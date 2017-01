Самые интересные концерты в Праге в 2017-м: от Стинга и Depeche Mode до Меладзе и Лепса

Новый год еще и начаться толком не успел, однако у чешских промоутеров на него грандиозные планы – об этом стало известно еще в конце 2016-го, когда были объявлены даты самых интересных концертов года.

Портал 420on.cz решил напомнить своим читателям о том, какие легендарные музыканты посетят чешскую столицу в ближайшее время.

Популярная музыка:

Эннио Морриконе

Итальянский композитор, обладатель двух премий «Оскар» (за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016) выступит в Праге уже 4 февраля. Концерт состоится в рамках турне 60 Years of Music World Tour в пражской арене О2 с участием чешского национального симфонического оркестра. Стоит напомнить, что Эннио Морриконе в данный момент – один из самых известных композиторов современности и один из наиболее узнаваемых в мире композиторов кино.

Modern Talking

Немецкий певец Томас Андерс, поп-идол 80-х годов, выступит в Праге 18 марта. И да, он споет You´re My Heart, You´re My Soul. Билеты всего по 990 крон.

Эми Макдональд

29-летняя шотландская поэтесса и исполнительница в стиле брит-поп известна своими композициями Poison Prince и This Is The Life. В Праге 21 марта она представит новый альбом Under Stars, над которым работала 2,5 года. Билет на ее выступление стоит 870 крон.

Tokio Hotel

Да, этих грустных немецких мальчиков все еще слушают. Они немного возмужали и уже не так сильно подводят глаза, но поют все равно о любви. В Прагу музыканты привезут свой альбом Dream Machine. Правда, арены они уже не собирают – в чешской столице Tokio Hotel выступит в клубе Sasazu 3 апреля. В продаже остались билеты по 40 и по 80 евро.

Ханс Циммер

Наверно, не каждому это имя о чем-то говорит. Однако этот композитор написал знаменитую тему из «Пиратов карибского моря», а также фильмов «Гладиатор» и «Человек дождя». В Праге он выступит 4 июня в арене О2 вместе с группой из 15 человек и чешским национальным симфоническим оркестром. Всего на сцене будет находиться более 60 человек, заплатить за это шоу придется от 2 до 5,5 тысяч крон.

Нора Джонс

Эта девятикратная обладательница премии «Грэмми» приедет в Чехию впервые и 19 июля станет участницей музыкального фестиваля Colours of Ostrava. В 2016 году певица выпустила свой шестой альбом под названием Day Breaks. Посетить все 4 дня фестиваля пока можно за 2090 крон - чем ближе к фестивалю, тем выше будут цены.

Робби Уильямс

Британский поп-король выступит в пражском аэропорту Летняны 19 августа с программой The heavy entertaiment show. Стоимость билетов составит от 1 590 до 3 990 крон.

Рок-звезды:

Green Day

Американская группа Green Day выступит на пражской арене Tipsport 22 января. Основана группа была 30 лет назад, однако популярности за это время она почти не растеряла. Так, в 2015 году Green Day были включены в «Зал славы рок-н-ролла». В Чехию музыканты привезут новый альбом Revolution Radio.

Apocalyptica

Финские виолончелисты продемонстрируют жителям Чехии оригинальные интерпретации композиций в стиле хэви-метал в рамках празднования 20-летия с момента выхода первого студийного альбома. Apocalyptica даст в Праге три концерта – 11 и 12 февраля, а 19 февраля выступит в Злине. Цена билетов на пражские концерты до 1 400 крон.

Korn

Металл-группа Korn (США) даст концерт в Праге 30 марта в рамках тура, приуроченного к выпуску нового студийного альбома The Serenity of Suffering. На разогреве у Korn будут играть группы Shall Burn и Hellyeah. Билеты стоят 1 490 крон.

Deep Purple

В рамках мирового турне легендарная британская рок-группа Deep Purple представит в Праге свой новый альбом inFinite, который выйдет в начале 2017 года. Концерт пройдет 22 мая в пражской O2-арене. Цена билетов от 990 до 1 590 крон.

Depeche Mode

Концерт Depeche Mode в Праге состоитя 24 мая на арене Eden в рамках мирового тура Global Spirit Tour (в честь выхода альбома Spirit). Всего в рамках тура музыканты посетят 32 города мира, включая Париж, Берлин и Москву. Билеты на пражский концерт обойдутся от 1390 до 2190 крон.

Rammstein

Немецкие рокеры, как оказалось, настолько популярны в Чехии, что им придется выступить здесь с двумя концертами, хотя более подходящее определение выступления Rammstein – это все-таки «зрелищное шоу», знаменитое своими пиротехническими эффектами. Концерты пройдут 28 и 29 мая на арене Eden. Цена билета от 1 490 до 2 250 крон.

Linkin Park

Известная американская рок-группа Linkin Park станет главным гостем летнего рок-фестиваля Aerodrome, который пройдет 11 июня 2017 года на территории пражского аэропорта Летняны. В последний раз в Чехии Linkin Park выступали в далеком 2008 году в Брно. Билеты стоят от 1 690 до 2 490 крон.

System of a Down

System of a Down впервые выступили в Праге в далеком 1998 году еще до того, как их второй альбом Toxicity в 2001-м принес группе мировое признание. Билеты на новый пражский концерт группы, который состоится 12 июня на арене O2, стоят от 1 390 до 1 990 крон.

Стинг (Sting)

65-летний Стинг станет главным звездным гостем первого дня музыкального фестиваля Metronome и выступит в Праге 23 июня, где представит свой новый альбом 57th and 9th, который критики называют «великим возвращением» Стинга в рок-музыку. Цена билетов составляет от 1 690 до 2 900 крон, для детей от 11 до 17 лет – 990 крон, для детей до 10 лет – проход бесплатный.

Guns N' Roses

Легендарные музыканты Guns N’ Roses выступят в Праге 4 июля 2017 года – концерт состоится на территории пражского аэропорта Летняны. Группа приедет в Прагу в старом составе в рамках мирового турне Not In This Lifetime Tour ( «Не в этой жизни»). Цена билетов составляет от 1 490 до 3 590 крон.

The Beach Boys

В пражском конгресс-центре 10 июня 2017 года выступит легендарная американская группа 60-х годов The Beach Boys. В Чехии музыканты не давали концертов уже почти 50 лет. Минимальная цена билета составит 1 090 крон (40 евро), максимальная – 3 990 крон (148 евро).

Звезды России и стран СНГ:

Григорий Лепс

Первым из российских знаменитостей в Праге 27 февраля выступит Григорий Лепс – концерт заслуженного артиста России и обладателя премий «Золотой Граммофон», «Песня года» и «Шансон года» пройдет на сцене мультикультурного комплекса Forum Karlín. Цена билетов (свободные места еще имеются!) – от 945 до 3 500 крон.

Комедия «Друзья» от режиссера Юлии Меньшовой

Настоящая весна для русскоязычных жителей Праги начнется 8 марта с комедийного спектакля «Друзья» с участием неподражаемого Андрея Мерзликина, обаятельного Дмитрия Марьянова и великолепного Константина Юшкевича от режиссера Юлии Меньшовой по пьесе ART Ясмины Реза.

Украинские юмористы «Квартал 95»

Валерий Меладзе

​ Океан Ельзи

По дороге из Парижа в Тель-Авив в рамках мирового тура культовые украинские рокеры заедут выступить и в Прагу. Концерт группы «Океан Ельзи» (русск. написание «Океан Эльзы») и ее лидера Святослава Вакарчука состоится 2 апреля 2017 года во дворце Люцерна. Стоимость билетов – от 890 до 3 390 крон.