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Что делать в Праге на выходных 18-19 марта

Что делать в Праге на выходных 18-19 марта

artyommm 920 0
Первая Неделя моды haute couture в Праге, обновленный «Дизайн-маркет», празднование Дня святого Патрика, фестиваль для путешественников или тех, кто собирается в поездку, День воды и грандиозный слет фуд-траков на набережной – все это на предстоящих выходных.
Фото: pixabay.com
Что делать в Праге на выходных 18-19 марта

«Дизайн-маркет»

«Дизайн-маркет» (Dyzajn market, сб-вс 18-19 марта) впервые будет проходить не только на площади Вацлава Гавела, но также и в производственном здании Национального театра (Provozní budova Národního divadla). 

На первом этаже разместятся дизайнеры, которые заслуженно считаются лучшими в Чехии. Четверо из них были номинированы на Czech Grand Design: графическая студия Take Take Take, дизайнеры украшений Гануш Ламр и Элишка Лготска, а также группа Lípa. 

Всего в секцию «Топдизайн» организаторы выставки отобрали 15 дизайнеров. Изделия многих из них ранее не выставлялись в Праге, либо эти дизайнеры не участвовали в бесплатных выставках. 


Неделя моды в Праге осень/зима

В Торговом доме Kotva снова будет проходить Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW), на которой теперь будут впервые представлены коллекции haute couture. Показы начнутся в субботу, 18 марта, и завершатся во вторник, 21 марта. Участвовать в мероприятии будут 15 топовых имен современной чешской сцены из мира моды. Все они будут представлять новые коллекции сезона осень/зима 2017. 

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Фестиваль путешествий «Вокруг света»

В этом году фестиваль «Вокруг света» должен заинтересовать не только любителей путешествий, фотографии, приключений, но и тех, кто интересуется экзотическими культурами, танцами и кулинарией со всего мира. Что-то интересное для себя также найдут и приверженцы нетрадиционных путешествий.

В субботу и воскресенье в 5 залах будут выступать 70 путешественников, которые расскажут о своих проектах. Посетителей фестиваля ожидают традиционные истории о поездках в Новую Зеландию, Канаду, Перу и США, а также в такие экзотические для европейцев страны, например, Армению.

На месте будет работать Exotic Food Court, на котором можно будет попробовать блюда из Вьетнама, Индонезии, Африки, Шри-Ланки, Индии и др.


День святого Патрика 17 марта

День святого Патрика пришелся на пятницу, но празднования будут продолжаться все выходные. В центре Праги ожидается световое шоу, вечеринка прямо на Влтаве, джакузи под открытым небом, поп-ап бары с исключительным виски, выставки и много других развлечений. 

Как провести этот день в Праге, мы рассказали в этом обзоре


День воды

В рамках Всемирного дня воды в Музее пражского водопровода будет работать специальная экспозиция. Приходить можно в сб или вс с 9:30 до 16:30. Вход свободный. В субботу в 15:00 в музее прочитает лекцию на тему «Вода и цивилизация» египтолог и археолог Мирослав Барта. Найти Музей пражского водопровода можно в Подоли, в здании водопроводной станции.


Food Truck Show 

В субботу на Смиховской набережной в Праге пройдет большой фестиваль уличной еды. Фуд-траки начнут открываться в 10 утра. Успеть попробовать блюда из разных стран можно до 7 вечера.

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Сезонный парк аттракционов Матейска-поуть

На Выставиште-Прага по традиции весной работает сезонный парк аттракционов Матейска-поуть. Можно покататься на веселых горках, гигантском колесе обозрения, пострелять в старочешском тире, посетить трехэтажный замок ужасов или поездить на популярном автодроме. На месте работают киоски с едой и сувенирами.


Томас Андерс в Праге

18 марта в зале Fórum Karlín будет выступать вокалист немецкой поп-группы Modern Talking Томас Андрес. Зрители смогут послушать и потанцевать под популярные хиты 80-х. Билеты стоят 990 крон.

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Не пропустите!

Юмористический вечер с «Квартал 95»

Во вторник, 21 марта, в пражском театре Hybernia ожидается большой вечер веселья и юмора, потому что на сцене будет выступать известная украинская студия «Квартал 95», которая объединила талантливых актеров с отменным чувством юмора. 

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«Бумбокс» в Праге

Во вторник, 21 марта, в пражском клубе Futurum выступит украинская группа "Бумбокс", которая получила широкую популярность благодаря таким песням, как «Вахтерам» и «Та, что». После Праги музыканты поедут выступать в Вену.

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Темы
Выходные в Праге фестиваль Прага мода выставка
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