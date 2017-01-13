Что делать в Праге с 14 по 20 января

В нашем еженедельном обзоре мы по традиции рассказываем, что интересного произойдет в Праге на этих выходных и на следующей неделе.

Фото: pixabay.com

Суббота, 14 января

- Детский театр «Красный сарафан» покажет спектакль о волшебстве, которое происходило с маленьким Моцартом. Постановка основана на сказке Геннадия Цыферова «Тайна запечного сверчка».

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- В Хвалском замке в Праге открывается выставка, посвященная вампирам. Посетители увидят подвижные экспонаты, которых раньше в Чехии еще никто не показывал. Выставка будет интерактивной: будет работать вампирская костюмерная, фотоателье с проектором, зеркальная комната и др. Время работы: ежедневно с 14.01 по 09.04 с 9 до 17:00. Билеты: 40-70 крон

- Те, кто еще не успел обменять непонравившиеся или повторяющиеся подарки на зимние праздники, могут сделать это с 17 до 22:00 в Café Lajka (U Akademie 11).

- В офисе агентства Ogilvy (Přívozní 1064/2a) в Праге с 12 до 23:00 будет проходить полуфинал битвы иллюстраторов Raw Art Wrestling. Участники прошли несколько отборочных туров. Теперь им предстоит сразиться в мастерстве создания иллюстраций лицом к лицу. Победителей выберут в двух категориях: аналоговый и цифровой рисунок. В соревновании участвуют иллюстраторы из разных стран.



Воскресенье, 15 января

- В Чехии в восьмой раз пройдет ежегодный Grand Restaurant Festival (с 15 января по 28 февраля). Участвовать в мероприятии будет почти 100 ресторанов со всех регионов Чешской Республики. Шеф-повары подготовили премиальные дегустационные меню (с деликатесами) в трех категориях, которые можно заранее заказать и оплатить по специальным, «фестивальным» ценам. Стоимость меню начинается от 250 крон, но всегда ниже, чем обычно.

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- В Чехии состоится премьера фильма об известном исследователе морских глубин Жак-Иве Кусто. У него был красивый дом с видом на Средиземное море, жена и двое сыновей, но тяга к познанию другого, подводного мира заставляла его отодвигать все на другой план. Этот фильм уже успели назвать одним из самых красивых, который подарил французский кинематограф.





Понедельник, 16 января

- В РЦНК в Праге открылась выставка картин международного арт-проекта «Ангелы мира», организаторы которого намерены содействовать созданию грандиозного арт-объекта – картины на тему «Ангел-хранитель».

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Вторник, 17 января

- ЧТУ приглашает на новогодний концерт в 19:30 в зал Дворжака в Рудольфинуме. Под руководством дирижера Ондржея Ленарда композиции Антонина Дворжака будет играть Симфонический оркестр Чешского радио. Их можно будет также услышать и в исполнении хора и известных солистов. Средства, собранные от продаж билетов, пойдут на установку органа в Вифлеемской капелле. Билеты стоят от 100 до 500 крон. Купить их можно в ректорате ЧТУ.



Среда, 18 января

- В Праге в 12-й раз пройдет ежегодный фестиваль короткометражных фильмов, посмотреть которые можно будет в кинотеатре Světozor (Vodičkova 791/41) с 18 до 22 января за 90 крон. Организаторы обещают, что в программу включены только лучшие работы режиссеров со всего мира.

- В Прагу едет Китайский национальный цирк. Два вечера в Конгресс-центре Прага жители столицы смогут наблюдать большое новое шоу с участием акробатов, жонглеров, клоунов и других цирковых артистов, которые продемонстрируют чешским зрителям свое мастерство. Билеты стоят от 390 до 990 крон. Начало шоу – в 19:00.

- С 18 по 27 января в пражском кинотеатре Bio Oko пройдет ретроспектива картин японского режиссера Хаяо Миядзаки. Зрителям покажут семь полнометражных лент одного из самых влиятельных аниматоров второй половины 20 века, фильмы которого собрали по всему миру почти миллиард долларов. Большинство картин будет показано на широком экране в Чехии впервые.



Четверг, 19 января

- С 19 по 31 января в пражских кинотеатрах Lucerna, Atlas и Evald пройдет фестиваль современных скандинавских фильмов. Билеты будут стоить от 90 крон.

- В пражском дворце Жофин дадут австрийский бал. Начало в 20:00.



Пятница, 20 января

- В 14:00 в пражском торговом центре Europark (Nákupní 389/3) откроется бесплатный каток. Он будет работать ежедневно с 9 до 21:00 с перерывами в 12 и 16:00 до 5 марта. На месте можно будет взять напрокат коньки (услуга стоит 20 крон, но нужен залог – 1000 крон).

- 20 января в Праге стартует Festival Spectaculare, который дает возможность познакомиться с новинками мировой электронной, экспериментальной, классической музыки, эмбиент и джаза.

Смотреть программу фестиваля



Не пропустите кинопремьеры в январе! На этой неделе кинотеатры Праги начали показывать комедию «Почему он?», новый фильм Бена Аффлека «Закон ночи» и «Одиссею» о Жак-Иве Кусто.

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