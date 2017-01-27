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Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017

Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017

artyommm 354 0
Мы отобрали для вас самые интересные мероприятия в Праге, которые пройдут на этих выходных, и не забыли рассказать, чем можно скрасить будние дни на следующей неделе.
Фото: www.instagram.com, @kenzysadventuresabroadd
Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017

Суббота, 28 января

- Известная модель Анхен Богомазова приедет в Прагу, чтобы научить участников своего мастер-класса искусству позирования перед объективом фотокамеры. Обучение будет проходить в субботу и воскресенье. Подробнее 

- Организаторы выставки «Ретро», которая проходит в Новом здании Национального музея, подготовили новую развлекательную программу. Она будет посвящена 50-м гг. прошлого века, которые прославились своими привлекательными pin-up девушками и элегантной модой от Christian Dior. В целом весь день посетителям будут рассказывать, как было модно выглядеть в то время. Участие в мероприятии входит в стоимость билета в музей. Подробнее 

- Если вы интересуетесь современным искусством и вам любопытно, чему могут научить в Высшей школе прикладного искусства в Праге (Náměstí Jana Palacha 80), приходите на выставку Artsemestr. Она проходит всего несколько дней, в воскресенье – последний день. 

- Поклонников рока и инди ждут в пражском клубе 007 Strahov, где будет играть американская группа Twin Peaks из Чикаго. Стоимость билета – чуть больше 200 крон. Начало – в 19:00.

- В субботу последний день, когда можно прийти в самый роскошный ресторан в Праге и попробовать блюда высокой кухни за фиксированную плату. Подробнее об акции читайте здесь.

 shutterstock.com


Воскресенье, 29 января

- В пражском зоопарке будут отмечать День «нахождения» самой старшей гориллы Камбы (так как дата ее рождения неизвестна). В этом году ей исполнится 45 лет. Подарок будут вручать в 14:00 в Павильоне горилл. Перед этим можно заглянуть в монгольскую юрту, где в 11:00 откроется фотовыставка чешских фотографов, побывавших зимой в пустыне Гоби.

- В Праге проходит выставка проектов и чертежей чешского архитектора Яна Каплицкого, который получил широкое признание за рубежом и в Великобритании. К сожалению, его грандиозный проект Национальной библиотеки в Праге, несмотря на однозначную победу в конкурсе, заблокировали депутаты городского совета столицы. Это стало причиной, почему архитектор впоследствии отказался от чешской премии за вклад в изобразительное искусство и архитектуру. Подробнее о выставке 

- В Национальном техническом музее Праги интересно в любое время, но сейчас там особенно ждут поклонников кино. Они смогут узнать больше о развитии кинематографа, как снимались первые фильмы и заглянуть в истоки сегодняшней киноиндустрии. Подробнее 


Понедельник, 30 декабря

- В Национальном музее сельского хозяйства Праги (Kostelní 44) создали необычную экспозицию – поместили лес в современное аудиовизуальное пространство. Лес в футуристической лаборатории должен заставить посетителей задуматься о времени, которого всем так не хватает, и окружающей среде. Посетителей ждут специальное освещение и акустические эффекты.


Вторник, 31 декабря

- Что такое музыка эмбиент? Об этом во Дворце Акрополис попытается рассказать греческий музыкант Hior Chronik. Мероприятие состоится в рамках Festival Spectaculare 2017, стоимость билета – 100 крон.


Среда, 1 февраля

- Во Дворце Акрополис состоится презентация немецкого лейбла Ki, в рамках которого выступит совладелец бренда, немецкий продюсер Christian Löffler. Сопровождать его будут певица Mohna, соотечественник Sieren и русский продюсер Monokle. Стоимость билета – 330-400 крон.


Четверг, 2 февраля

- Фестиваль фантастики, sci-fi, игр, аниме, хорроров, сериалов и, в целом, поп-культуры PragoFFest 2017 будет проходить в Праге со 2 по 5 февраля. Посетителей ждут по адресу SFK Avalon, o.s. - Modrá škola, Kupeckého 576. Стоимость билета – 250 крон. Смотреть программу фестиваля 


Пятница, 3 февраля

- В Galerie Harfa (Českomoravská 2420) до 5 февраля будет проходить фестиваль ледяных скульптур. Каждый желающий сможет собственными глазами увидеть, как груда льда превращается в произведение искусства благодаря умелым рукам скульптора. Вход свободный.

 Фото для иллюстрации, pixabay.com

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