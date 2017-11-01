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Бесплатный ноябрь в Праге: Куда сходить и как развлечься

Бесплатный ноябрь в Праге: Куда сходить и как развлечься

artyommm 1486 0
Предлагаем вашему вниманию обзор бесплатных мероприятий в Праге в ноябре.
Бесплатный ноябрь в Праге: Куда сходить и как развлечься

Выставка Nervous Trees

До 26 ноября в галерее Rudolfinum будет проходить выставка художника и скульптора Криштофа Кинтеры Nervous Trees. Это ретроспектива работ автора за последние пять лет. На выставке можно будет увидеть 20 скульптур, инсталляций и арт-объектов.


Киносеансы в Café Lajka

В четверг, 2 ноября, в 20:00 в Café Lajka гостей ожидает две премьеры. Зрителям покажут новый мультипликационный фильм Аурела Климта Lajka, а также представят новый продукт заведения.


Фестиваль комиксов

В пятницу и субботу 3 и 11 ноября с 10:00 до 18:00 в Каролинуме будет проходить фестиваль комиксов Frame Prague Comics Art festival. В выставке участвует более 40 издательств и авторов комиксов из Европы.


Хэллоуин в летнем замке Гвезда

В субботу 4 ноября с 14:00 до 19:30 в летнем замке Гвезда запланированы мастер-классы на тему Хэллоуина, развлекательные конкурсы и игры, за победу в которых можно будет получить ценные призы. 


Неделя науки и техники

С 6 по 12 ноября в Праге будет проходить Неделя науки и техники. Большая часть мероприятий состоится в Академии наук. Фестиваль включает в себя лекции, выставки, дни открытых дверей, показ документальных фильмов, мастер-классы и научные встречи. 


Святомартинские торжества

В субботу 11 ноября на площади Йиржи-из-Подебрад с 11:11 до 20:00 любой желающий может прийти на фестиваль Святомартинские торжества. Всех пришедших ожидает 2 000 порций святомартинского гуся и угощения более чем от 20 чешских и моравских виноделов и предприятий общепита. Поднимать настроение людям будут музыкальные выступления, мастер-классы и театр. Гуся и медовуху, трделники и другую еду можно будет купить с 13:00 до 22:00.


Фестиваль свободы

17 ноября на Вацлавской площади в 16:00 начнется Концерт за свободу. Подробнее 


Ночь театров

18 ноября пройдет Ночь театров. В прошлом году фестиваль устраивали в четвертый раз, и ему удалось привлечь более 50 000 участников. Вместе они посетили 130 театров и учреждений культуры. Программу ищите на nocdivadel.cz


Рождественские ярмарки

С понедельника 20 ноября на площади Мира начнет работать рождественская ярмарка. Туда стоит прийти за праздничным настроением, рождественскими украшениями и угощениями. 24 ноября своя ярмарка откроется на Пражском Граде, а 25 – на площади Республики. 


На день под землей

На выходных 25 и 26 ноября в Праге во второй раз состоится акция «На день под землей». В этом году организаторы планируют расширить список мест, куда можно будет спуститься. Речь идет, например, о Национальном театре и костеле Девы Марии Победоносной (kostel Panny Marie Vítězné). Более подробная информация на сайте nadenpodzem.cz

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