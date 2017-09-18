Короткий курс пивоведения: 10 главных правил пивного этикета в Чехии

Если вы хотите сойти за «своего» в чешской пивной и не опозориться, изучите важные правила пивного этикета от нашего эксперта Ондры Соукупа. Куда садиться в пивных, как общаться с персоналом, сколько раз чокаться, как и сколько платить чаевых – ответы на эти и другие важные вопросы в нашем материале.

Как стало ясно из предыдущих выпусков (часть первая, часть вторая), потребление пива имеет многовековую историю. Неудивительно, что с течением времени выработались свои традиции и ритуалы. Они отличаются в разных странах, а иногда и в разных городах одной и той же страны (привет, Германия!).

Чехия в этом смысле не является исключением, скорее, наоборот. Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то непременно вызовете к себе расположение завсегдатаев и обслуживающего персонала.

Да, именно персонала, ибо, как говорится в известной чешской поговорке, pivovar pivo vaří, hospodský pivo dělá (можно перевести как «пивоварня пиво варит, а бармен его “делает”» но это не отражает всю палитру значений).

В более традиционных заведениях, которые, как правило, самые лучшие, бармен – Царь и Бог. Он решает, кому налить, а кому – нет.

К сожалению, существуют сторонники тезиса «раз я плачу, то мне все равно, что обо мне думают». Но это несчастные люди, вероятно, не уверенные в себе. Они никогда не смогут насладиться прекрасной атмосферой настоящей пивной, с ними не будут шутить, они никогда не услышат фразу «ну, это неплохо, но я лично бы вам порекомендовал…». Их судьбой будут туристические заведения с неприятными официантами и неоправданными ценами. Аминь.

Итак, ознакомьтесь с главными правилами чешского пивного этикета:

1. В пивную первым входит мужчина

Это не является проявлением неуважения к женщине, а ровно наоборот. Правило берет свое начало во времена более суровых нравов, когда первый, кто вошел в пивную, рисковал получить по физиономии летящей кружкой, стулом и прочим оружием настоящей кабацкой драки.

Кроме того, мужчина, входящий в пивную, информировал других посетителей о том, что женщина, идущая следом, пришла с ним, и к ней приставать не надо. Сейчас, конечно, времена гораздо более либеральные, я знаю пару заведений, где соблюдение этого правила отнюдь не является данью традиции.

2. На входе в пивную нужно поздороваться

При входе в заведение нужно в направлении барной стойки сказать «Dobrý den». Это несложно – и сразу принесет вам положительные очки. Лудва Гашек – владелец пивной в Малых Сватоновицах, где у нас дача – мог долго игнорировать, а то и сразу прогнать, человека, который не поздоровался, не стесняясь при этом в выражениях.

3. Проверяйте, не зарезервирован ли стол

Садясь за стол, проверьте, не зарезервирован ли он. Это может быть табличка с надписью «Reserve», «Obsazeno» или «Zamluveno» – либо простой листок бумаги, где написано имя гостя и время резервации. Если вы зашли на один бокал пива, скажем, в 17:00, а на табличке написано 18:00, спросите у бармена, можно ли сесть на зарезервированное место ненадолго.

Самое страшное преступление – сесть без разрешения за стол «штамгастов», т.е. завсегдатаев. Обычно он расположен ближе всего к барной стойке. В этом случае на вас могут даже накричать.

4. Садитесь туда, где есть место

Сесть на свободное место у стола, за которым уже кто-нибудь сидит, абсолютно нормально. Только сначала нужно спросить: «Máte tu místo?». В случае удовлетворительного кивка смело садитесь. Может оказаться, что вы отлично поболтаете и узнаете много нового и интересного.

5. Drinks first

Когда вы сели или только садитесь за стол, к вам подойдет официант с меню (если оно есть, а не написано мелом на доске) и спросит «Co budete pít?» или же просто задаст вопрос-утверждение «Три пива?». Не удивляйтесь, в чешских пивных главное – пиво, а еда – это факультативно. Большинство чехов в пивных заведениях не едят, а только пьют.

6. Разложите на столе подставки для пивных бокалов

Как подавляющее большинство из вас знает, бумажные (или фарфоровые) круглые штуки на столе – это подставки под пивные бокалы. Поставьте их перед собой, чтобы официантам, которые иногда разносят по 6-10 кружек одновременно, не пришлось доставать самостоятельно. Это проявление вежливости и знак того, что вы в курсе пивных правил. Опять же – плюс для вас.

7. Чокаться обязательно только первым бокалом пива

Обычно в Чехии чокаются только первым бокалом пива. Затем это необязательно: только если кто-то произносит тост. Завсегдатаи, чокнувшись бокалами, часто стучат бокалом о стол. Это называется «заземление». Существуют разные версии возникновения этого обычая: от того, что его придумали студенты электротехнического факультета до совсем эзотерических.

8. Накройте подставкой бокал, чтобы вам больше не приносили пиво

Официанты приносят пиво по мере опустошения предыдущих бокалов, обычно спрашивая: «Ještě jedno?» Иногда они просто приносят новые бокалы, не спрашивая. Вы можете еще не допить пиво в вашем бокале, как рядом уже появится новый, полный бокал. Такое внимание к посетитеям может показаться милым, но иногда это мешает покинуть заведение. Если вы не хотите больше пива, нужно взять подставку и прикрыть ею кружку: официанты поймут, что больше приносить вам не надо.

9. Никогда не переливайте пиво из бокала в бокал

Никогда, я повторяю, никогда, не переливайте пиво из бокала в бокал. Если вы решили больше ничего не заказывать, друг уже допил пиво, а у вас еще осталось полкружки, то лучше пейте из одной, но ни в коем случае не отливайте ему половину. Такой поступок в Чехии расценивается на грани уголовного преступления, потому что пиво портится, улетучивается газ. Это знак грубого неуважения к благородному напитку. Поэтому НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

10. Попрощайтесь с барменом

Уходя из заведения, скажите бармену «Děkujeme, nashledanou» («Спасибо, до свидания»).

BEERHACK: Культура чаевых в чешских пивных

К сожалению, в Праге есть рестораны, которые автоматом начисляют десять процентов от суммы в счет в качестве чаевых (service fee). По закону они обязаны сообщить об этом в меню. Если вы обнаружили это и еще не успели ничего заказать, вставайте и немедленно уходите. Я не знаю ни одного нормального заведения, в котором бы была такая практика. Зато все пивные, которые пользуются этой уловкой, можно смело зачислить в категорию «ловушка для туристов».

Сколько и как оставлять «на чай»?

Стандартный размер чаевых в Чехии – 10% от счета (либо сумма счета просто округляется). Например, вы получили счет на 135 крон, отдаете 140 крон – и все довольны. Если вы не даете чаевых, это сигнал того, что вы были недовольны обслуживанием или качеством напитков.

В более солидных (и дорогих) заведениях все происходит как в большинстве европейских стран. Официант приносит в коробочке или специальной папке счет и оставляет его на столе. Вы кладете туда деньги, он их уносит и возвращается со сдачей. Вы берете деньги из папки и там же оставляете чаевые, а затем уходите.

Более распространен другой вариант. Приходит официант, берет ваш счет, вытаскивает бумажник и после определенного количества арифметических операций называет сумму. Скажем, 142 кроны. Вы вынимаете банкноту достоинством, скажем, 200 крон и, не дожидаясь пока он вернет вам 58 крон, говорите «150, спасибо». Если вы очень довольны, то заплатите 160 крон.

Давать «на чай» больше двадцати процентов в Чехии считается неприличным. У туриста, конечно, эти деньги возьмут. Но пару раз мне случалось, находясь в состоянии эйфории, дать официанту больше 50 крон чаевых. Тогда он, шутил, что не хочет разорить столь верного клиента, брал 20 крон, а остальное возвращал.

Не оставляйте деньги на столе, это невежливо.

