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Что делать на выходных в Праге 26-27 мая 2018

Что делать на выходных в Праге 26-27 мая 2018

Тамара Гуржий 916 0
Представляем обзор интересных мероприятий в Праге на эти выходные. Почти везде - вход свободный.
Что делать на выходных в Праге 26-27 мая 2018

Фестиваль Mezi ploty 2018

26 и 27 мая 2018 года в парковой зоне Пражской психиатрической больницы Богнице в 26-й раз состоится музыкальный и театральный фестиваль под названием «Среди заборов 2018» (Mezi ploty 2018).

Как и в прошлом году, несколько гектаров парка заполнят 14 сцен, на которых выступят самые популярные чешские и словацкие музыканты, певцы и актёры.

Фестиваль традиционно считается многожанровым, поэтому организаторы разделили его на несколько программных зон: главная сцена, зона уличных музыкантов, семейная зона, зона альтернативного искусства и так далее. 
За два дня там выступит более 120 групп.

Цена от 250 крон
Место проведения фестиваля: Парк психиатрической больницы Богнице, ул. Уставни, 91/7, Прага 8
www.meziploty.cz


Программа для детей в парке Миракулум 

26 мая в парке Миракулум пройдёт день с фондом Ганки Кыныховой.

В субботу детский парк Миракулум откроет свои двери в 10:00.

Благотворительный танцевальный проект «Радуйтесь и пойте» с Ганкой Кыныховой поддерживает творческий досуг детей в детских домах. Благодаря этому проекту дети, которые остались без родителей, могут себя реализовать в различных творческих профессиях.

В воскресенье, 27 мая в парке Миракулум запланирована программа с детскими театральными представлениями, песнями и играми. Представления пройдут в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Цена: для детей ростом до 90см – бесплатно, выше 90 см – 210 крон.
Адрес: Парк Миракулум, ул. Тополова, 629, Миловице
www.mirakulum.cz


День рождения котят гепардов в пражском зоопарке

В этом году 26 мая в Пражском зоопарке будет занимательной событие – первый День рождения пяти котят гепардов. Празднование дня рождения маленьких гепардов состоится в День Африки.

В 15:00 именинникам вручат «африканский» подарок – большой плетёный шар. Так что, вы насладитесь зрелищем, как детеныши гепардов играют с новой игрушкой. Кроме празднования дня рождения гепардов, в зоопарке будут проходить мастер-классы по игре на африканских инструментах и изготовлению украшений.


Бесплатный концерт в Валдштейнском саду

27 мая с 15:00 до 16:00 к столетию возникновения Чехословацкой Республики в Валдштейнском саду пройдёт бесплатный концерт, посвящённый чехословацким легионам. В саду под открытым небом оркестр Замковой охраны и оркестр Полиции Чешской республики исполнят музыку Франтишека Кмоха, Карла Гашлера и других композиторов.

Концерт пройдёт для всех желающих послушать музыку в рамках Международного музыкального фестиваля «Пражская весна» под эгидой председателя Сената Парламента Чешской республики Милана Штеха.

Вход свободный.
Адрес: Валдштейнская площадь, 17/4, Прага 1
 

День народной песни в саду Кинских

26 и 27 мая в18:00 в девятнадцатый раз в саду Кинских состоится праздник народной песни, посвященный теперь столетию Чехословацкой Республики и двухсотлетию Национального музея.

Программа праздника будет составлена из выступлений самых популярных фольклорных групп Словакии.

Вход свободный
Адрес: Kinskeho zahrada 98, Прага 5.
www.nm.cz
www.nipos-mk.cz

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