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Что делать в Праге 25-26 ноября

Что делать в Праге 25-26 ноября

artyommm 1023 0
Кинофестивали, рождественские ярмарки, фотовыставки, продажа национальных товаров из 40 стран мира, выставка кукол и дешевые билеты в динопарк – об этом и не только в нашем обзоре мероприятий в Праге на выходные.
Фото: shutterstock.com
Что делать в Праге 25-26 ноября

Шутки про жизнь иностранцев в Чехии

Говорят, как проведешь вечер пятницы, так и пройдут твои выходные. Поэтому мы предлагаем вам от души посмеяться над необычными или набившими оскомину реалиями Чехии в клубе TRESOR. 

Там будут шутить на темы, близкие каждому иностранцу в ЧР. Вечером 24 ноября приходите на вечеринку STAND UP PRAGUE II (хэдлайнер – участник проектов «Открытый микрофон ТНТ» и «Камеди баттл ТНТ» Андрей Шарапов). Будет жарко!

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Фестиваль культуры Sibiř, Sibiř

С 23 ноября в галерее Zahradník в рамках фестиваля, посвященного культуре Сибири, открылась выставка художника Дениса Русакова (г. Тара). Мероприятие продлится до 14 декабря.

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Фестиваль «Вокруг света» в Праге

С 25 по 26 ноября в Clarion Congress Hotel Prague будет проходить фестиваль о путешествиях «Вокруг света» (Kolem světa). Что там делать? Организаторы подготовили 70 видеопроекций, которые сопровождаться комментариями путешественников и экспертов в области туризма. 

Запланированы также фотовыставки, на которых можно будет увидеть снимки из самых недоступных уголков планеты; встречи с путешественниками, которые объездили большое количество стран, а также обсуждения с участием иностранных гостей. Билет на два дня стоит 600 крон, на каждый из дней по отдельности – 400 крон.


Рождественские ярмарки

С 25 ноября открываются рождественские ярмарки на Смихове, на площади Республики и в других районах Праги. Если уже хочется создать себе праздничное настроение, сходите на открытие. Там будут продавать игрушки, декор, сувениры и, конечно, знаменитый чешский «сваржак».

В воскресенье, 26 ноября, откроется рождественская ярмарка на Пражском Граде.


Выставка кукол Doll Prague 2017

С 24 по 26 ноября в Славянском доме (Na Příkopě 22, 100 00 Praha 1) будет проходить IV международная выставка кукол, игровых кукол и мишек Тедди, созданных мастерами-профессионалами. Представить свои произведения в Праге приедет более 140 мастеров из 25 стран. 

Билет стоит 150 крон. Выставка работает в пятницу с 15:30 до 20:00, в субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 9:00 до 18:30.


Czech Press Photo 2017

В Праге завершился конкурс лучших фотографий года, названы победители. Увидеть, какие работы на этот раз признаны самыми интересными, можно на выставке, которая будет проходить с 22 ноября по 30 января в Староместской ратуше. 

Билет стоит 150 крон.


Фестиваль скандинавской культуры «Дни Севера»

Скандинавский дом приглашает на восьмой мультижанровый фестиваль «Дни Севера» (Soukenická 1187/29, 110 00 Praha 1), в рамках которого можно будет посмотреть современное скандинавское кино – от фентези до фильмов ужасов. Гостями фестиваля станут писатели Сири Петтерсен и Лаура Линдстедт. Вход свободный. 

Фестиваль продлится до 30 ноября.


Пражский DinoPark

DinoPark (в Galerie Harfa) приглашает детей отправиться в захватывающее приключение, в котором можно будет увидеть динозавров в их реальный рост. Детские аттракционы, научные тропы, звуковые и световые эффекты – все это и многое другое ожидает маленьких посетителей в динопарке. Детский билет до конца ноября стоит всего 10 крон. 


Фестиваль французского кино

С 22 по 29 ноября CineStar Anděl проводит сеансы французского кино. В этом году можно будет увидеть 8 фильмов, которые были продемонстрированы на знаменитом фестивале в Каннах. 

Билеты стоят по 100 крон на один фильм. 


Международный рождественский фестиваль Дипломатический ассоциации

В воскресенье, 26 ноября, в Hotel Hilton пройдет Международный рождественский фестиваль, который ежегодно организует дипломатическая ассоциация DSA. Посетители фестиваля смогут купить необычные подарки, привезенные из разных стран мира. 

Удивительная ярмарка займет 1 000 квадратных метров. На выбор покупателей будут традиционные и национальные товары из 40 стран мира. Вход на мероприятие стоит 100 крон (все вырученные средства будут направлены чешским благотворительным организациям).

Хороших выходных!

 

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