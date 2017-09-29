Что делать в Праге на выходных 30 сентября и 1 октября 2017

Мы составили список мероприятий, которые можно посетить на предстоящих выходных в Праге.

День архитектуры в Праге

На выходных 30 сентября и 1 октября можно будет попасть в различные здания, куда обычно вход закрыт, и посмотреть на интерьеры. Главной темой мероприятия этого года будет вода, люди и город.

И хотя в Праге не было создано ни одного крупного банно-курортного комплекса, по городу разбросано немало интересных объектов, куда люди смогут свободно войти, среди них, например, пожарные станции, водонапорные башни и др.

Почти все мероприятия в рамках Дня архитектуры проводятся бесплатно, за исключением прогулки на теплоходе по Влтаве. Подробно ознакомиться с программой можно на сайте.



Фестиваль «Золотая Прага»

Zlatá Praha – это международный фестиваль, который ежегодно знакомит зрителей с лучшими музыкальными и танцевальными телепередачами, а также фильмами всех жанров. Всех их объединяет общая тема – музыка и танцы. В субботу, 30 сентября, с 11:00 на площади Вацлава Гавела возле Национального театра будет проходить культурно-развлекательная программа Золотого дня.

Подробности на официальном сайте



День открытых дверей в историческом доме

Национальный институт достопримечательностям приглашает на День открытых дверей в исторический дом «У Воржиковских» (Liliová 219/5, 110 00 Praha 1). Это здание в центре Праги, в Старе-Место, имеет важнейшее значение истории города и архитектуры. Экскурсии по дому будут проходить с 10:00 до 14:30.



Фестиваль птиц

В первые выходные октября в Чехии по традиции проходит Фестиваль птиц, в рамках которого устраиваются экскурсии на природе, связанные с наблюдением за птицами. Туристы, интересующиеся пернатыми, смогут узнать о различных видах птиц, их жизни, о том, что им угрожает, и о феномене птичьей миграции. Желающие поучаствовать в мероприятиях могут приходить к Аненским прудам, Ивьянским прудам, в Вельтрус и в другие места.

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День чешского меда на Наплавке

На фермерском рынке Наплавка в субботу, 30 сентября, посетителей ждут медовые пряники, медовик, мед в сотах, медовая косметика, медовое пиво и другие продукты из чешского меда. Разумеется, купить и попробовать можно будет и сам мед всевозможных цветов.

Время работы: с 8:00 до 14:00

Адрес: Rašínovo nábřeží, 128 00 Praha 2



Chilli Fest на набережной

В субботу, 30 сентября, на Смиховской набережной пройдет гастрономический фестиваль на тему перца чили и острых приправ. Посетители смогут попробовать и купить блюда, приготовленные с использованием этих приправ, а также сами приправы, соусы и другие продукты. Вход – 100 крон.



Фестиваль Kavárny naživo («Кафе живьем»)

С 30 сентября и в течение месяца в кафе и ресторанах в Праге будут проходить различные мероприятия: лекции, поэтические вечера, спектакли и другие проекты всевозможных видов и жанров.



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Vegefest – вегетарианский фестиваль

На Вышеграде в эти выходные (Staré purkrabství) можно посетить фестиваль вегетарианской кухни. Посетители также смогут послушать лекции об экологичном образе жизни и вдохновении. Для детей будет подготовлена специальная развлекательная программа. Входной билет на два дня стоит 150 крон, на один день – 100 крон.



You Fest

В субботу, 30 сентября, на крыше Промышленного дворца в Праге состоится фестиваль музыки, ютьюберинга, гейминга, лайфстайла и фреш-фуда. Выступать будут диджеи, рэперы, а также известные чешские блогеры с Youtube. Билет стоит 399 крон.



Украинская традиция и жизнь в ЧР

В рамках цикла мероприятий «Иностранцы в Чешской Республике и их культура» пройдет предпоследний вечер, посвященный украинским традициям, искусству, культуре и, конечно, кухне. В 17:00 начнется лекция об украинском сообществе в ЧР, потом будет выступать украинский фольклорный коллектив. Вход свободный.

Время: 30 сентября, с 17:00 до 20:00

Адрес: Národopisné muzeum – Musaion, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5

Хороших выходных!