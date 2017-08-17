Что делать в Праге на выходных 19-20 августа 2017

Фестивали цирка, чая, кофе, пива, спорта, выставка Manolo Blahnik, концерт Робби Уильямса – главные мероприятия предстоящего уик-энда в чешской столице.

Фото: pixabay.com/ru/users/wig-art-5886390/

Большой фестиваль нового цирка

На Летне в Праге начался большой международный фестиваль нового цирка Letní Letna. Билеты на представления стоят от 350 крон, но есть и бесплатные шоу. Узнать подробнее можно здесь и здесь.



Концерт Робби Уильямса в Праге

Певец Робби Уильямс выступит в пражских Летнянах в субботу с программой The heavy entertaiment show. На разогреве у Робби сыграют музыканты легендарной группы Erasure. Исполнитель признался, что больше не собирается никого шокировать, а хочет просто хорошо выступить перед своими поклонниками. Билеты на концерт Робби Уильямса стоили от 1 590 до 3 990 крон, продажа завершена.

Подробнее



Выставка обуви Manolo Blahnik в Праге

В Музее Кампа открылась выставка знаменитых туфель бренда Manolo Blahnik. Увидеть культовые лодочки и другие модели обуви можно будет до 12 ноября.



Фестиваль чешского пива

В субботу на Смиховской наплавке (Hořejší nábřeží) будет проходить Фестиваль чешского пива, еды и культуры České Pivopění. Гостям предложат пиво от мелких пивоварен, моравские вина и культурную программу. Вход свободный. Начало в 13:00.



Фестиваль кофе

В комплексе Žluté lázně 19 августа будет проходить фестиваль Costa Job Fest, на котором можно будет попробовать качественный кофе, а также встать на место бариста, чтобы научиться готовить кофе профессионально. Начало в 13:00. Вход свободный.



Спортивный фестиваль

4Fit FEST 2017 – это мультижанровый фестиваль, на котором посетителей ждет выставка спортивной одежды и инвентаря, а также конкурсы с ценными призами. Можно будет протестировать различные спортивные аксессуары и снаряжение, узнать о фитнес-косметике и попробовать себя в различных видах тренировок. Начало в 10:00, билеты – 50-100 крон. Выставка пройдет на Выставиште.



Открытие крыши дворца Люцерна

Крыша дворца Люцерна снова временно открывается для всех желающих, чтобы они могли полюбоваться одним из красивейших видов на Прагу. Попасть на крышу можно с 12:00 до 20:00. За вход нужно платить 100 крон.



Международный фестиваль чая

В воскресенье, 20 августа, на Вышеграде пройдет Международный фестиваль чайного искусства. Крупнейшая чайная под открытым небом станет местом встречи всех любителей чая в Праге. Гостей ждет дегустация различных сортов чая и богатая развлекательная программа. Вход свободный, но за дегустацию нужно будет заплатить 150 крон.



Этно-пикник в Музее Напрстека

В субботу, 19 августа, во дворике Музея Напрстека пройдет этно-пикник, на котором можно будет попробовать деликатесы из разных стран мира. Гости также смогут послушать экзотическую музыку и посмотреть на причудливые танцы. Вход бесплатный.

Узнать о других бесплатных мероприятиях в Праге до конца лета можно здесь.

В воскресенье, 20 августа, перед клубом Cross будут продавать уличную еду. Приходить можно с 10:00 до 18:00.

Хороших выходных!