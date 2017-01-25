Вкус детства: торт «Наполеон» завоевывает Прагу

В Чехии торт «Наполеон» пока не так распространен, как, скажем, в России, Франции или Италии. Популяризацией легендарного десерта занимается кондитерский дом Piaf House, который изготавливает эксклюзивные домашние торты в Праге.

Нежный торт «Наполеон» известен во многих странах мира, только называют его по-разному. Например, во Франции и Италии это очень популярный десерт millefeuille (1000 слоев), в Америке – Napoleon, в Англии – vanilla slice или cream slice.

В Бельгии и Голландии есть собственный вариант десерта под названием «Томпус» (Tompouc). Своей вариацией «Наполеона» могут похвастаться и в Венгрии. Только Чехия пока не завоевана этим прекрасным тортом, названным в честь французского императора, а может быть, и в честь итальянского города Неаполя. Ситуацию исправляет семейный кондитерский дом Piaf House.

Piaf House – семейная компания, основанная в Праге в 2010 году. Здесь изготавливают домашние торты на заказ по традиционным рецептам наших бабушек и мам. Кроме «Наполеона» кондитерская предлагает богатый выбор и других эксклюзивных тортов. На фотографиях все эти торты выглядят очень аппетитно, но наша редакция остановила свой выбор именно на классическом «Наполеоне». Было особенно интересно узнать, удалось ли кондитерам воссоздать знакомый с детства вкус.

Доставленный в редакцию «Наполеон» превзошел наши ожидания и очень быстро исчез, оставив о себе прекрасные впечатления и легкий аромат. Это действительно был самый настоящий домашний торт с тончайшими коржами и вкусным, но неприторным масляно-заварным кремом. Неудивительно, что и чехи оставляют об этом десерте восторженные отзывы.

​В кондитерском доме Piaf House «Наполеон» изготавливают без добавления какой-либо химии – и только вручную. Нужно сказать, что ингредиентов кондитеры не жалеют: возможно, поэтому торт и получается таким вкусным, как будто готовили для своих близких. Настоящие ценители домашних тортов и высокого качества продуктов обязательно оценят этот десерт.

Кондитерский дом Piaf House продвигает торт «Наполеон» в Праге не только среди частных клиентов, но и сотрудничает с ресторанами и магазинами. Фирменный десерт можно найти в меню таких ресторанов, как La Casa Argentina Praha, Gambero Rosso, Restaurant Vkolkovně и др. Постоянный клиент компании – Радио Свобода и многие русские магазины Праги. Кстати, в последних можно купить небольшой кусочек «Наполеона» – чтобы убедиться, что заказать большой торт действительно стоит.

Как заказать торт «Наполеон» в Праге с доставкой

Заказать торт «Наполеон» в Праге с доставкой можно онлайн на сайте www.dort-napoleon.cz или по телефону (+420) 774-220-921.

Также работает самовывоз по адресу Hřenská 992/1 182 00, Praha 8, Ďáblice.

Вы можете заказать торт за сутки, и уже на следующий день он будет на вашем столе.

В кондитерском доме Piaf House готовят и другие домашние торты: Ideal, Poleno, Illusion, снежный торт с апельсином, пражский торт, Piaf и «Сенатор». Посмотреть все предложение можно на сайте www.dortypiaf.cz.

Отзывы о торте «Наполеон» от кондитерского дома Piaf House​ «Это действительно один из лучших Наполеонов, которые я пробовала. В нем всего достаточно – коржи легкие и воздушные, крем очень приятной консистенции. Когда мы открыли коробку с тортом, по офису разлетелось радостное «Ого! Какой классный!» Торт был съеден очень быстро. Я не успела взять добавку, а очень хотелось. Теперь я знаю, где заказывать Наполеон. Потому что он такой же, как у мамы». «Очень вкусно! Не могла оторваться. Благодаря этому и в конце рабочего дня была полна сил. Когда на тарелочке лежит такой вкусный тортик, работается веселее. Думаю, я бы вообще домой не ходила, если бы в офисе каждый день такие вкусняшки были... Поднимает настроение, мотивирует, объединяет коллективный дух, разряжает атмосферу. Уверена, доставка тортов “Наполеон” прямо в офис поможет выполнять задачи, поставленные руководством, гораздо быстрее и эффективнее». «Naprosto perfektní to je opravdu Napoleon poráží všechny ostatní dorty. Je naprosto jedinečný nejen, že perfektně chutná ale když ho přivezou čerstvý tak provoní celý byt. Servis dovozu perfektní ač jsem několikrát měnil místo doručení vždy mně vyšli velmi ochotně vstříc. Jedinou nevýhodou je, že si na něm vytvoříte závislost».

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