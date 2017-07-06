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Что делать в Праге на выходных 8-9 июля 2017

Что делать в Праге на выходных 8-9 июля 2017

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Фестиваль скульптур, инсталляция на Малостранской площади, кинопоказы с фестиваля в Карловых Варах, фотовыставка работ в жанре ню и бесплатные мероприятия возле Рудольфинума – выбираем идеи, как развлечься на выходных в Праге.
Что делать в Праге на выходных 8-9 июля 2017

«Прастанек» на Малостранской площади

Вы уже видели сказочное 6-метровое сооружение на Малостранской площади, созданное по проекту чешского художника Франтишека Скалы из корня 300-летнего дуба? Этот необычный объект представляет собой реальный киоск, где можно купить еду и увидеть разные артефакты и предметы искусства. Прастанек (Prastánek) работает с 15 июня и закроется 3 сентября. 
 

Фестиваль Sculpture line

Вот уже месяц в Праге можно смотреть на скульптуры авторов из Чехии и зарубежных стран, которые вместе превращают город в большую выставочную площадку. Чтобы осмотреть все объекты масштабной выставки под открытым небом, придется совершить большую прогулку. Чем не занимательная цель на выходные? Попробуйте найти все скульптуры, которые в этом году представлены на фестивале. Даем подсказку: искать нужно возле Танцующего дома, во Франтишканском саду, на Влтаве и по другим адресам. Полную карту найдете здесь https://www.sculptureline.cz/


Фильмы с кинофестиваля в Карловых Варах 2017

С 8 июля кинотеатр Světozor показывает фильмы, которые могли увидеть зрители на МКФ в Карловых Варах. Программа «Шары-Вары» (Šary Vary) продлится до 16 июля, билеты уже в продаже.

Адрес: Vodičkova 791/41, Praha 1, 11000


Free Summer Events

Галерея Рудольфинум объявляет большую летнюю программу на 65 дней, в рамках которой пройдут выставки, концерты, спектакли, перформансы, выступления диджеев и другие мероприятия. Вход свободный. 

Адрес: Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1

Смотреть обзор других бесплатных мероприятий в Праге 


Victoria pragensis

На площади Вацлава Гавела установили «растительную» инсталляцию, которая заставляет задуматься о растениях как о лекарственных средствах. Необычная выставка также посвящена чешскому ботанику Тадеашу Хенке, который первым описал экзотическую флору Латинский Америки. Увидеть инсталляцию можно до 3 августа.


Cultural Hijack Prague 2017

На базе Архитектурного института в Праге пройдет выставка современного искусства и активистов в области искусства Hijack Prague. В ней участвуют японский автор Тацу Ниши, который создает специфические инсталляции рядом с известными скульптурами и памятниками (например, реальные гостиничные номера); польский художник Криштоф Водзичко, который более 80 раз реализовал свои широкоформатные проекции на разные здания по всему миру; чешская группа Ztohoven, скандально известная благодаря красным трусам над Пражским Градом. Выставка продлится до 12 сентября. 

Адрес: Galerie ARCHIP / Architectural Institute in Prague, Františka Křížka 1, Praha 7


Фотовыставка «Провокаторы»

Czech Photo Centre приглашает на выставку фотографий чешских фотохудожников Тараса Кушчинского, Яна Саудека и Антонина Тесаржа, посвященную жанру ню. Выставка продлится до 8 августа, входной билет стоит 50 крон.

Хороших выходных! 

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