Куда бесплатно сходить развлечься в Праге до конца лета

Мы составили обзор интересных мероприятий в Праге в августе, за вход на которые не нужно платить.

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Концерт N.O.H.A.

В пятницу, 11 августа, популярный коллектив N.O.H.A. в полном составе бесплатно выступит на площадке перед клубом Cross. Этим замечательным музыкантам удалось объединить актуальное звучание с этнической музыкой. Особенно выделяется их ритм-секция, игра которой бесподобна. Кроме N.O.H.A. на бесплатном концерте выступят другие музыканты, в финале вечера пройдет техно-вечеринка.

Начало в 18:00. До 22:00 вход свободный, потом – 150 крон.

Адрес: Plynární 23, Praha 7, 17000



День семьи на Фруктовом рынке

В субботу, 12 августа, в 14:00 на Фруктовом рынке (Овоцны-трг) в Праге будут собираться семьи с детьми. В 15:00 они пройдут через Старый Город к острову Кампа, где для них будет подготовлена насыщенная развлекательная программа.



Серия гастро-акций «Огненный цыпленок»

В воскресенье, 13 августа, на Смиховской набережной состоится очередной гастрономический фестиваль из серии Ohnivý kuře («Огненный цыпленок»). Посетители смогут попробовать кондитерские изделия и ресторанные блюда и послушать живую музыку. Организаторы обещают напитки и еду по обычным ценам. Начало мероприятия в 17:00.

Адрес: Hořejší nábřeží, Praha 5



Бесплатные занятия йогой

На Vítězné náměstí в Праге 6 (Šesťák) в понедельник, 14 августа, пройдет бесплатное занятие йогой под руководством профессиональных тренеров. Приглашают как начинающих, так и опытных. Физические упражнения (асаны) помогают размять тело и укрепить мышцы. Дыхательные техники помогут найти душевное равновесие и очистить мысли. С собой нужно взять только спортивные коврики.



Бесплатный концерт на хаусботе

Стильный хаус-бот Port X приглашает 15 августа на летний концерт группы ILLE, стиль которой характеризуют как интеллектуальный поп. Сейчас группа плотно работает над вторым альбомом вместе с продюсером, сотрудничавшим с Tata Bojs, Priessnitz и Вацлавом Нецкаржем. Вход свободный, но лучше прийти пораньше, потому что количество мест ограничено. Адрес: Voctářova 3a, Praha 8



Фестиваль классической музыки

В четверг, 17 августа, Анежский монастырь (Национальная галерея в Праге) приглашает на музыкальный фестиваль, где можно будет услышать валторны, посмотреть на традиционные корейские танцы и послушать концерт оркестра Superhorn. Начало в 16:00. Вход свободный. Адрес: U Milosrdných 17, Praha 1



Концерт словацкой группы

Клуб Šesťák на Vítězné náměstí в Праге 6 принимает у себя молодую словацкую группу Inverzia, которая исполняет меланхоличный поп с элементами фолка. В июне этого года у ребят вышел первый EP альбом. После нескольких летних концертов музыканты поедут в тур по клубам и кафе в Словакии и Чехии. Начало в 19:00. А пока их можно услышать в Праге.



Этно-пикник в Музее Напрстека

В субботу, 19 августа, Музей Напрстека (Betlémské náměstí 269/1, Praha 1) зовет на этно-пикник, где будут представлены деликатесы из разных уголков мира. Палатки с едой будут работать во дворике музея, там же будет звучать экзотическая музыка, под которую опытные танцовщики будут танцевать причудливые танцы. Дети смогут развлечься на творческих мастер-классах. Вход свободный.



Street Food Jam 2017 no.8

В воскресенье, 20 августа, любителей уличной еды ждут перед клубом Cross с 10:00 до 18:00.



Необычная выставка во дворе Рудольфинума

23 августа, в среду, во внутреннем дворике Рудольфинума можно будет посмотреть выставку световых картин на большом экране. Это будет визуально нетрадиционное импровизированное представление, совмещенное с музыкой и изобразительным искусством. Начало в 20:00.



Мультикультурный фестиваль

По традиции в последнюю субботу августа (в этом году – 26 августа) в парке Подвини в Праге 9 будет проходить мультикультурный фестиваль "Цветная девятка". На празднике можно будет послушать музыку разных народов, попробовать национальные блюда и хорошо провести время. Начало в 12:00.



Уникальная автовыставка на Наплавке в Праге

С 31 августа по 3 сентября по обеим сторонам Влтавы будет проходить масштабная выставка автомобилей. Увидеть можно будет машины 18 известных брендов, среди которых Škoda,Volkswagen, Seat, Audi, Ford, Opel, Renault, Kia, Fiat, Nissan, Dacia, Jeep, Alfa Romeo и Subaru.

Среди выставленных моделей будут представлены все последние новинки этого года, а Audi A8 впервые можно будет увидеть в Чехии именно на этой выставке. Вход бесплатный. Начало в четверг, 31 августа, в 17:00. С пятницы по воскресенье выставка будет работать с 10:00 до 22:00.

Адрес: Rašínovo nábřeží 2, Praha 2