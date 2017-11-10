Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
5 мероприятий на выходные в Праге 11-12 ноября

5 мероприятий на выходные в Праге 11-12 ноября

artyommm 764 0
Предлагаем идеи, как провести предстоящий уик-энд в Праге.
5 мероприятий на выходные в Праге 11-12 ноября

Фестиваль культуры Сибири Sibiř, Sibiř

В пражской галерее Zahradník открылся третий фестиваль культуры Сибири в Праге – Sibiř, Sibiř. Фестиваль состоит из двух частей, посвященных востоку и западу Сибири. Первая часть будет рассказывать о востоке Сибири – Якутии (Саха). Посмотреть выставки "В объятиях холода" и "Кочующие свитки Сибири" можно до 22 ноября. 

Подробнее 


Cannafest

С 10 по 12 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге будет проходить крупнейший международный фестиваль конопли Cannafest. 

Подробнее 


Святомартинские торжества

11 ноября в Праге пройдут традиционные Святомартинские торжества. Главное блюдо на этом празднике – запеченный гусь, но и кроме него можно попробовать массу вкусностей и, конечно, молодое святомартинское вино. С 10:00 до 21:00 на набережной Рашинова-набржежи (Наплавка в Праге 2) будет проходить большой гастрономический фестиваль.


Prague Cake Festival

11 ноября в Праге 6 будет проходить фестиваль Prague Cake Festival, в рамках которого можно будет узнать о самых разных способах выпечки и вообще открыть для себя новое видение в этой области.

Адрес: Bělohorská 24, Praha 6 (недалеко от остановки Malovanka)
Стоимость - 150 крон


Неделя науки и техники

Фестиваль проходит уже в 17-й раз. Всего будет проведено более 500 мероприятий, причем не только в Праге, но и в других городах Чехии. Основная программа по традиции запланирована в филиалах Академии наук ЧР. Всем желающим бесплатно покажут научные лаборатории, библиотеки и рабочие кабинеты и кафедры различных исследовательских учреждений. 

Подробнее 


Хороших выходных!

Рассказать всем:
Темы
Выходные в Праге Прага
Читайте
по теме 
5 мероприятий в Праге на выходные 4-5 ноября
03.11.2017 18:31 Культура
5 мероприятий в Праге на выходные 4-5 ноября
996 0
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
02.11.2017 11:38 Общество
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
1599 0
Бесплатный ноябрь в Праге: Куда сходить и как развлечься
01.11.2017 15:53 Культура
Бесплатный ноябрь в Праге: Куда сходить и как развлечься
1862 0
Что делать в Праге на выходных 28-29 октября
27.10.2017 15:45 Культура
Что делать в Праге на выходных 28-29 октября
1107 0
Последние новости:
10
ноября
В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири
10.11.2017 16:16 Культура
В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири
703 0
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев
10.11.2017 15:00 Общество
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев
3094 0
Ученые: Над Европой повисло облако радиации
10.11.2017 14:04 Общество
Ученые: Над Европой повисло облако радиации
1733 0
В Брно планируют построить метро
10.11.2017 11:54 Общество
В Брно планируют построить метро
548 0
Со следующего года в Праге следует быть особенно осторожными с алкоголем
10.11.2017 11:46 Общество
Со следующего года в Праге следует быть особенно осторожными с алкоголем
1894 0
Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии
10.11.2017 08:42 Общество
Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии
1595 0
Раскрыт секрет непонятных надписей на рекламных щитах в Чехии
10.11.2017 08:20 Общество
Раскрыт секрет непонятных надписей на рекламных щитах в Чехии
1956 0
09
ноября
В Праге появятся новые зоны платной парковки
09.11.2017 13:56 Общество
В Праге появятся новые зоны платной парковки
725 0
Чехия вымирает: Что говорят эксперты
09.11.2017 11:09 Общество
Чехия вымирает: Что говорят эксперты
2170 0
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
09.11.2017 10:40 Общество
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
1149 0


Мобильная версия