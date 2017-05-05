Что делать на выходных в Праге с 6 по 8 мая 2017

На выходных в Праге пройдут большой международный марафон и шествие фанатов «Звездных войн», на набережной будут угощать насекомыми, подросткам покажут лучшие фильмы, а русскоязычным жителям – фильм «Время первых». На 8 мая запланирован концерт детских хоров.

Суббота, 6 мая

Концерт чешского пианиста

В Хрустальном зале РЦНК в Праге выступит чешский пианист Петр Ожан, выпускник Пражской консерватории и Академии музыкальных искусств (Прага). В 2013 году он был награжден титулом «Пианист года». Он исполняет не только классику, но и джаз, шансон, авторские композиции. Музыкант сыграет произведения Прокофьева, Шопена и Листа. Вход свободный. Начало в 15:00.

Star Wars Day 2017

Вообще-то День Звездных войн отмечают 4 мая, но организаторы праздника в Праге решили посвятить ему весь выходной. 6 мая в 8:00 пройдет сбор на Вацлаской площади возле памятника Вацлаву, откуда в 8:30 собравшиеся (предполагается, что они наденут костюмы персонажей саги) организованно пройдут до Староместской площади через улицу Целетна. Оттуда на общественном транспорте они поедут в cross][club (Plynární 1096/23), где с 10:00 до 15:30 запланирована праздничная программа. Присоединиться к событию на Фейсбуке



Фестиваль домашней еды на набережной

На Смиховской набережной в Праге 5 с 10:00 до 20:00 будет проходить фестиваль Homemade Fest, на котором можно будет попробовать оригинальные блюда и напитки домашнего приготовления. Подобное мероприятие пройдет в чешской столице впервые. Его цель – поддержать людей, которые любят готовить и делают это с душой. Кроме домашней еды гости смогут купить экзотические закуски, например, приготовленных насекомых, мини-бургеры, оригинальные сэндвичи и не только. Вход свободный.



Воскресенье, 7 мая

Марафон

В 9:00 стартует международный марафон в Праге, в котором побежит более 10 тысяч человек из разных стран мира. Исторический центр в течение дня будет перекрыт. Марафонцам предстоит преодолеть более 42 км. Узнать подробнее об ограничениях в работе транспорта и прочитать о мероприятии

Как это было в прошлом году:

Кинофестиваль для подростков

Подростки тоже любят кино. Центр современного искусства DOX приглашает на первый фестиваль европейского кино для молодых людей от 12 до 14 лет посмотреть три лучшие картины, номинированные на премию. Гостей ждет не только кино, но и развлекательная программа. Мероприятие пройдет в недавно возведенном дирижабле DOX. Читать подробнее

«Время первых» в «Люцерне»

Тех, кто соскучился по русскому кино на широком экране в Праге, ждут в воскресенье в кинотеатре Lucerna. Там покажут новый фильм о покорении космоса в СССР «Время первых» – в главной роли с Мироновым и Хабенским. Узнать больше

Открытие сада Чернинского дворца

7 мая открываются сады Чернинского дворца, главной резиденции МИД ЧР. Вход свободный. Сад будет открыт ежедневно с 10 до 17:00. Войти можно только через единственный вход напротив Лореты. Парк занимает 1,7 га, над его созданием работали лучшие архитекторы 17 века. В 19 веке его изменили под английский парк.



Понедельник, 8 мая

Памятное шествие «Бессмертный полк» и концерт

В понедельник, 8 мая, Чехия празднует освобождение от фашизма. В честь этого события в Праге пройдет памятное шествие «Бессмертный полк» и концерт чешского и российского детских хоров. Начало в 12:30 на Лоретанской площади. Читать подробнее

Как это было в прошлом году:

Концерт детских хоров из чешского Пльзеня и российского Красногорска начнется в 13:00 на Градчанской площади.



День открытых дверей в Сенате и Парламенте ЧР

По случаю государственного праздника 8 мая Сенат ЧР и Палата депутатов ЧР проводят День открытых дверей. С 9:00 до 16:00 можно будет посетить резиденцию Сената Парламента ЧР в Вальдштейнском дворце (Valdštejnské nám. 17/4), а также исторические залы Коловратского дворца. Парламент откроет в это же время церемониальные залы, главный зал заседаний, рабочие кабинеты некоторых парламентских комитетов.

Хороших выходных!