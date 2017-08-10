Что делать на выходных в Праге 12-13 августа 2017

Парад Prague Pride, выставки в филиалах Национальной галереи, день еврейских достопримечательностей, поездка в метро на ретро-электропоездах и экспозиция произведений от незрячих художников – предлагаем идеи к предстоящему уик-энду.

Фото: Красная панда из пражского зоопарка, фото pixabay.com

Prague Pride

В субботу, 12 августа, после полудня на Вацлавской площади в Праге начнется большой гей-парад в рамках фестиваля Prague Pride. В течение всей недели в столице проходили мероприятия, посвященные теме ЛГБТ. Парад станет традиционной кульминацией «радужного» фестиваля.

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Выставка Франтишека Скалы

До 3 сентября в здании Вальдштейнской конюшни можно увидеть необычную выставку чешского скульптора Франтишека Скалы, который считается одной из ключевых фигур в мире искусства в Чехии за последние полвека. Скала работает со скульптурой, живописью, создает подвижные объекты, световые инсталляции, оружие и гитары, рисует графику, коллажи, снимает фотографии. Вдохновение он черпает от самих материалов, поэтому его работы часто напоминают произведения народного искусства. Всем, кто готов открыть для себя метафизику удивительной скульптуры, рекомендуем побывать на этой выставке.

Адрес: Valdštejnská 3, 118 00 Praha. Время работы: вт - пн с 10:00 до 20:00.



Выставка самого дорогого и успешного художника в Германии

Журнал «Капитал» поставил современного художника Герхарда Рихтера на первое место в списке самых дорогих и успешных художников Германии. Его работы входят в собрания крупнейших музеев Европы. В Праге можно увидеть ретроспективу художника, которая впервые проходит в Центральной Европе.

Зрители смогут посмотреть на произведения мастера, созданные им за последние 60 лет. Всего будет представлено более 50 избранных работ, созданных на пути художника от реализма к натурализму, поп-арту, концептуальному искусству и абстракции. Лейтмотивом творчества Рихтера выступает тема истории – его семьи, искусства и всей Германии.

Адрес: Дворец Кинских, Staroměstské náměstí 12, 110 00 Praha 1. Время работы: с 10:00 до 20:00. Входной билет - 200 крон.



В метро на ретро-электропоездах

В субботу, 12 августа, на зеленой ветке пражского метро можно будет прокатиться на ретро-электропоездах серии 81-71 советского производства. Первый ретро-электропоезд отправится со станции Dejvická до станции Skalka в 10:17, последний – в 14:40.

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День еврейских достопримечательностей

В воскресенье, 13 августа, в Чехии будет проходить День еврейских достопримечательностей. Откроются четыре десятка культурных объектов в Чехии, Моравии и Силезии. Посетители смогут побывать на еврейских кладбищах и в синагогах, которые обычно закрыты для публичных посещений или в которых недавно завершилась реконструкция. Вход на все объекты будет бесплатный, за исключением объектов 10 звезд, куда единый входной билет обойдется в 10 крон.



Anežka naslepo (Анежка вслепую)

Организации Okamžik, Artevide и Hmateliér, которые помогают людям с проблемами со зрением, подготовили выставку произведений, созданных незрячими художниками. Посетители смогут попробовать себя в осязательном моделировании, в чтении по шрифту Брейля, хождении с белой тростью и других вещах из жизни незрячих.

Адрес: U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1. Время: с 14:00 до 19:00. Вход свободный.

На Кампе открылась уличная фотовыставка, посвященная 15-летию после крупнейшего наводнения в Праге. Подробнее

Хороших выходных!