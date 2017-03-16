Зеленое пиво, музыка и виски: Где отпраздновать День святого Патрика в Праге

В эту пятницу, 17 марта 2017 года, в заведениях по всей Праге будут отмечать традиционный ирландский праздник – День святого Патрика. В этот день будут проходить веселые вечеринки с ирландскими танцами, музыкой, виски и зеленым пивом по сниженным ценам. Предлагаем вам список мест, где можно повеселиться в ирландском стиле в эти выходные.

День святого Патрика в Ирландии отмечают ежегодно 17 марта – с 1762 года. Он символизирует принятие христианства в стране. В этот день в Ирландии проходят фестивали, парады, танцы, все надевают зеленую одежду в честь символа праздника – трилистника. В этот день разрешается употреблять алкоголь и снимаются все ограничения, связанные с постом. День святого Патрика с каждым годом отмечает все больше стран. В Америке река Чикаго в этот день даже окрашивается в зеленый цвет.

В Праге в 2017 году тоже будут широко отмечать главный ирландский праздник. Десятки заведений приглашают в этот день гостей на веселые вечеринки с ирландской музыкой и танцами, виски, зеленым пивом и множеством развлечений. Мы составили подборку заведений, где можно отметить День святого Патрика в Праге в этом году.

Roxy Prague – грандиозная вечеринка в популярном клубе

Клуб Roxy предлагает отметить День святого Патрика заранее. Ночью, с 16 на 17 марта (с 22:00 до 5:00) здесь пройдет бурная тематическая вечеринка St. Patrick's 2017 at Roxy Prague. Обязательно надевайте что-нибудь зеленое и приходите на сумасшедший праздник. В эту ночь сотни самых веселых жителей Праги встретятся под крышей одного из лучших клубов.

Адрес: Dlouhá 33, 11000 Прага

La Loca – воркшоп по ирландским танцам и пиво со скидками

В пятницу, 17 марта, в атмосферном клубе La Loca будут выступать ирландские танцоры. Вы тоже можете научиться двигаться, как настоящий ирландец, на мини-воркшопе от профессионалов. Для поднятия настроения пиво Guinness в этот вечер будет продаваться по специальной цене: 55 крон за пинту.

Все, кто придет в бар в зеленой одежде, получат бесплатно зеленый велком-дринк. Также всех ждут зеленые декорации, зеленые реквизиты и, конечно, зеленое пиво.

С 20:00 до 22:00 в баре будут звучать ирландские хиты, а затем их сменит DJ Mardoša. Вход свободный!

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Адрес: Odborů 4, 120 00 Прага

Река Чикаго в День святого Патрика

Музыкальный бар RedRoom: акция на виски

Популярный бар Праги RedRoom приглашает гостей отпраздновать День святого Патрика под музыку Cúpla Focal. В этот вечер ирландский виски в баре будет предложен по особой цене: Jameson за 50 крон, и Jameson + ginger – за 75 крон.

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Ирландский бар и ресторан Beckett's: живая музыка и зеленое пиво

17 марта, с 12:00 до 00:00, ресторан Beckett's также приглашает всех желающих угоститься зеленым пивом и послушать живую музыку. Ресторан обещает, что в этот день весело будет всем гостям.

Адрес: Londýnská 22, Prague 2

Бар James Joyce Prague: ирландская кухня и напитки

Один из самых известных ирландских баров Праги, названный в честь известного ирладнского писателя и поэта Джеймса Джойса, тоже проводит традиционный праздник. Гостей приглашают на ирландские блюда, напитки и зеленое пиво.

Сайт: www.jamesjoyceprague.cz

Caffreys Irish Bar Prague: праздник все выходные

Ирландский ресторан и бар Caffreys Irish Bar Prague решил провести главную вечеринку года с 17 по 19 марта. Все выходные гостей ждут развлечения, живая музыка, ирландские напитки и, конечно, зеленое пиво.

Адрес: Starometske Namesti 10, 11000 Прага

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J.J. Murphy's Irish Pub

Один из самых известных ирландских пабов Праги на Малой-Стране приглашает всех любителей Ирландии на живую музыку, трансляцию футбола и пивные реки.

Адрес: Tržiště 4, Praha 1

Rocky O´ Reillys Irish Pub

В этом ирландском пабе в центре Праги также будут отмечать День святого Патрика все выходные: с 17 по 19 марта. Гостей завлекают на пиво Guinness и традиционную музыку.

Адрес: Štěpánská 32

Празднование Дня святого Патрика в США

Где необычно отпраздновать День святого Патрика в Праге

Если вам надоело традиционное празднование в барах, вас могут заинтересовать альтернативные варианты празднования главного ирландского праздника. Вот несколько интересных предложений.

JATKA 78: вечеринка с музыкой, танцами, виски и барбершопом

Мультифункциональный культурный центр JATKA 78, который до 1983 года служил скотобойней больше 100 лет, в 2014 году поступил в распоряжение альтернативному цирку Cirk la Putyka и стал его домашней сценой. 17 марта Jatka78 устраивает музыкальную вечеринку в отремонтированной галерее: с ирландскими танцами, виски JAMESON и JAMESON GINGER и другими развлечениями. Для тех, кто захочет изменить свою прическу прямо на вечеринке, будет работать специальный барбершоп.

Гостей ждет выступление ирландского музыканта Travis O'Neill с группой His Cardinal Sins, певицы Tonya Graves и пражского ирландца Bob O'Keffe, Также на вечеринке пройдет шоу барменов и танцевальный сет от диджея DJ GADJO.CZ.

Начало программы – в 18:00. Конец – в 01:00.

Адрес: Jateční 1530, 170 00 Praha 7

64 U Hradeb: вечеринка с фильмами и музыкой в историческом кинотеатре

Совместить веселье, виски JAMESON и пиво IMPERIAL STOUT BEER с культурной программой можно будет в старинном кинотеатре U HRADEB 64. Этот кинотеатр открылся в 1964 году и какое-то время был самым современным в Праге, но в 2002 году его затопило при наводнении. В последние месяцы кинотеатр снова оживает и приглашает пражан отметить День святого Патрика 17 марта.

Программа Tour Svatého Patrika s Jamesonem на 17 марта включает в себя 5 коротких ирландских документальных фильмов и 1 музыкальный клип, а также ирландскую комедию «Чудесное воскресение Неда».

В фойе будет работать бар со специальным пивом, которое на пивоварне Trautenberk созревало в бочках от Jameson whiskey. В помещении будущей галереи можно будет посмотреть выставку словацкого фотографа Иви Ребовой, которая запечатлела свои путешествия по ирландским фестивалям. Украшением программы станет акустическое сольное выступление ирландца Travise O'Neill.

Начало программы – 17:00. Конец – 00:00.

Внимание: Помещение 64 U Hradeb доступно только во время специальных акций под ответственность посетителей. Перед входом вас попросят заполнить небольшую анкету, благодаря которой вы сможете зайти в кинотеатр и получить маленький подарок от одного из партнеров акции.

Адрес: Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1-Malá Strana

Символ праздника святого Патрика - трилистник (клевер).

KOTVA TOČNA: шоу барменов, диджеи и гриль в гаражах

Торговый дом Kotva, который открылся в Праге еще в 1975 году, до сих пор считается одним из самых интересных зданий города, центром моды и стиля. Здесь, в помещении под названием Točna (на территории гаражей для грузовиков ТЦ), пройдет уникальная вечеринка с шоу барменов, отличными диджеями DJ AVIATOR,DJ GOLDSTAR, DJ GROOVY JOY, DJ ANDRE MORETTI, мясом на гриле и виски JAMESON.

Программа начнется в 18:00 и будет длиться до 3 ночи. В 22:10 запланировано шоу барменов, в 22:55 – выступление ирландской танцевальной группы Rinceoiri.

Адрес: Revoluční 655/1 Praha 1, Staré Město. Вход с улицы Рыбной.

Корабль PETRA – NÁPLAVKA: вечеринка на палубе

Корабль Petra спустили на воду в 1959 году. Десятки лет он возил в западные страны чешский пивоваренный солод, а обратно привозил кофе, чай и кокосы. На пражской набережной корабль появился недавно, а «Тур Святого Патрика с Джеймсоном» будет первой акцией в этом году, которая пройдет на отремонтированной палубе. Программа на набережной начнется в 3 часа дня и предложит увлекательные выступления музыкантов, связанных с Ирландией и ирландской культурой. Самые раскованные посетители смогут даже отдохнуть в джакузи.

Программа продлится с 15:00 до 21:30.

Адрес: Rašínovo nábřeží, 12000 Praha 2