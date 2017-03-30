Самые интересные пасхальные ярмарки в Праге в 2017 году

Празднование Пасхи в Чехии, по версии журнала Forbes, назвали самым захватывающим в Европе. Во многом – благодаря интересным традициям и ярким пасхальным ярмаркам. О самых важных мы рассказываем в нашей подборке.

Фото: https://www.facebook.com/Velikonoční-trhy-v-Praze-206741442677343/

Католическая Пасха в 2017 году приходится на 16 апреля. Чтобы все успели подготовиться к празднику и настроиться на весеннюю атмосферу, пасхальные ярмарки в Праге стартуют в самом начале апреля. Главные ярмарки столицы будут радовать горожан на Староместской и Вацлавской площади, площадях Мира и Республики. Небольшие рынки откроют на Анделе, Пражском граде и – впервые – на набережной. Большинство ярмарок будет работать до конца апреля.

Пасхальная ярмарка на площади Республики

1.4. 2017 – 23.4.2017

Náměstí Republiky, Praha 1 - Staré Město / Nové Město, 110 00

31-го марта на Площади Республики в Праге откроется первая пасхальная ярмарка с традиционными товарами - от украшений до угощений. Прямо перед торговым центром Palladium будет работать 30 киосков с ремесленными изделиями. Здесь можно будет купить пряники, печенье, горячие и холодные напитки, закуски на гриле, а также подарки к Пасхе в стиле чешских национальных ремесел.

Пасхальные ярмарки у Андела

25. 3. 2017 – 17. 4. 2017

Nádražní, Anděl - pěší zóna, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Время работы: 10:00-19:00

Получить порцию пасхального настроения можно и в центре оживленного города возле станции метро Андел. Здесь уже работают красочные пасхальные ярмарки с декорациями, украшениями из цветов и дерева, фигурками, сладостями, крашеными яйцами, керамикой и другими товарами.

https://www.facebook.com/206741442677343/photos/rpp.206741442677343/1173595519325259/?type=3&theater

Пасхальные ярмарки на Староместской площади

1. 4. 2017 – 23. 4. 2017

Staroměstské náměstí, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Время работы: киоски с сувенирами – 10:00-22:00, киоски с закусками – 10:00-24:00.

1 апреля откроется самая большая, интересная и красивая пасхальная ярмарка в Праге: на Староместской площади. Десятки киосков предложат традиционные праздничные товары, подарки и предметы декора. В центре внимания будет пасхальная береза, украшенная разноцветными яйцами, венками и лентами. Взрослым и детям предложат поучаствовать в развлекательной программе.

Ярмарка будет оформлена в жизнерадостном весеннем стиле с огромным количеством желтых цветов. В этом году посетители снова увидят изображения по мотивам чешского иллюстратора Йозефы Лады, в которых декораторы черпают вдохновение и на Рождество. На этот раз дизайнеры выбрали пасхальные картины художника, который изображал празднование в чешских деревнях.

Атмосферу чешских традиций на ярмарке поддержит фольклорная программа, ремесленные воркшопы и большой выбор национальных блюд по старинным рецептам, включая разные виды алкогольного и безалкогольного пунша.

Пасхальная ярмарка на Вацлавской площади

1. 4. 2017 – 23. 4. 2017

Václavské náměstí, Praha 1 - Nové Město, 110 00

Время работы: киоски 10:00-22:00, закуски 10:00-24:00

В этот же день, 1-го апреля, откроется традиционная ярмарка в нижней части Вацлавской площади. В киосках снова будут продаваться изделия ручной работы, деревянные игрушки, пасхальные зайчики, плетки-помлазки, печенье, традиционные пироги и др.

https://www.facebook.com/Velikonoční-trhy-v-Praze-206741442677343/

Пасхальные ярмарки на Пражском Граде

2. 4. 2017 – 30. 4. 2017

Pražský hrad, Praha 1 - Hradčany, 119 08

Время работы: Пн-Чт 9:00-19:00, Пт-Вс 9:00-20:00

2-го апреля на площади св. Йиржи возле Пражского Града откроется большая традиционная ярмарка, которая будет работать весь апрель. Посетителей будут развлекать традиционными ремеслами (рисование яиц «краслице», плетение плеток-помлазок, ковка в кузнице, изготовление витражей, кожаных изделий, калейдоскопов и др.). По выходным запланирована развлекательная программа с выступлением фольклорных коллективов в традиционных костюмах.

https://www.facebook.com/Velikonoční-trhy-v-Praze-206741442677343/

Чешская традиционная ярмарка на площади Мира

1. 4. 2017 – 17. 4. 2017

Náměstí Míru, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Одна из самых спокойных ярмарок города, на площади Мира, откроется 1-го апреля. Туристов здесь мало, поэтому сюда часто приходят местные жители. Ярмарка специализируется на изделиях ручной работы. Ассортимент в киосках на площади Мира тоже богатый. Это разрисованные вручную «краслице», пасхальные фигурки, плетки-помлазки, печенье и другие традиционные чешские сладости.

Пасха на Кампе

2. 4. 2017 – 23. 4. 2017

Kampa, Praha 1 - Malá Strana, 110 00

Время работы: с 7 по 22 апреля 9:00-22:00, 23 апреля 9:00-20:00

На Кампе вас также ждут чешские пасхальные развлечения: раскрашивание яиц, плетение помлазок, национальные песни, коляды и угощения в честь светлого праздника.

https://www.facebook.com/Velikonoční-trhy-v-Praze-206741442677343/

Пасхальная ярмарка на вилле Ланна

6.4.2017

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč, 160 00

6 апреля, с 16:00, на вилле Ланна в районе Бубенеч (Прага 6) пройдет ярмарка-продажа пасхальных товаров с развлечениями и традиционными угощениями от шеф-повара Петра Миневского. Все желающие смогут попробовать специальное зеленое разливное пиво лагер.

Празднование Пасхи на Рашиновой набережной

15.4.2017

Farmářské tržiště Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město, 120 00

В 2017 году в Праге впервые откроют пасхальную ярмарку на Наплавке. Здесь, на Рашиновой набережной в Праге 2, вы найдете все необходимое для праздника. Сувениры, пасхальные декорации, сладости и др.