Что делать в Праге на выходных 5-6 августа 2017

День американской еды в ботаническом саду, новая выставка в Музее Кампа и экспозиция известного автора эротической фотографии, кино-лето с доступными билетами на сеансы и ярмарка дизайнерских вещей – рассказываем, чем заняться во время уик-энда.

Фото: Vlada Marsheva, 420on.cz

Американский день в ботаническом саду

В эти выходные попробовать традиционные американские блюда можно и в Праге. Достаточно прийти в ботанический сад, где посетителям предоставят возможность дегустировать отборные закуски из стран Северной и Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Чили и другие). Кроме отличной еды, гостей ожидает развлекательная программа на тему американской культуры. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 20:00 в северной части сада.

Новая выставка в Музее Кампа

5 августа в Музее Кампа открывается выставка Ярослава Паура, самобытного и до сих пор не до конца исследованного художника, который работал в разных жанрах. Творческий путь Паура начался в 40-е гг. прошлого века. Частично он обращался к абстракционизму, создавая концептуальные абстрактные городские пейзажи, в некоторых случаях напоминающие космос. Творчество этого художника – необыкновенная и аутентичная история о взаимоотношениях человека и городской агломерации.

Музей работает по адресу U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1 с 10:00 до 18:00. Входной билет стоит 240 крон.

Выставка мастера эротической фотографии

До 13 августа на корабле Cargo Gallery, пришвартованного возле набережной Наплавка, проходит выставка фотографа Властимила Кулы, который прославился в первую очередь в жанре фотоэротики. Почему этот фотохудожник не стыдится снимать себя и свою супругу обнаженными, где заканчивается искусство и начинается порнография, что такое Pornart – ответы на все эти вопросы можно получить, если прийти посмотреть временную экспозицию Кулы. Выставка работает с 14:00 до 22:00 (в свободное от мероприятий в галерее время).

Пражское кино-лето за 40 крон

В пражском арт-кинотеатре Aero с 1 августа началось кино-лето. Каждый день здесь проводят киносеансы за символическую плату – всего 40 крон. Зрителям предлагают посмотреть новинки прошлых сезонов, которые они не успели увидеть в течение года или хотели бы пересмотреть снова.

Адрес: Biskupcova 87/31a, Praha 3, 13000

Ярмарка дизайнерских изделий

В субботу и воскресенье на площади Вацлава Гавела пройдет ярмарка авторских изделий, в которой участвует более 200 дизайнеров украшений, аксессуаров, сумочек, рюкзаков, предметов искусства, декора и одежды, а также игрушек. На площади также будут работать 13 киосков с вкусной едой и напитками и детский уголок. Кроме чешских дизайнеров в мероприятии участвуют авторы из Словакии, Венгрии, Польши, Украины и Германии. Вход свободный. Время работы ярмарки – с 10:00 до 20:00.

Вечеринка на Штванице

Каждое второе воскресенье месяца перед Виллой Штванице проходят вечеринки с участием диджеев. 6 августа мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 22:00 прямо перед зданием на виллы на острове Штванице. Вход свободный.

Хороших выходных!