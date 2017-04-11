Вход свободный: куда сходить в Праге бесплатно в апреле 2017

Предлагаем подборку мероприятий в чешской столице, за вход на которые не нужно платить.

На остров Цисаржска лоука 15 апреля приглашают праздновать Пасху. Организаторы подготовят праздничную программу для семей с детьми. Начало мероприятий – в 13:00. (О пасхальных ярмарках в Праге мы написали здесь).

MINT: Weekend Market на рынке Голешовице ждет любителей дизайнерской одежды и украшений 15 апреля с 9:00.

16 апреля в клубе Klub Cross в 20:0 начнется большая вечеринка в духе электросвинга. Главный гость мероприятия – группа Good Co (США). Разогревать публику будут опытные диджеи.

18 апреля на территории кампуса ČVUT Podolí в Rock Café пройдет вечеринка, предваряющая открытие ежегодного фестиваля Mezi bloky.

19 апреля в 14:00 начнется Silicon Hill Open Wednesday - SHOW 2017 – музыкальный фестиваль, который организуют студенты для студентов. Это мероприятие дает шанс студенческим группам из Страгова, ЧТУ и других общежитий и вузов Праги и всей Чехии найти своего слушателя.

С 20 по 23 апреля в зале культуры ж/д станции Прага-Смихов (вход с 1 платформы) с 10 до 18:00 можно посетить выставку моделей узкоколейной железной дороги. Модели были сконструированы в масштабе 1:87. Вход свободный.

22 апреля с 9 до 15:00 будет открыто бомбоубежище Folimanka. Люди смогут увидеть подземное укрытие, которое построено для спасения жизней нескольких сотен жителей.

22 апреля вся планета будет отмечать День Земли. В Праге На-Выпиху с 12 до 18:00 будут проходить презентации книг, выставка фотографий, катания на лошадях и другие развлечения.

23 апреля на набережной ждут пражан и туристов на Street Food Festival Holešovice, в рамках которого можно будет попробовать еду с разных уголков планеты и послушать музыку на концерте. Время – с 10 до 20:00.

26 и 27 апреля в 19:00 можно прийти на экскурсию по району Черны-Мост. Если вам интересно, что необычного можно увидеть среди панельных домов, приходите к фонтану рядом со станцией метро Černý Most.

28 апреля в 18:00 в Городской библиотеке в Праге соберутся журналисты и политологи, которые будут обсуждать кандидатуру Милоша Земана на пост президента и его соперников.

29 апреля в Праге будут отмечать Международный день танца и бесплатно учить болливудским танцам, аргентинскому танго, латино-американским танцам, сальсе, свингу и др. Уроки будут проходить на свежем воздухе на Стршелецком острове с 17 до 20:00.

30 апреля на Бобслейной трассе на Просеке, в парке Ладронка и Кбельском парке соберутся все ведьмы Праги на Вальпургиеву ночь.

Выставка Už je vymalováno («Уже раскрашено»)

В галерее Lapidárium открыта постоянная экспозиция, на которой можно увидеть несколько отреставрированных барочных скульптур. Но кроме нее каждый месяц здесь проходят временные выставки картин современных художников. В апреле в галерее показывают работы живописцев из Оломоуца. Выставка продлится до конца месяца.