира. В стоимость билета (1095 крон) входит дегустация неограниченного количества блюд и безалкогольных напитков. При доплате 200 крон можно будет также выпить сколько угодно моравского вина и пива. Для детей до 6 лет вход свободный.



- 11 декабря в Праге начнется большой тур проекта SINATROLOGY, в рамках которого лучшие свинг-исполнители споют хиты Фрэнка Синатры.



Понедельник, 12 декабря

- Группа «Смысловые галлюцинации» из Екатеринбурга объявила о завершении своей деятельности и отправилась в прощальный тур. Остановка в Праге запланирована на 12 декабря.



Вторник, 13 декабря

- Королевский русский балет едет в Прагу, чтобы показать постановку «Ромео и Джульетта» на музыку С. Прокофьева. Аккомпанировать артистам будет Чешский национальный симфонический оркестр.



Среда, 14 декабря

- Челябинский Камерный хор им. В.В. Михальченко исполнит в пражской базилике святого Йиржи арии из русских опер, русские народные песни, духовые композиции и рождественские коляды.



Четверг, 15 декабря

- Если вы пропустили какие-либо кинопремьеры в этом году, то наверстать упущенное можно будет в рамках Best Film Fest. Он начнется 15 и продлится до 21 декабря. Билеты на сеансы в любом из шести залов четырех кинотеатров будут продаваться по 69 крон. В акции участвуют кинотеатры Kino Atlas, Kino Evald, Kino Lucerna и Kino MAT.



Пятница, 16 декабря

- В пражской галерее Рудольфинум (Alšovo nábřeží 79/12) покажут большую выставку выдающегося фотографа Юргена Теллера, который прославился в первую очередь благодаря портретам Курта Кобейна 1991 года. Широкой общественности он может быть знаком прежде всего по работам в сфере fashion. В Праге покажут не только его фотоработы, но и серию видеороликов. Выставка будет работать 19 марта.



- Пражский PVA Expo на один вечер превратится в гигантский танц-пол для 10 тысяч посетителей, которые готовы насладиться 10-часовым шоу от лучших диджеев со всего мира в рамках Magnetic Festival. Ожидать сетов можно от Chocolate Puma, Jay Hardway, Merk & Kremont, John Culter и других. Начало – в 19:00. Билеты – от 790 крон.



- Не пропустите 15 декабря премьеру первого фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» независимой студии «Лукасфильм» и фантастического триллера «Инкарнация». Подробнее о кинопремьерах в декабре

- Российский центр науки и культуры в Праге приглашает с 10 по 16 декабря на ряд мероприятий, в числе которых благотворительный концерт восточного танца, концерт «От классики – до джаза», детский новогодний концерт «Снежная фантазия», представление российской пианистки Ангелины Рудь и чешского художника Владимира Киселева, концерт женского хора Viva Voce, детская программа «Атаманская елка» и театральная комедия «Однорукий из Спокэна». Подробнее

- В Праге также можно интересно провести время, не потратив при этом ни кроны. Узнайте – как.

Хороших выходных и продуктивных будней!