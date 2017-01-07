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Пережить эпидемию гриппа в Чехии: круглосуточные аптеки и лекарства без рецепта

Пережить эпидемию гриппа в Чехии: круглосуточные аптеки и лекарства без рецепта

AfoninaAnna 591 0
На фоне объявленной в Чехии эпидемии гриппа портал 420on.cz решил напомнить своим читателям о том, где найти в Праге круглосуточные аптеки и какие лекарства в Чехии можно покупать без рецепта.
Фото: pixabay.com
Пережить эпидемию гриппа в Чехии: круглосуточные аптеки и лекарства без рецепта

В этом сезоне грипп пришел в Чехию немного раньше обычного – еще в декабре. Однако в последние пару недель в стране с каждым днем регистрируется все больше людей, заболевших этим неприятным вирусом: особенно не повезло жителям таких краев, как Оломоуцкий, Злинский, Пльзенский, Моравскосилезский, Среднечешский и Высочина, где количество больных гриппом самое высокое. А в конце минувшей недели в Чехии уже официально объявили начало эпидемии гриппа.

Что касается Праги, то в последнюю неделю прошедшего года число больных гриппом здесь выросло на треть по сравнению с периодом рождественских каникул. Многие эксперты уже говорят о начале эпидемии гриппа и в столице.

При этом любая болезнь всегда приходит не вовремя – еще утром человек может чувствовать себя отлично, а вечером поднимается высокая температура. В пятницу. И дома, как назло, закончились все лекарства. Знакомая ситуация? В Чехии она осложняется еще и тем, что на выходных жизнь здесь замирает, потому что почти все небольшие магазинчики (и аптеки тоже) закрываются.

Поэтому портал 420on.cz решил помочь своим читателям и на всякий случай составил для них список круглосуточных аптек в Праге.

 

 Адрес круглосуточной аптеки

 Телефон аптеки

 Аптека Palackého

 Palackého 5, 115 92, Praha 1

 224 946 982

 222 928 220

 Аптека U Svaté Ludmily

 Belgická 37, 120 00, Praha 2

 222 513 396

 222 519 731

 Аптека FTNsP Томайерова больница

 Vídeňská 800, 149 00, Praha 4

 261 081 111

 261 084 019

 Аптека Medifin

 Šustova 1930/2, 149 00, Praha 4

 271 913 307

 296 506 128

 606 059 746

 Аптека при больнице Мотол

 V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

 224 435 736

 224 435 713

 Аптека BENU

 Fr.Křížka 22, 170 00, Praha 7

 731 638 010

 Аптека при больнице «На Буловце»

 Budínova 67/2, 180 81, Praha 8 - Libeň

 266 082 017

 Аптека при поликлинике Малешице

 Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10

 281 019 258

 724 210 499

 Аптека Šustova

 Šustova 1930/2, 149 00, Praha 11

 271 913 307

Также стоит отметить, что у большинства чешских аптек, которые располагаются в торговых центрах, режим работы обычно продленный – до 8 – 9 часов вечера. Кроме того, они открыты и на выходных.

 

Лечение гриппа: какие лекарства можно купить без рецепта

В группе особого риска заболеть гриппом – дети, беременные женщины и пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями или по работе часто контактирует с людьми. Последний пункт, к слову, касается и практически всех жителей крупных городов, которые ездят на общественном транспорте, гуляют по торговым центрам и ходят в кафе.

Прививки делать уже поздно – вакцина начинает действовать через две недели после укола, однако для наибольшей эффективности врачи советуют прививаться еще в сентябре-октябре, так что этот поезд уже ушел.

Грипп проходит гораздо тяжелее обычной простуды и длится существенно дольше – до 2-х недель. Разумеется, всем заболевшим нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением, однако на экстренный случай важно знать, какие лекарства в Чехии можно купить без рецепта врача: серьезные, вроде антибиотиков, обычно нельзя, однако жаропонижающее, капли в нос и сиропы от кашля предлагаются в широком ассортименте.

У человека, который неплохо говорит по-чешски, не вызовет трудностей общение с продавцом в аптеке или заказ лекарств онлайн (на сайтах аптек они обычно распределены по болезням, поэтому найти нужное легко).

Однако для тех, чей чешский еще недостаточно окреп, или туристов, не знающих языка, предлагаем список самых распространенных в Чехии лекарств для лечения основных симптомов гриппа и простуды.

 

 Симптомы

 Лекарства

 Высокая температура и  ломота в теле

 Ibalgin, Paralen, Panadol, Valetol, Aspirin и другие. Аспирин нельзя детям до 16 лет и людям с заболеваниями ЖКТ.

 Также можно воспользоваться напитками, которые содержат парацетамол и кофеин, например, Coldrex, Vicks, Paralen grip и др.

 Сухой и влажный кашель

 Сиропы и таблетки от сухого кашля: Sinecod, Stoptussin, Robitussin, Stopex и др.

 От влажного кашля: ACC Long, Mucosolvan, Hedelix, Bromhexin и др.

 Обязательно уточните в аптеке, от какого вида кашля вы ищете лекарство. И будьте осторожны – некоторые средства от кашля могут содержать кодеин (это слабый наркотик).

 Насморк

 Спреи от насморка Olynth, Elmex, Nasivin, Sanorin, Otrivin и другие.

 Боль в горле

 Таблетки и спреи для горла Strepsils, Neo-Angin, Septofort, Spotangin, Strepfen, Septolete, Orofar и другие.

Помимо лекарств, которые продаются по рецепту и без рецепта, еще одной группой медикаментов являются средства, продающиеся при предъявлении паспорта. В состав таких лекарств обычно входит псевдоэфедрин (есть, к примеру, в порошке «АнтиФлу») – вещество, которое облегчает дыхание, но может использоваться для изготовления наркотиков. Поэтому лекарства «по паспорту» выдаются в ограниченном количестве, они противопоказаны детям, пожилым людям и кардиологическим больным.

Хотя при простуде и гриппе не стоит забывать и о проверенных «бабушкиных» рецептах – например, о теплом напитке из меда, лимона и имбиря, куда чехи любят «для эффекта» добавить сливовицу.

По материалам: zdravotni.praha.eu, prvnipomoc.cz, lekarna.cz

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Темы
Болезни лекарства Аптеки Чехия
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