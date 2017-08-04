Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 29 °C
Что делать в Праге на выходных 5-6 августа 2017

Что делать в Праге на выходных 5-6 августа 2017

artyommm 688 0
День американской еды в ботаническом саду, новая выставка в Музее Кампа и экспозиция известного автора эротической фотографии, кино-лето с доступными билетами на сеансы и ярмарка дизайнерских вещей – рассказываем, чем заняться во время уик-энда.
Фото: Vlada Marsheva, 420on.cz
Что делать в Праге на выходных 5-6 августа 2017

Американский день в ботаническом саду

В эти выходные попробовать традиционные американские блюда можно и в Праге. Достаточно прийти в ботанический сад, где посетителям предоставят возможность дегустировать отборные закуски из стран Северной и Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Чили и другие). Кроме отличной еды, гостей ожидает развлекательная программа на тему американской культуры. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 20:00 в северной части сада.

Новая выставка в Музее Кампа

5 августа в Музее Кампа открывается выставка Ярослава Паура, самобытного и до сих пор не до конца исследованного художника, который работал в разных жанрах. Творческий путь Паура начался в 40-е гг. прошлого века. Частично он обращался к абстракционизму, создавая концептуальные абстрактные городские пейзажи, в некоторых случаях напоминающие космос. Творчество этого художника – необыкновенная и аутентичная история о взаимоотношениях человека и городской агломерации.

Музей работает по адресу U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1 с 10:00 до 18:00. Входной билет стоит 240 крон.

Выставка мастера эротической фотографии

До 13 августа на корабле Cargo Gallery, пришвартованного возле набережной Наплавка, проходит выставка фотографа Властимила Кулы, который прославился в первую очередь в жанре фотоэротики. Почему этот фотохудожник не стыдится снимать себя и свою супругу обнаженными, где заканчивается искусство и начинается порнография, что такое Pornart – ответы на все эти вопросы можно получить, если прийти посмотреть временную экспозицию Кулы. Выставка работает с 14:00 до 22:00 (в свободное от мероприятий в галерее время).

Пражское кино-лето за 40 крон

В пражском арт-кинотеатре Aero с 1 августа началось кино-лето. Каждый день здесь проводят киносеансы за символическую плату – всего 40 крон. Зрителям предлагают посмотреть новинки прошлых сезонов, которые они не успели увидеть в течение года или хотели бы пересмотреть снова. 

Адрес: Biskupcova 87/31a, Praha 3, 13000

Ярмарка дизайнерских изделий

В субботу и воскресенье на площади Вацлава Гавела пройдет ярмарка авторских изделий, в которой участвует более 200 дизайнеров украшений, аксессуаров, сумочек, рюкзаков, предметов искусства, декора и одежды, а также игрушек. На площади также будут работать 13 киосков с вкусной едой и напитками и детский уголок. Кроме чешских дизайнеров в мероприятии участвуют авторы из Словакии, Венгрии, Польши, Украины и Германии. Вход свободный. Время работы ярмарки – с 10:00 до 20:00.

Вечеринка на Штванице

Каждое второе воскресенье месяца перед Виллой Штванице проходят вечеринки с участием диджеев. 6 августа мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 22:00 прямо перед зданием на виллы на острове Штванице. Вход свободный.

Хороших выходных!

Рассказать всем:
Темы
Выходные в Праге
Читайте
по теме 
Что делать в Праге на выходных 29-30 июля 2017
27.07.2017 17:32 Культура
Что делать в Праге на выходных 29-30 июля 2017
1046 0
Куда сходить в Праге на выходных 22-23 июля 2017
20.07.2017 17:35 Культура
Куда сходить в Праге на выходных 22-23 июля 2017
953 0
Что делать на выходных в Праге 15-16 июля 2017
13.07.2017 15:31 Культура
Что делать на выходных в Праге 15-16 июля 2017
1325 0
Что делать в Праге на выходных 8-9 июля 2017
06.07.2017 15:44 Культура
Что делать в Праге на выходных 8-9 июля 2017
847 0
Последние новости:
04
августа
Главные новости Чехии за неделю 29 июля – 5 августа 2017 года
04.08.2017 15:38 Общество
Главные новости Чехии за неделю 29 июля – 5 августа 2017 года
578 0
На чешской дискотеке нарушили закон о запрете курения
04.08.2017 14:51 Общество
На чешской дискотеке нарушили закон о запрете курения
715 0
Пятилетние дети в Чехии смогут идти в сад без прививок
04.08.2017 11:49 Общество
Пятилетние дети в Чехии смогут идти в сад без прививок
815 0
Полиция нашла виновных в поджоге старинного костела в Чехии
04.08.2017 11:08 Общество
Полиция нашла виновных в поджоге старинного костела в Чехии
604 0
В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев
04.08.2017 10:43 Общество
В Чехии изменится порядок оплаты заявлений на ВНЖ для иностранцев
2531 0
03
августа
В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств
03.08.2017 11:09 Экономика
В Чехии ужесточили правила работы трудовых агентств
1373 0
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
03.08.2017 10:47 Общество
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
1320 0
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата
03.08.2017 10:42 Общество
«Колбасные» киоски на Вацлаской площади в Праге оказались сильнее магистрата
1807 0
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
03.08.2017 10:28 Спорт
Пражская «Славия» проиграла борисовскому БАТЭ
307 0
В Чехии на дорогу упал танк
03.08.2017 10:15 Общество
В Чехии на дорогу упал танк
903 0


Мобильная версия