Как провести выходные 8 и 9 сентября 2018 года в Праге

Продажа мебели и предметов интерьера от шведского посольства в Праге
В посольстве недавно закончилась реконструкция и полная замена мебели. Именно поэтому 8 сентября с 11 до 14 часов ретро-мебель из канцелярий организации будет выставлена на продажу во внутреннем дворе посольства. Цена различных категорий. Для вывоза приобретенных вещей на территории представительства будет действовать бесплатная 15-ая парковка.
Адрес: Úvoz 156/13, 118 00 Praha 1-Hradčany
Кино "Лето" под открытым небом
В субботу 8 сентября с 20:30 до 22:30 в Kasarna Karlin будет показан нашумевший фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Ленинград, 80-е, Цой... Все как надо!
Количество мест ограничено: 250 человек. При плохой погоде показ будет перенесен в помещения комплекса. Билеты можно приобрести здесь. Стоимость: 80 крон
Адрес: Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8-Karlín
Atelier Art Fest 2018
С 7 по 9 сентября в Промышленном дворце на Vystaviste Holesovice пройдет 2-й по счету фестиваль современного искусства. Более 220 участников фестиваля продемонстрируют свои творческие работы. Фотографии, скульптуры и картины будут доступны к продаже по доступной цене. Также на мероприятии пройдут мастер-классы, дискуссии и музыкальный концерт. В субботу фестиваль пройдет с 10:00 до 21:00, а завершится в 17:00 в воскресенье.
Адрес: Výstaviště 67, 170 90 Praha 7
Jack Daniel's presents Burgerfest 2018
Там же, на Vystaviste Holesovice, на этих выходных пройдет еще и food-фестиваль под лозунгом : "Верим в говядину!" Вас будут ждать бургеры всевозможных разновидностей, при чем и для вегетарианцев. Организаторы настоятельно рекомендуют приходить на фестиваль голодными. Кроме плотного обеда или ужина вас ждет еще и насыщенная развлекательная программа.
Адрес: Křižíkova světelná fontána, U Výstaviště 284/2, 170 00 Praha 7-Holešovice
Вход платный.
Поездка на Чертовы горы, замок Кокоржин и город Мельник
Клуб «Пражский путешественник» приглашает всех желающих в увлекательную поездку к одной из самых удивительных и странных чешских достопримечательностей. Две гигантские каменные головы вырубил прямо из скалы начинающий скульптор Вацлав Леви. Одновременно он же обстоятельно украсил окрестные леса десятком других скульптур. Вы осмотрите спрятанные в лесной чаще скальные изваяния, а заодно посетите средневековый замок Кокоржин и прогуляетесь по историческому центру города Мельник.
Выезд из Праги 8 сентября, в 7:30, возвращение – в 18:00.
Стоимость: 650 крон, для детей до 15 лет - 450 крон
Первый IT-велозаезд в Праге с поиском клада
В субботу, 8-го сентября, с 9:30 до 14:00, в Праге в честь надвигающихся профессиональных IT-праздников Veeam Geeк Hub проведет первый IT-велозаезд IT Bike Race. Дистанция - 15 км. Участие абсолютно бесплатно, но требует предварительную регистрацию и прохождение небольшого теста по программированию. Количество участников - 40 человек.
Адрес: Argentinska 420/4
Ежегодная «Осенняя ярмарка» в РЦНК
8 сентября 2018 года, с 10:00 до 15:00, Российский центр науки и культуры приглашает всех родителей и детей на очередную «Осеннюю ярмарку». На мероприятии они смогут познакомиться с работой русскоязычных пражских организаций, связанных с детским образованием, спортом, культурой и искусством.
Адрес: Na Zátorce 1048/16, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Последние вечеринки на Сталине
Администрацией Праги принято решение о полной реконструкции той части парка Летна на Праге 7, где находится так называемое место "Сталин". Облюбленное место молодежи с отличными спотами для экстремалов, дешевыми напитками и бесплатными вечеринками вот-вот прекратит свое существование. В эту субботу, с 8 вечера до полуночи, там будет играть диско и deep-house. Неизвестно, последнее ли это мероприятие на Сталине, но последующих пока не анонсировали.
Вход свободный.
Адрес: Letenské sady Praha 7, 170 00 Praha 7
Вся подробную информацию найдете здесь.
Вегетирианский food-фестиваль на наплавке
В седьмой раз на наплавке пройдет вегетарианский фестиваль Veggie Náplavka, в этом году к названию добавили слово "Future". Уже традиционно любителей растительной пищи ждут новинки из сферы гастрономии: новые сочетания продуктов и полезные уникальные разработки.
Адрес: náplavka Rašínova nábřeží, Praha 2, 120 00 Praha 2
Желаем вам хороших выходных!