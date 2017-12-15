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Что делать в Праге 16-17 декабря 2017

Что делать в Праге 16-17 декабря 2017

artyommm 754 0
Рассказываем, как провести выходные в Праге интересно и подготовиться к Рождеству.
Что делать в Праге 16-17 декабря 2017

Дизайн-маркет – зима 2017, часть 2

Наступают третьи выходные декабря, а вместе с ними и очередной Дизайн-маркет, который по традиции проходит на площади Вацлава Гавела в Праге. Там можно найти оригинальные подарочки под елки, попить глинтвейна или посмотреть на модную одежду, послушать музыку, увидеть театральное представление. Мероприятие проходит с 10:00 до 19:00.


Heřmaňák – первый маркет без пакетов

С 16 по 30 декабря Ржезачовой площади (Řezáčovo náměstí) в Праге 7 каждую вторую субботу месяца будет проходить ярмарка, на которой вам не будут упаковывать продукты в пластиковые пакеты. Если вы заботитесь об экологии, то понимаете, насколько это важно. 

А еще эта ярмарка интересна тем, что на ней будут представлены товары от местных жителей и фермеров, фуд-концепты, кондитерские и изделия дизайнеров. Купить можно будет молочные продукты семейного производства, травы, экологичные фрукты и овощи, мясо, цветы и многое другое. 

Маркет работает с 8:00 до 16:00.


Международный музыкальный фестиваль

С 16 декабря по 6 января в Праге будет проходить музыкальный фестиваль «Чешские прикосновения музыки» (České doteky hudby), который по традиции организуют во время рождественских праздников. Концерты классической музыки можно будет послушать в самых известных залах чешской столицы: в Общественном доме, в Рудольфинуме, Новоместкой ратуше и на Пражском Граде.


Викторианское Рождество

16 и 17 декабря музей «Волшебство старых времен» (Muzeum Kouzlo starých časů) приглашает на экскурсию по викторианскому Рождеству, на которой можно будет узнать много интересного о том, какие рождественские традиции и обряды были свойственны викторианской эпохе. Билет стоит 190 крон.

Адрес: Valdštejnská 150/4, 118 00 Praha 1


Lego Mindstorms в Пражской тржнице

16 и 17 декабря с 9:00 до 18:30 в Пражской тржнице будут проходить мастер-классы по конструированию роботов из Lego. Организаторы говорят, что это отличная возможность отвлечься и отдохнуть от предрождественской суматохи. Участники мастер-класса получат скидку на посещение выставки Game On. Стоимость билета – 500 крон.

Адрес: Bubenské nábřeží 306/13, 170 04 Praha 7


BestFilmFest: лучшие фильмы 2017 года

Пражские кинотеатры Atlas, Evald, Lucerna и Mat приглашают за 69 крон смотреть лучшие фильмы, которые выходили на широкие экраны в 2017 году. В программу вошли только те картины, которые пользовались наибольшей популярностью и зрителей и устанавливали рекорды по посещаемости. 

Смотреть программу фестиваля 


Рождественский концерт в Староместской ратуше

В Йиржиковом зале Староместской ратуши в воскресенье, 17 декабря, можно будет услышать традиционные и менее известные рождественские композиции. Выступать будет струнный квартет Unique Quartet, сопровождать который будет фортепиано и певческий дуэт. Билет стоит 190 крон. Начало в 17:00 и 19:00.


Выгодное предложение

В воскресенье 17 декабря Национальный технический музей предлагает билеты за 50 крон. Ожидается, что в ближайшее время будет еще 6 дней, когда билеты будут продаваться по такой выгодной цене.


Хороших выходных!

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