Вход свободный: Куда бесплатно сходить в Праге в июле 2017

Предлагаем обзор мероприятий и возможностей отдыха в Праге, за которые не нужно платить.

В четверг, 6 июля, в Праге будут праздновать 81-летие Далай-ламы. По этому случаю в по адресу Školská 28 в Tibet Open House пройдет праздничное мероприятие.

10 и 11 июля с 17:30 до 22:00 на Староместской площади будет проходить фестиваль джаза Bohemia Jazz Fest, который организует американский джазмен чешского происхождения Руди Линка. Во вторник выступит известный гитарист Джон Скофилд, который играл с легендарными музыкантами Майлсом Дейвисом, Чарльзом Мингусом и Херби Хэнкоком.

С 10 по 13 июля до 22:00 на Выставиште можно приходить на уличный фестиваль «За дверьми» (Za dveřmi). Зрители увидят клоунов из Испании, словацкую труппу Teatro Tatro, чешский театр Divadlo Continuo, группу Le Cabaret Nomade и других артистов.

13 июля с 19:00 в пространстве рядом с клубом Cross в Голешовице Cross Square состоится концерт групп Kieslowski и Republic of Two, за которыми стоит успешный музыкант, композитор и продюсер Йиржи Буриан.

15 июля с 10:00 до 22:00 на Виткове пройдет ежегодный рыцарский фестиваль Hrrr na ně! Поклонники поединков в доспехах, выступлений факиров, исторических игр, конных поездок, палаток с ремесленниками должны обязательно включить это мероприятие в свои планы.

16 июля с 16:00 в парке Кампа можно будет бесплатно в течение часа заниматься йогой под руководством опытного тренера.

18 июля с 18:00 в саду монастыря святой Анежки состоится мероприятие ERS Street Workout, в рамках которого можно познакомиться с уличным спортом. Тренировка предназначена для абсолютных новичков. Всех, кто планирует прийти, просят написать на электронную почту lucie.faulerova@ngprague.cz.

19 июля в 21:30 в летнем кинотеатре Bukanýr (на набережной Людвика Свободы) будут показывать «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный». Кинотеатр на корабле будет работать все каникулы.

20 июля в 21:00 в летнем кинотеатре Праговка в Высочанах покажут фильм, который наберет больше всего голосов зрителей. Выбор будет между лентами «Лимонадный Джо» и «Дневник горничной».

22 июля в 9:00 начнется велокросс из Праги до Карлштейна. Старт в районе Велка-Хухле. Более подробную информацию можно найти на сайте www.prokolo.cz.

27 июля в 21:00 на крыше торгового центра Черны-Мост, где работает летний кинотеатр, покажут фильм «Масарик».

30 июля в 18:30 в монастыре святой Анежки Чешской начнется экскурсия по району.

До 3 августа на площади Вацлава Гавела проходит выставка Victoria pragensis. Зрителям предлагают заглянуть в ботанический лабиринт, котрый составлен почти 1 000 растений. Среди них есть и те, которые используются по всему миру как природное лекарство. Во время выставки будут проходить экскурсии, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

До 3 сентября в разных местах возле галереи Рудольфинум планируются музыкальные и театральные события, перформансы, обсуждения, презентации. Мероприятия будут проходить возле входа в галерею, во внутреннем дворике Рудольфинума или в прилегающем парке.

До 30 сентября с воскресенья по четверг на Витезне-намнести можно отдыхать на спортивно-рекреационной площадке «Пляж № 6». Комплекс работает с 10:00 до 22:00 (есть туалеты и душ). На месте работает палатка с едой и напитками.