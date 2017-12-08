Что делать в Праге на выходных 9-10 декабря 2017

Предлагаем идеи, как провести выходные в столице Чехии в субботу и воскресенье.

Дизайн-маркет

Первая часть любимого пражанами рождественского «Дизайн-маркета» пройдет уже в эти выходные, 9-10 декабря. Эта ярмарка пользуется спросом, так как предоставляет большой выбор дизайнерских изделий. А еще там можно купить необычные рождественские подарки ручной работы.



День открытых дверей на Факультете ИТ

ЧТУ в Праге приглашает в субботу, 9 декабря, на День открытых дверей на факультете информационных технологий. Гостям покажут аудитории, расскажут о процессе обучения, проведут экскурсию по Национальной технической библиотеке. Также можно будет посетить кое-какие лаборатории факультета.

Кстати, всем, кто придет, покажут, как можно обойти шифрование чиповых карт, и познакомят с роботом-гуманоидом NAO. В лаборатории Инженерии программного обеспечения продемонстрируют процесс тестирования и экран с разрешение 8K+. Опытные инженеры ImproLab также объяснят, как с помощью технологий фиксировать движения человека, выявлять дефект стекла или перегрев компьютера. Вход свободный. Время - с 10:00 до 16:00.



Postfestival

В субботу, 9 декабря, в культурном центре «Домовина» будут выступать молодые и талантливые музыканты и танцоры. Пройдут также фотовыставки. Фестиваль является благотворительным мероприятием, поэтому плата за билет приветствуется любая

Адрес: Kulturní zařízení Domovina, Na Maninách 1525/32a Praha 7 - Holešovice



Мастер-класс в «Заграднике»

Представитель галереи Ирина Бутырина приглашает на мастер-класс по созданию рождественского декора для дома. Мероприятие будет длиться 4-5 ч, и все участники уйдут домой с новыми знаниями и готовыми изделиями, которые смогут самостоятельно повторить в домашних условиях.

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Apetit piknik 2017

На выходных, 9-10 декабря, в центре Праги, в парке Гребовка, состоится первый Apetit piknik 2017. Приходить нужно в историческую часть Павильона Гребовка. Это будет необычная рождественская ярмарка, на которой можно будет попробовать и купить продукты от избранных производителей и фермеров, приобрести предметы декора и подарки, а также поучаствовать в подготовленных организаторами мастер-классах. Посетителей также ждет живая музыка и выступления.



Хороших выходных!