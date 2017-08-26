Квиз: Разбираетесь ли вы в балете?

Пройдите квиз из 10 простых вопросов о балете, поделитесь своими результатами в социальных сетях и получите скидку 10% на билеты на хореографический спектакль «Ромео и Джульетта», который покажут 11 октября в Праге.

11 октября 2017 года в пражском театре Hybernia состоится показ хореографического спектакля «Ромео и Джульетта» в исполнении труппы московского Театра классического балета. Этот уникальный балет в постановке известного балетмейстера Владимира Василева и Наталии Касаткиной покажут в Праге впервые. В Москве премьера состоялась в 1981 году.

До спектакля осталось чуть больше месяца, поэтому мы решили вдохновить вас балетом, предложив пройти небольшой квиз. Все, кто пройдет квиз и поделится своими результатами в соцсетях, смогут получить скидки на билеты. О правилах акции читайте в описании квиза.