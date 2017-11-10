5 мероприятий на выходные в Праге 11-12 ноября

Предлагаем идеи, как провести предстоящий уик-энд в Праге.

Фестиваль культуры Сибири Sibiř, Sibiř

В пражской галерее Zahradník открылся третий фестиваль культуры Сибири в Праге – Sibiř, Sibiř. Фестиваль состоит из двух частей, посвященных востоку и западу Сибири. Первая часть будет рассказывать о востоке Сибири – Якутии (Саха). Посмотреть выставки "В объятиях холода" и "Кочующие свитки Сибири" можно до 22 ноября.

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Cannafest

С 10 по 12 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге будет проходить крупнейший международный фестиваль конопли Cannafest.

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Святомартинские торжества

11 ноября в Праге пройдут традиционные Святомартинские торжества. Главное блюдо на этом празднике – запеченный гусь, но и кроме него можно попробовать массу вкусностей и, конечно, молодое святомартинское вино. С 10:00 до 21:00 на набережной Рашинова-набржежи (Наплавка в Праге 2) будет проходить большой гастрономический фестиваль.



Prague Cake Festival

11 ноября в Праге 6 будет проходить фестиваль Prague Cake Festival, в рамках которого можно будет узнать о самых разных способах выпечки и вообще открыть для себя новое видение в этой области.

Адрес: Bělohorská 24, Praha 6 (недалеко от остановки Malovanka)

Стоимость - 150 крон



Неделя науки и техники

Фестиваль проходит уже в 17-й раз. Всего будет проведено более 500 мероприятий, причем не только в Праге, но и в других городах Чехии. Основная программа по традиции запланирована в филиалах Академии наук ЧР. Всем желающим бесплатно покажут научные лаборатории, библиотеки и рабочие кабинеты и кафедры различных исследовательских учреждений.

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Хороших выходных!