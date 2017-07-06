Клещи в Чехии: Как от них защищаться и что нужно знать

Чехия занимает одно из первых мест в Европе по числу зараженных клещей. Ежегодно от клещевого энцефалита гибнут люди. Какие способы защиты эффективны от клещей для детей и взрослых, что делать после укуса, как минимизировать риск заражения? Ответы на самые важные вопросы о клещах – в нашем материале.

Летом клещи в Чехии готовы прицепиться к любому, кто пройдет мимо. Результатом укуса может стать заражение смертельно опасным клещевым энцефалитом или боррелиозом (болезнью Лайма). По количеству инфицированных клещей Чехия занимает одно из первых мест в Европе: после Словении и прибалтийских государств. Из десятков тысяч заразившихся жителей с 1997 по 2013 год погибло 50 человек. Каждый год от клещевого энцефалита умирают новые люди. Меры предосторожности, о которых мы будем говорить в этом материале, помогут снизить вероятность заражения до минимума.

Где обитают клещи в Чехии?

Клещей в теплое время года можно встретить не только на природе, но даже в городах. Только в Праге клещи обитают в лесах, у водоемов и практически в каждом парке, включая Летну, Стромовку, Кунратице, Гвезду и Дивоку-Шарку. Среди них также есть инфицированные насекомые.

Ошибочно считать, что клещи прыгают на своих жертв с деревьев. Они всегда поджидают жертву в высокой траве и цепляются за ноги, а после ползут вверх в поисках укромного места. Каждый год эти насекомые расширяют место обитания. Раньше их находили только на высоте до 800 метров над уровнем моря. Теперь они обитают в Чехии и на высоте 1200 метров.

Чешские ученые создали специальную карту зон с зараженными энцефалитом клещами.

Когда клещи в Чехии активны?

Пики активности клещей приходятся на середину мая и сентябрь. Также нужно проявлять бдительность в течение всего лета. Самые благоприятные условия для активности клещей – теплая и влажная погода. Однако в последнее время сезон активности этих насекомых становится все дольше.

Чем можно заразиться от клеща в Чехии?

1-2% чешских клещей являются носителями клещевого энцефалита. Более 50% заражены боррелиозом, или болезнью Лайма. Заразиться энцефалитом можно уже через 2 часа после укуса клеща.

«Если человек находится на природе несколько часов, то ему нужно регулярно осматривать свое тело и одежду на клещей. Недостаточно проводить осмотр только в конце дня, так как может быть уже поздно. Чем раньше вы снимете клеща с тела, тем меньше будет риск заражения», – объясняет эпидемиолог Растислав Мадяр.

Видео: Клещ впивается в кожу

Как понять, что вы заразились клещевым энцефалитом или боррелиозом

Симптомы клещевого энцефалита

Тяжелее всего клещевой энцефалит протекает у пожилых людей. У детей болезнь в большинстве случаев проходит практически без осложнений.

Развивается заболевание в двух фазах. Примерно через 7-14 дней у заразившегося человека внезапно поднимается температура, начинает болеть голова, он чувствует сильную слабость. Затем симптомы на несколько дней пропадают, после чего возвращается жар, возникают мучительные головные боли, тошнота и светобоязнь. Такое состояние может продлиться от 2 до 7 дней. Затем у человека может парализовать лицевой нерв.

На второй фазе могут также затвердеть мышцы на шее, когда человек не может опустить подбородок на грудь. С такими симптомами нужно срочно обращаться в больницу к неврологу или инфекционисту.

Болезнь очень опасна, поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем жителям Чехии заблаговременно делать вакцинацию.

Симптомы боррелиоза

Болезнь Лайма – это бактериальное заболевание, от которого пока не создали вакцину. Она проявляется через несколько дней и даже недель после укуса зараженного клеща. В это время на месте укуса (как правило – на ноге) появляется красное кольцевидное пятно, часто – с бледной серединой. Также на месте укуса может образоваться папула. Красноватая сыпь может распространиться по всему телу. Кроме того, могут увеличиться лимфатические узлы. На этой фазе болезнь легко вылечивается антибиотиками. Если инфекцию не лечить, она прогрессирует и вызывает очень тяжелые последствия, поэтому нужно при первых же подозрениях обращаться к врачу.

Так выглядит пятно при болезни Лайма. Фото: shutterstock.com

Способы защиты от клещей

Вакцинация

Вакцинация – лучший и единственный эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. По утверждению педиатра Луции Бейстовой из клиники в Пльзене, делать прививку можно взрослым и детям уже с 1 года.

Чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита в Праге или другом городе Чехии, нужно обратиться к своему лечащему врачу, педиатру или напрямую – в центр вакцинации. Записаться на вакцинацию могут только люди старше 18 лет. Получить компенсацию за вакцину можно в страховой компании (подробнее об этом – здесь).

Карта всех мест, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита в Праге и Чехии

Когда делать прививку от клещевого энцефалита?

Лучше всего сделать прививку в холодное время года, когда активность клещей минимальна. Тогда у вас будет время на выработку иммунитета. Также можно пройти вакцинацию по ускоренной схеме, когда уже через 14 дней после введения повторной вакцины вырабатывается иммунитет.

Как защитить от клещей грудного ребенка?

Педиатры утверждают, что в Чехии можно купить репелленты, подходящие для детей от 3 месяцев. Однако в любом случае нужно внимательно прочесть инструкцию, где будет указано, каким образом и как часто наносить средство. Как правило, все репелленты нужно наносить повторно в течение дня. Также не стоит класть ребенка на траву.

Имеет ли смысл покупать специальные носки от клещей?

По словам эксперта по клещам Франтишка Реттиха, который руководит лабораторией по дезинсекции и дератизации при Государственном комитете здравоохранения, защитные носки действительно отпугивают клещей, так как они пропитаны эвкалиптовой эссенцией. Однако то же самое можно сделать с обычными носками, если просто распылить на них репеллент. Именно репелленты считаются самым эффективным и единственным способом защиты от боррелиоза.

Клещ на природе. Фото: Pixabay.com

Какие средства защиты от клещей не доказали свою эффективность?

- резиновые браслеты с репеллентами от клещей и комаров

Подобные браслеты отпугивают насекомых только в том месте, где они напрямую касаются кожи. Частично функционируют только браслеты с химическими репеллентами.

- ультразвуковое оборудование

По данным некоммерческой американской организации Consumer Reports, нет никаких научных доказательств, что ультразвук способен отпугивать насекомых.

В прошлом году несколько компаний в США вынудили заплатить штрафы в размере сотен тысяч долларов за утверждения, что их браслеты или ультразвуковые аппараты отпугивают насекомых, так как научно это не подтверждено.

- народные способы

В Чехии распространен миф, что если съесть чеснок или выпить пива, клещ не станет вас кусать. Эксперты заявляют, что это полнейшая глупость. Также никакой защиты не представляет употребление витаминов группы В. Это тоже один из мифов.

- эфирные масла лаванды и розмарина

Такие способы широко обсуждают мамы в чешском интернете. Врачи не советуют на них полагаться, так как эффективность не будет стопроцентной. Дело в том, что самостоятельно сложно определить, достаточная ли концентрация ароматических ингредиентов для отпугивания клеща. По сравнению с химическими репеллентами натуральные нужно наносить на одежду и кожу намного чаще.

Как еще защититься от клещей летом?

На всех выездах на природу нужно правильно одеваться. Лучше всего носить светлую одежду, на которой хорошо заметны клещи. Для прогулки по лесу надевайте длинные штаны: лучше всего с резинкой. Штаны заправляйте в обувь. На открытые участки кожи наносите репеллент.

Регулярно осматривайте домашних животных. С собаки или кошки клещи могут легко перелазить на человека.

Взрослый клещ. Фото: Pixabay.com

Что делать, если вас укусил клещ?

Если клещ все-таки укусил вас, нужно как можно быстрее его удалить. Для этого используйте обычный пинцет или специальный прибор для выкручивания клещей (он продается в аптеках и называется kleštičky k odstraňování klíšťat).

На место укуса рекомендуют капнуть дезинфекционным средством, захватить клеща как можно ближе к коже и осторожно достать его, не допуская отрывания головы. Затем клеща нужно завернуть в бумагу и сжечь либо смыть в унитаз.

Ни в коем случае не капайте на клеща маслом: если он начнет задыхаться, то выпустит в рану слюну – тем самым риск переноса инфекции в организм повысится!

Есть ли разница – выкручивать клеща или вытаскивать?

Эксперты утверждают, что нет разницы – выкручивать клеща или вытаскивать пинцетом. Не имеет значения, крутить ли клеща по часовой стрелке или против. Главное – делать это осторожно, чтобы насекомое не разорвалось.

Нужно ли нести клеща в лабораторию?

Некоторые жители Чехии несут клещей в специализированные лаборатории, чтобы проверить их на боррелиоз или энцефалит. Стоит такой анализ примерно 2000 крон. Результаты будут готовы только через 2-3 дня. Однако даже позитивный результат не будет означать, что человек на 100% заразился. Главное – внимательно следить за состоянием здоровья в течение нескольких недель после укуса. Поводом для тревоги должно стать красное пятно на месте укуса, слабость, головные боли и повышение температуры.

Какова вероятность заразиться от инфицированного клеща?

Люди, не прошедшие вакцинацию от клещевого энцефалита, могут заразиться им уже в течение двух часов после укуса инфицированного клеща. Чем дольше клещ будет пить кровь человека, тем выше будет вероятность заражения. Также риск заражения зависит от размера клеща: чем больше насекомое, тем большую долю инфекции оно может передать.

Что касается клещей с боррелиозом, то от них заражается только 4% людей. Если достать клеща в течение 24 часов, риск заражения будет очень низким.

Всё вышесказанное не означает, что летом в Чехии не следует выезжать на природу и гулять по лесу! Используйте защитные средства, заблаговременно делайте прививки и будьте бдительны – тогда ваш отдых не испортят никакие клещи.