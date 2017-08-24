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Что делать в Праге на выходных 26-27 августа 2017

Что делать в Праге на выходных 26-27 августа 2017

artyommm 282 0
Предлагаем идеи, как провести последние выходные лета в Праге: выставки, концерт, фестиваль уличной еды и новый цирк на Летне.
Что делать в Праге на выходных 26-27 августа 2017

Концерт грузинских исполнителей

Выходные начинаются вечером в пятницу, поэтому мы предлагаем идею, как провести этот вечер. Например, можно сходить на концерт лучших артистов грузинской эстрады. На сцене Fashion club выступят Датуна Мгеладзе, Верико Турашвили и Кахи Кухианидзе. Исполнители едут не просто так, а со специальной программой, которую назвали «Летняя рапсодия». 

Подробнее о мероприятии 

Выставка бюстов римских императоров

Галерея №1 в Праге приглашает на бесплатную выставку бюстов римских императоров. Всех их объединяет то, что они родились на территории нынешней Сербии. Кроме истории 18 императоров с «сербскими» корнями, на выставке можно узнать об устройстве классического военного лагеря. 

Интересно, что Сербия следует сразу за Италией по количеству императоров, которые родились на ее территории, которая тогда считалась окраиной империи. Выставка уже прошла в США, Бразилии, Великобритании, Италии и других странах. В Праге ее можно будет увидеть до 26 августа, поэтому поторопитесь.

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Фестиваль уличной еды

В субботу, 26 августа, на Смиховской набережной будет проходить фестиваль Street Food. Это крупнейший в стране фестиваль уличной еды, на котором можно попробовать блюда из разных стран мира. Приходить можно с 10:00 до 20:00. 

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«Ночь крепостей и замков»

С 26 по 27 августа по всей Чехии проводится общереспубликанская акция «Ночь крепостей и замков». Главные мероприятия пройдут в замке в Намнести-над-Ославоу. В ЧР акция проходит уже в восьмой раз. Вход в замки и крепости будет бесплатный.

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Фестиваль нового цирка

В Летенских садах продолжается фестиваль нового цирка Letní Letna.

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Выставка Manolo Blahnik

Каждый день до 12 сентября в Музее Кампа проходит выставка всемирно известного дизайнера обуви Manolo Blahnik. Прага стала первым городом в Центральной Европе, где можно увидеть эту экспозицию. Билет стоит 280 крон.

Czech Nature Photo

В Czech Photo Centre до 3 сентября проводится выставка Czech Nature Photo, на которой можно увидеть лучшие снимки, участвовавшие в одноименном конкурсе. Экспозиция включает в себя работы чешских фотографов, которым удалось необычным образом запечатлеть животных или природу. Вход 50 крон. В субботу и воскресенье центр работает с 10:00 до 18:00. 

Выставка Боба Дилана

Bob Dylan: On the Road – это выставка графических работ американского художника, которую можно до конца августа посетить в Староместской ратуше. Боб Дилан известен не только как музыкант и поэт, но также как и оригинальный художник, который делает зарисовки во время своих туров и путешествий. Билет стоит 180 крон.

Интерактивная экспозиция Национального музея сельского хозяйства

Интерактивная экспозиция Национального музея сельского хозяйства рассказывает о многих интересных фактах. Например, почему над одними регионами Чехии постоянно нависает угроза наводнений, а в других – засуха. Входной билет стоит 110 крон. После посещения выставки можно подняться на террасу музея с газоном, откуда открывается уникальный вид на Прагу.

Крестины гепардов в зоопарке

В субботу, 26 августа, пражский зоопарк приглашает на крестины гепардов и прощание с летними каникулами. Посетители смогут впервые увидеть пятерых детенышей гепардов, которые родились в середине мая.

Музей коммунизма

Музей коммунизма в Праге обновил экспозицию. Можно сходить посмотреть. Подробнее 

Хороших выходных!

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Выходные в Праге Прага выставка концерт
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