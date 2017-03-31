Что делать в Праге на выходных 1 и 2 апреля

На выходных в Праге можно будет посмотреть много польских фильмов, увидеть работы финалистов престижного конкурса Czech Grand Design, потанцевать на вечеринке под итальянское техно, послушать качественный джаз или сходить на фестиваль причудливых кулинарных рецептов.

Программа польского кино в Праге

Кинотеатр Kino Pilotů будет показывать польские фильмы с 31 марта по 2 апреля. И хотя кинокартины польского производства нечасто показывают в Чехии, Польша считается одной из сокровищниц европейской кинематографии. В рамках программы Kocham film в Праге представят короткометражки и фильмы, которые ранее в Чехии не демонстрировались. Запланированы также предпремьерные показы. Билет стоит 120 рублей. Событие в Фейсбуке

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Лучшее из Czech Grand Design

В вилле Villa Pellé на Летне показывают работы финалистов конкурса Czech Grand Design: вещи, украшения, фотографии, иллюстрации и графику, которые были номинированы на престижную премию. В программе запланированы воркшопы, лекции и встречи с дизайнерами. Посетители смогут посмотреть, как они работают с материалом, и перенять этот опыт.

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Итальянское техно

В зале Halа 36 Голешовице подготавливают новую вечеринку. Представители итальянской клубной сцены Pisetzky и OutpostLive покажут, как играют техно в Италии.

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Фестиваль Mladí Ladí Jazz

В воскресенье в Праге откроется фестиваль Mladí Ladí Jazz, на котором можно будет послушать соул, рок, джаз и классическую музыку. Первым запланировано выступление виртуозного японского пианиста BigYuki. Уникальное шоу во Дворце Акрополис дополнит чешская группа Bert & Friends, которая исполняет футуристичное диско.

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Фестиваль сумасшедших рецептов Blaf Food Fest

В центре Plechárna на пражском Черном Мосте в субботу будет проходить кулинарный фестиваль причудливых рецептов, взятых из чешского интернета Blaf Food Fest.

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Пасхальные ярмарки в Праге

В субботу в Праге открываются традиционные пасхальные ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях, а в воскресенье – на Пражском Граде. Прочитать обзор ярмарок по случаю Пасхи можно здесь.



«Океан Ельзи» в Праге

В это воскресенье, 2 апреля, наконец, состоится долгожданный концерт украинской группы «Океан Ельзи». Музыканты везут в чешскую столицу новую концертную программу, приуроченную к выходу альбома «Без меж».

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