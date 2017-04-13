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Второй выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Второй выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 415 0
Во втором выпуске нового уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: русские няни в Чехии, доброжелательны ли чехи к иностранцам, пивные ванны, как выглядеть молодо на празднике у сына, свадьба в чешском замке и конкурс «Битва за красоту».
Второй выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30.

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

 

Портал 420on.cz является медиальным партнером телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению». Мы ждем ваших вопросов, тем и заявок по сотрудничеству. Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону +420 212 247 420

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Темы
Прага на русском Прага Чехия
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