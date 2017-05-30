Летние кинотеатры в Праге 2017

Где посмотреть кино под открытом небом в Праге – обзор летних киноплощадок в городе.

Фото: https://www.facebook.com/KinoBusCZ/photos, автор Foto DPP - Petr Hejna

Сезон летних киносеансов в Чехии начинается в июне и длится до конца сентября. Летние кинотеатры в Праге предлагают лучшие фильмы чешского и иностранного производства всех жанров, прохладительные напитки и главное – свежий воздух. Ежегодно на эти площадки приходят смотреть кино под открытым небом тысячи пражан.



Летний кинотеатр в Карлине

Эта киноплощадка под открытым небом находится рядом со зданием Чешского радио в Карлине в живописном пространстве Каизловых садов – в окружении высоких лип. Летний кинотеатр вмещает до 500 зрителей. Организаторы советуют брать с собой пледы, потому что вечером прохладно. Большой плюс этого места в том, что сюда легко добраться на метро или трамвае.

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https://www.facebook.com/pg/Letní-kino-Regina-Karlínské-filmové-léto-162224123842193/photos/



Летний кинотеатр при MeetFactory

MeetFactory предлагает камерный и стильный летний кинотеатр. Репертуар выбирают сами зрители. Если вы живете в Праге 5, то организаторы обычно предоставляют скидку на билеты в размере 50%. В июне и июле сеансы начинаются в 21:30, в августе и сентябре – в 20:30.

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Кинотеатр Tiskárna na Vzduchu

Между Выставочным центром и Планетарием в Стромовке находится летний культурный клуб – Tiskárna na Vzduchu, где проходят концерты, мастер-классы, спектакли и показывают кино под открытым небом. «Летний кинотеатр на Воздухе» работает по вторникам с 21:00. К фильмам здесь предлагают вино, пиво, домашний лимонад и коктейли.

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«Летняк» на Стршелецком острове

Летняя площадка на Стршелецком острове в теплые месяцы становится местом интересных культурных мероприятий. Каждый год на Большой сцене и на сцене Понтон проводятся концерты, фестивали для детей и взрослых, презентации и вечеринки. Здесь же работает и летний кинотеатр, на который нужно спускаться по ступенькам с Моста Легий. Сеансы начинаются в 21:00. Еду и напитки можно купить в баре на понтоне.

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Кинотеатр в Жлуте-Лазне

На пражской Подольской набережной каждый год открывается летний кинотеатр. 2 500 зрителей могут расположиться здесь на оранжевых шезлонгах, мешках для сидения и пледах. Большим преимуществом этого кинотеатра считается не только живописная местность на берегу Влтавы, но и большой выбор еды и напитков. Вход свободный.

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Летний кинотеатр на Малой Стране

Сезонный культурный центр Containall на улице Cihelná на Малой Стране с мая по сентябрь проводит семинары, лекции, блошиные рынки и даже турниры по настольному теннису. По вторникам с 21:00 или 21:30 здесь показывают фильмы, вход свободный. Посетителей ожидает открытая терраса с возможностью купить пиво и насладиться прекрасным видом на Влтаву, лебедей и проплывающие корабли.

Официальный сайт



Киноавтобус от Транспортного предприятия

Транспортное предприятие Праги отправляет в тур с 19 июня свой мобильный кинотеатр Kinobus. Это единственный в Чехии подобный вид транспорта, который представляет собой модифицированный автобус с профессиональным оборудованием для демонстрации фильмов на широком экране.

Киноавтобус возит с собой надувной экран размером 8х4 м и скамейки для 200 зрителей. Остальным бесплатно предлагают пледы. Вход на все киносеансы свободный. Киноавтобус делает остановки в разных районах Праги.

Страница Киноавтобуса в Фейсбуке



Летний кинотеатр перед Crossclub

Известный клуб в Голешовице бесплатно показывает старые и новые фильмы, среди них, например, новинка от Джима Джармуша «Патерсон». Зрителям предлагают отдыхать на пластмассовых стульях или брать свои пледы и располагаться на газоне. Вход на все кинопоказы свободный.

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Летний кинотеатр Kaminka

Этот летний кинотеатр находится в районе Праги Збраслав по адресу Nad Kamínkou 1523. Сезон открывается в июне, киносеансы начинаются в 21:30. Здесь не только показывают фильмы (размер экрана 6х3 м), но и проводят концерты и культурные мероприятия.

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