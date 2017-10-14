Самые опасные бальзамы и гигиенические помады на чешском рынке

Журнал для потребителей dTest изучил гигиенические помады и бальзамы для губ, которые свободно продаются в Чехии, и рассказал, какие из них могут быть опасны из-за высокого содержания потенциально канцерогенных частиц минеральных масел.

Предстоящие выходные могут стать последними теплыми днями в этом году в Чехии. Наступает пора холодов, а с ней возникает необходимость особого ухода за своей внешностью, в первую очередь – за губами.

В холодные месяцы многие люди страдают сухостью и шелушением кожи на губах, поэтому для увлажнения и защиты часто пользуются гигиеническими помадами или бальзамами. Журнал для потребителей dTest протестировал эти косметические средства и обратил внимание на присутствие в них нежелательных химикалий. Лабораторные исследования показали: больше чем в половине тестируемых помад содержатся потенциально опасные элементы минеральных масел.

Человек съедает 20 г бальзама за год

Если вы пользуетесь бальзамом для губ несколько раз в день, то за год можете незаметно для себя «съесть» 20 г этого продукта, а это около четырех помад массой 5 г. Речь не о том, что люди намеренно съедают эти косметические средства. Частички помады попадают в желудок при облизывании, приеме пищи, питье и поцелуях, т.е. как бы случайно. В результате помада стирается, и люди заново ее наносят.

Внимание! Опасные углеводороды минеральных масел

Журнал dTest решил проверить этот косметический продукт и специально установил критерии, направленные на выявление химических веществ в его составе. 11 из 18 рассмотренных помад не выдержали проверки на безопасность для здоровья из-за содержания в них ароматических углеводородов (MOAH) и насыщенных углеводородов (MOSH) минеральных масел.

Шеф-редактор журнала dTest Ганна Гоффманова рассказала, что источником вдохновения для проведения опытов послужила партнерская компания из Германии Stiftung Warentest. В начале 2017 года она уже тестировала бальзамы для губ, и во многих из них обнаружила потенциально опасные частицы минеральных масел – MOAH и MOSH. Они используются в производстве косметики для достижения эффекта увлажнения и блеска.

Частицы MOAH опасны тем, что они могут накапливаться во внутренних органах, главным образом – в селезенке и печени. MOSH входят в группу риска, так как считаются потенциально канцерогенными. Эти опасные элементы были найдены в помадах и в рамках исследования от dTest.

Каких помад и бальзамов лучше избегать?

Эксперты выявили высокое содержание MOAH и MOSH в следующих помадах:

- Astrid Ochranný lůj na rty regenerační,

- Bebe Young Care Classic,

- Blistex Lip Relief Cream,

- Carmex Classic,

- Eucerin Lip Aktiv,

- Helle Balzám na rty Neutral,

- Jelení lůj tradiční,

- La Roche Posay Nutritic,

- Labello Original,

- Neutrogena Lippenpflege,

- Yves Rocher Lipbalm Macadamia.

Все эти образцы заслужили самую низкую оценку. Редактор журнала dTest напомнила, что даже если человек нечасто пользуется подобными помадами, он должен помнить, что вокруг него существует много других источников химически опасных веществ. Объединившись, они могут сильно ударить по здоровью, поэтому всегда нужно проявлять осторожность.

Остальные бальзамы для губ, без нежелательных частиц минеральных масел, dTest оценивал по другим критериям: по способности увлажнять, косметическим качествам, а также ощущениям при использовании. Узнать, какие помады участвовали в лабораторном исследовании, можно на странице журнала в сети.