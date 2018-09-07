Как провести выходные 8 и 9 сентября 2018 года в Праге

Эти выходные в Праге как никогда насыщенные: фестивали, вечеринки на свежем воздухе, воркшопы и выставки. Выбирайте лучшие акции из нашей подборки!

Продажа мебели и предметов интерьера от шведского посольства в Праге

В посольстве недавно закончилась реконструкция и полная замена мебели. Именно поэтому 8 сентября с 11 до 14 часов ретро-мебель из канцелярий организации будет выставлена на продажу во внутреннем дворе посольства. Цена различных категорий. Для вывоза приобретенных вещей на территории представительства будет действовать бесплатная 15-ая парковка.

Адрес: Úvoz 156/13, 118 00 Praha 1-Hradčany

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Кино "Лето" под открытым небом

В субботу 8 сентября с 20:30 до 22:30 в Kasarna Karlin будет показан нашумевший фильм Кирилла Серебренникова "Лето". Ленинград, 80-е, Цой... Все как надо!

Количество мест ограничено: 250 человек. При плохой погоде показ будет перенесен в помещения комплекса. Билеты можно приобрести здесь. Стоимость: 80 крон

Адрес: Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8-Karlín

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Atelier Art Fest 2018

С 7 по 9 сентября в Промышленном дворце на Vystaviste Holesovice пройдет 2-й по счету фестиваль современного искусства. Более 220 участников фестиваля продемонстрируют свои творческие работы. Фотографии, скульптуры и картины будут доступны к продаже по доступной цене. Также на мероприятии пройдут мастер-классы, дискуссии и музыкальный концерт. В субботу фестиваль пройдет с 10:00 до 21:00, а завершится в 17:00 в воскресенье.

Адрес: Výstaviště 67, 170 90 Praha 7

Официальный сайт мероприятия

Jack Daniel's presents Burgerfest 2018​

Там же, на Vystaviste Holesovice, на этих выходных пройдет еще и food-фестиваль под лозунгом : "Верим в говядину!" Вас будут ждать бургеры всевозможных разновидностей, при чем и для вегетарианцев. Организаторы настоятельно рекомендуют приходить на фестиваль голодными. Кроме плотного обеда или ужина вас ждет еще и насыщенная развлекательная программа.

Адрес: Křižíkova světelná fontána, U Výstaviště 284/2, 170 00 Praha 7-Holešovice

Вход платный.

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Поездка на Чертовы горы, замок Кокоржин и город Мельник

Клуб «Пражский путешественник» приглашает всех желающих в увлекательную поездку к одной из самых удивительных и странных чешских достопримечательностей. Две гигантские каменные головы вырубил прямо из скалы начинающий скульптор Вацлав Леви. Одновременно он же обстоятельно украсил окрестные леса десятком других скульптур. Вы осмотрите спрятанные в лесной чаще скальные изваяния, а заодно посетите средневековый замок Кокоржин и прогуляетесь по историческому центру города Мельник.

Выезд из Праги 8 сентября, в 7:30, возвращение – в 18:00.

Стоимость: 650 крон, для детей до 15 лет - 450 крон

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Первый IT-велозаезд в Праге с поиском клада

В субботу, 8-го сентября, с 9:30 до 14:00, в Праге в честь надвигающихся профессиональных IT-праздников Veeam Geeк Hub проведет первый IT-велозаезд IT Bike Race. Дистанция - 15 км. Участие абсолютно бесплатно, но требует предварительную регистрацию и прохождение небольшого теста по программированию. Количество участников - 40 человек.

Адрес: Argentinska 420/4

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Ежегодная «Осенняя ярмарка» в РЦНК

8 сентября 2018 года, с 10:00 до 15:00, Российский центр науки и культуры приглашает всех родителей и детей на очередную «Осеннюю ярмарку». На мероприятии они смогут познакомиться с работой русскоязычных пражских организаций, связанных с детским образованием, спортом, культурой и искусством.

Адрес: Na Zátorce 1048/16, 160 00 Praha 6-Bubeneč

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Последние вечеринки на Сталине

Администрацией Праги принято решение о полной реконструкции той части парка Летна на Праге 7, где находится так называемое место "Сталин". Облюбленное место молодежи с отличными спотами для экстремалов, дешевыми напитками и бесплатными вечеринками вот-вот прекратит свое существование. В эту субботу, с 8 вечера до полуночи, там будет играть диско и deep-house. Неизвестно, последнее ли это мероприятие на Сталине, но последующих пока не анонсировали.

Вход свободный.

Адрес: Letenské sady Praha 7, 170 00 Praha 7

Вся подробную информацию найдете здесь.

Вегетирианский food-фестиваль на наплавке

В седьмой раз на наплавке пройдет вегетарианский фестиваль Veggie Náplavka, в этом году к названию добавили слово "Future". Уже традиционно любителей растительной пищи ждут новинки из сферы гастрономии: новые сочетания продуктов и полезные уникальные разработки.

Адрес: náplavka Rašínova nábřeží, Praha 2, 120 00 Praha 2

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Желаем вам хороших выходных!