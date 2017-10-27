Что делать в Праге на выходных 28-29 октября

Мы подготовили для вас обзор наиболее интересных мероприятий на предстоящий уик-энд, которые проходят в помещениях. На выходные синоптики прогнозируют сильный ветер и непогоду.

Концерт Guano Apes

Прошло 20 лет, как одна из самых успешных рок-групп Германии Guano Apes выпустила первый альбом. Сейчас коллектив гастролирует по странам в рамках тура Proud like a God Tour 2017.

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Фестиваль «Некрополис»

28 и 29 октября в пражском дворце Акрополис впервые пройдет фестиваль для всей семьи «Некрополис». Зрителей ожидают музыкальные и театральные номера, кукольное представление, а также возможность избавиться от страха смерти и посмеяться над своими фобиями.

Подробнее на странице фестиваля



День Среднечешского края

28 октября областные музеи и галереи представят специальную программу для широкой общественности по случаю праздника – Дня Среднечешского края. Вход на мероприятия и в музеи будет бесплатный или за символическую плату.

В акции участвуют Горный музей в Пршибраме, мемориальный комплекс «Война Лешетице», парк народной архитектуры и быта в Высоки-Хлумец, Музей золота в Новы-Книн, музей Špýchar Prostřední Lhota, музей Млада-Болеслав, Чешский музей серебра в Кутна-Гора, Градек, Каменный дом и Тылув дом, Среднечешская научная библиотека в Кладно, региональный музей Мнелник, Музей Чешского карста в Бероуне, замок Влашим, замок Ружковы-Лготице.

Подробности на странице акции



День независимости Чехии

28 октября в Чехии празднуют День независимости, и по такому поводу проводится День открытых дверей в старинных зданиях и комплексах, которые занимают госучреждения. Посетителей будут пускать на экскурсии на виллу Крамаржа, в резиденцию мэра Праги, в здание Сената, в Общественный дом, в Палату депутатов ЧР, в Министерство промышленности и торговли. В Национальный технический музей можно будет купить билет со скидкой – за 50 крон.



Фестиваль циничного зрителя

28 октября в пражском кинотеатре Aero пройдет ежегодный фестиваль фильмов, которые не соответствуют общепринятым эстетическим нормам. Он собирает вокруг себя зрителей, которые не боятся увидеть на экране кровь, насилие и не самые приятные кадры. Если вам хочется пощекотать нервы, приходите на такой необычный фестиваль

Подробнее на сайте мероприятия



Designblok 2017

В брюссельском павильоне Expo 58 28 и 29 октября будет проходить основная программа выставки Designblok 2017, в рамках которой можно будет увидеть самую успешную мировую рекламу и работы агентства Havas. Зрителей также ожидают современные технологии и передовая техника: виртуальная реальность, 3D принтеры, 3D ручка и многое другое. Выставка будет работать с 9:00 до 21:00.

Адрес: Прага 7, Letenské sady 1500 (Expo 58)



До 30 октября Designblok проходит также в выставочном центре Прага Голешовице (Выставиште). Входной билет – 350 крон.



Хороших выходных!