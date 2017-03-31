Что делать в Праге на выходных 1 и 2 апреля

Программа польского кино в Праге
Кинотеатр Kino Pilotů будет показывать польские фильмы с 31 марта по 2 апреля. И хотя кинокартины польского производства нечасто показывают в Чехии, Польша считается одной из сокровищниц европейской кинематографии. В рамках программы Kocham film в Праге представят короткометражки и фильмы, которые ранее в Чехии не демонстрировались. Запланированы также предпремьерные показы. Билет стоит 120 рублей. Событие в Фейсбуке
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Лучшее из Czech Grand Design
В вилле Villa Pellé на Летне показывают работы финалистов конкурса Czech Grand Design: вещи, украшения, фотографии, иллюстрации и графику, которые были номинированы на престижную премию. В программе запланированы воркшопы, лекции и встречи с дизайнерами. Посетители смогут посмотреть, как они работают с материалом, и перенять этот опыт.
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Итальянское техно
В зале Halа 36 Голешовице подготавливают новую вечеринку. Представители итальянской клубной сцены Pisetzky и OutpostLive покажут, как играют техно в Италии.
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Фестиваль Mladí Ladí Jazz
В воскресенье в Праге откроется фестиваль Mladí Ladí Jazz, на котором можно будет послушать соул, рок, джаз и классическую музыку. Первым запланировано выступление виртуозного японского пианиста BigYuki. Уникальное шоу во Дворце Акрополис дополнит чешская группа Bert & Friends, которая исполняет футуристичное диско.
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Фестиваль сумасшедших рецептов Blaf Food Fest
В центре Plechárna на пражском Черном Мосте в субботу будет проходить кулинарный фестиваль причудливых рецептов, взятых из чешского интернета Blaf Food Fest.
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Пасхальные ярмарки в Праге
В субботу в Праге открываются традиционные пасхальные ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях, а в воскресенье – на Пражском Граде. Прочитать обзор ярмарок по случаю Пасхи можно здесь.
«Океан Ельзи» в Праге
В это воскресенье, 2 апреля, наконец, состоится долгожданный концерт украинской группы «Океан Ельзи». Музыканты везут в чешскую столицу новую концертную программу, приуроченную к выходу альбома «Без меж».