Новогодняя неделя в Праге: что делать с 31 декабря по 6 января

Главное событие предстоящих выходных – Новый год, или Сильвестр, как его называют в Чехии. На Староместской площади 31 декабря готовят большой концерт, а 1 января – праздничный фейерверк, который запустят с Летны.

Суббота, 31 декабря

- С 8 до 16:00 31 декабря можно прийти на ярмарку на Наплавке за праздничным настроением и фермерскими продуктами к новогоднему столу. Фермерская ярмарка также по традиции будет работать на площади Йиржи-из-Подебрад.

- В 17:00 на Староместской площади начнется большая вечеринка под открытым небом. Диджей DJ Mikael Van Dikeen будет ставить самые известные хиты разных жанров с начала 90-х, а группа Marián Greksa Band исполнит каверы на легендарные рок-композиции. Концерт будет длиться до полуночи. Откроет его группа So Fine – также с каверами на чешские и мировые шлягеры.

Как это было в прошлом году:

- Чешский музей музыки в Праге (Mirotická 4) приглашает на Новогодний концерт классической музыки в исполнении трио Bohemian Symphony Orchestra Prague, который исполнит композиции Генделя, Моцарта, Баха и Вивальди. Начало – в 17:30. Стоимость билета – 500 крон.



Воскресенье, 1 января

- С 15 до 16:00 оперные солисты передовых чешских и зарубежных театров будут исполнять арии из чешских опер прямо на Староместской площади.

- Традиционный новогодний фейерверк в Праге можно будет увидеть 1 января в 18:00, запускать его будут с Летенских садов – с Метронома. Хорошо рассмотреть пиротехническое шоу можно с набережной Дворжака или Сметаны, Парижской улицы; Чехова, Штефаникова, Карлова, Манесува мостов и моста Легий, с самой Летны, со склона в Риегровых садах, а также с Виткова и Петршинского холма.

Подробнее о фейерверке

- Ботанический сад в Праге с 1 января и до конца февраля можно посетить бесплатно, если вы хотите посмотреть только на уличную экспозицию. Сад открыт ежедневно с 9 до 16:00.



Понедельник, 2 января

- В кинотеатре Длабачов (Kino Dlabačov, Bělohorská 24) состоится предпремьерный показ документального фильма о выставке Дэвида Боуи в Лондоне, в Музее Виктории и Альберта. В фильме можно будет увидеть коллекцию фотографий, сценические костюмы и другие редкие экспонаты, которые принадлежали музыканту. Начало – в 20:00.



Вторник, 3 января

- В Праге продолжается самая грандиозная выставка Lego в Европе, на которой можно увидеть робота Джонни, собранного из деталей конструктора, городские дома Лондона, реплику Римского форума, Титаник и другие достопримечательности. Экспозиция находится в комплексе Výstaviště Praha, билет стоит от 160 до 240 крон.



Среда, 4 января

- В Староместской ратуше продолжается выставка Czech Press Photo 2016, на которой выставлены избранные фотографии и видеоролики участников 22-го конкурса. Всего экспозиция насчитывает 460 снимков и видео от 100 авторов. Билеты – от 60 до 120 крон.



Четверг, 5 января

- Чешская группа Come and Play берет гастрольную паузу, но перед этим собирается бесплатно выступить на Староместской площади. Музыканты готовятся к записи нового чешскоязычного материала и приглашают посмотреть их новый видеоклип Heaven. Начало концерта в 18:15.



Пятница, 6 января

- В Чешском центре Прага (Rytířská 31) открывается выставка «Стеклянные разговоры», которая станет продолжением успешной трехмесячной экспозиции Concerto Glassico 2016 в Тосканском дворце в Праге. На выставке можно будет увидеть произведения из чешского стекла и бижутерию. Организаторы подготовили для посетителей интерактивную программу и мастер-классы.

Не пропустите главные кинопремьеры в январе!

С Новым годом!