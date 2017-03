Первые весенние выходные в Праге: куда пойти 4-5 марта 2017

Фермерский рынок, мастер-класс по росписи платков, модные ярмарки, кинофестивали, соревнования питбайков, день вьетнамской культуры, выступление Александра Васильева, бесплатные выставки – все это уже в ближайшие выходные.

Фото: фотобанк pixabay.com

Суббота, 4 марта

- На Vítězné náměstí снова будет проходить фермерская ярмарка, на которой будут продаваться экологически чистые продукты, выращенные своими руками. Рынок откроется в 8 утра. Организаторы рассказали, что в этом году продолжится традиция тематических ярмарок, например, посвященных сезонным продуктам, праздникам и др.

- В Хрустальном зале РЦНК в Праге пройдет мастер-класс известного российского художника и дизайнера Кирилла Овчинникова. Он собирается научить детей раскрашивать платки. Художник представит новую коллекцию аксессуаров в Праге, приуроченную к 8 Марта.

- На территории Выставочного центра в Голешовице состоится первое соревнование на питбайках Winter Pitbike Battle vol.1. Начало в 10:00. Стоимость билета – 150 крон.

- Жителей Праги каждую субботу смогут знакомиться с культурами разных стран. Первым станет Вьетнам. Узнать можно будет о языке, традициях и кухне иностранцев. Начало в программы в 14:00 в KC Zahrada (Malenická 1784). Вход 40 крон.

- В Пражска-тржнице в Голешовице пройдет первая в этом году ярмарка MINT: Weekend Market, которая заинтересует в первую очередь любителей авторской одежды и бижутерии, а также других дизайнерских изделий. Кроме того, можно рассчитывать на развлекательную программу, музыку и специальные угощения.

- В Новой галерее (Balbínova 26) можно бесплатно посетить выставку современного искусства All the Beauties of the World. На ней будут представлены работы шести авторов, которых объединяет особое отношение к цвету, деталям и сильной композиции.



Воскресенье, 5 марта

- Историк моды и телеведущий Александр Васильев выступит в Праге с моноспектаклем, посвященным Коко Шанель. Зрители узнают подробности и малоизвестные факты из жизни и творчества знаменитой женщины-дизайнера 20 века, а также смогут задать вопросы историку моды. Подробнее

- В Новоместской ратуше (Karlovo náměstí 1/23) открывается большая фотовыставка Fotoklub PCW, на которой будут представлены работы из мастерских шести фотоклубов и объединений фотографов со всей Чехии. Вход свободный. Выставка будет работать до 17 марта с 10 до 18:00 с понедельника по воскресенье.

- В Европейском доме и кинотеатре «Люцерна» до 8 марта будут показывать болгарские фильмы в рамках Фестиваля болгарского кино. Зрителям пообещали показать только самое лучшее из национального кинематографа, включая премьеры на престижных европейских кинофестивалях. В Европейском доме киносеансы бесплатные, в «Люцерне» – 100 крон за фильм.

- Фестиваль циничного зрителя, который противоречит нормам киноэстетики и вкусам рядовых граждан, снова в Праге. Основная программа мероприятия запланирована в кинотеатре «Аэро». В субботу начало в 14:30, в воскресенье – в 16:00. В день закрытия фестиваля зрители смогут увидеть скандально известный фильм «Антихрист».

