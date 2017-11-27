Сохранить молодость: Эксперт рассказал, как выбрать коллаген в чешских магазинах

На чешском рынке красоты и здоровья можно найти множество средств с коллагеном – белком, препятствующим старению. Мы узнали у эксперта Мартина Плачека, для чего нужен коллаген и по каким параметрам выбирать эффективное средство.

Мартин Плачек, сотрудник компании INCA agency s.r.o, консультант по женскому здоровью и красоте.

Гладкая кожа, здоровые и блестящие волосы, крепкие ногти. Оказывается, все эти символы женской красоты связаны с коллагеном. Этот уникальный белок поддерживает работу всех клеток человеческих тканей и в прямом смысле отвечает за нашу красоту и молодость.

Изначально организм сам синтезирует коллаген, но с 25 лет этот процесс замедляется, а после 40 лет и вовсе останавливается. Вот тогда нам и начинают рекомендовать косметику с коллагеном – чтобы замедлить старение. Но чтобы обеспечить комплексную поддержку всего организма, а не только кожи, коллаген нужно принимать внутрь.

Мы поговорили с экспертом в области красоты и здоровья Мартином Плачеком о том, правда ли коллаген так важен для организма, как его правильно принимать и какому средству на чешском рынке лучше отдать предпочтение.

- Я слышала, что коллаген нужно употреблять только зимой. Это так?

- Нет. Зимой это тоже важно, но на самом деле коллаген – главный строительный материал в нашем организме. Из этого волокнистого белка состоят все соединительные ткани двигательного аппарата. Именно коллаген представляет 30% всех наших белков и до 70% сухого вещества суставных хрящиков. Он входит в структуру костей и суставов, связок, сухожилий, хрящей и кожи. В молодости организм самостоятельно вырабатывает коллаген для поддержки суставов, подвижности мышц, предотвращения старения.

- А потом синтез коллагена прекращается, и мы стареем?

- К сожалению, с 25 лет наш организм постепенно утрачивает возможность синтезировать коллаген, а после 40 лет этот белок вообще не производится. И это не связано с временем года. Дефицит коллагена ухудшает состояние костей и суставов, снижает эластичность мышц и сухожилий. У женщин из-за этого появляются первые морщины, увеличивается целлюлит. Кожа становится сухой, волосы теряют блеск, ногти ломаются. Начинается неизбежный процесс старения. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, красоту кожи и подвижность суставов, важно вносить коллаген в ежедневный рацион.

- То есть, недостаточно просто использовать кремы с коллагеном?

- Да, важно употреблять его внутрь. Только так коллаген поможет снизить болезненность суставов, улучшит их подвижность, защитит двигательный аппарат от многих болезней. Если коллаген принимать регулярно, он сработает как эликсир молодости и здоровья. Вы заметите, как разглаживаются морщины, повышается эластичность кожи, осветляются пигментные пятна. Еще он увлажняет сухую кожу, улучшает качество и рост волос. В целом коллаген замедляет процессы старения естественным способом. Но для этого нужно правильно его употреблять.

- Расскажите, как правильно выбрать коллаген? Получается, что не все средства одинаково эффективны?

- В чешских магазинах можно найти десятки разных средств с коллагеном, но вы правы: не каждое из них будет эффективным. При выборе коллагена в первую очередь обратите внимание на его происхождение и содержание в дневной порции. Очень важна и форма, в какой он попадает в организм. Разумеется, хорошим кремом с коллагеном вы себе не навредите (хотя многие ученые скептически относятся к такой его форме). Но в идеале это должна быть растворимая в воде биодобавка.

- Вы советуете разбавлять коллаген с водой, но большинство препаратов представлено в таблетках.

- Действительно, вещество можно найти в разных формах. Тем не менее, исследования показывают, что организм воспринимает только живой, т.е. биоактивный коллаген, максимально похожий на человеческий. Он быстро усваивается и быстрее дает результат. Такой коллаген выпускают только в форме порошков, которые легко растворяются в воде или другой жидкости. Я рекомендую морской биоактивный коллаген Inca Collagen, который максимально похож на человеческий.

- Что значит морской биоактивный?

- Это значит, что его изготавливают из морской рыбы щадящим способом, чтобы сохранить биологические качества коллагена. Поэтому его называют живым коллагеном. Благодаря такой форме он в несколько раз эффективнее обычных средств с коллагеном. Это как раз сыпучий порошок, который нужно растворить в воде и выпить. Именно такая консистенция на сегодняшний день единственная, при которой сохраняется биологическая активность коллагена.

- Чем это средство лучше обычного коллагена?

- На чешском рынке средству Inca Collagen сложно найти аналог по цене и качеству. Биоактивный коллаген легко усваивается и быстро действует: запускает процессы обновления клеток и регенерации коллагеновых волокон, обеспечивая волосам, коже и ногтям оптимальное питание.

Большое преимущество средства – его натуральное происхождение и высокая концентрация белка в дневной порции (один пакетик содержит до 3000 мг (3 г) чистого, 100%-го коллагена в порции, что почти в 400 раз больше среднего коллагенового средства на рынке!).

По сравнению с другими средствами Inca Collagen отличается и составом: он содержит не один, а ТРИ ВИДА коллагена: типа I, II и III. Кроме того, средство стимулирует выработку собственного коллагена в течение 12 недель после прекращения приема.

- Что насчет ограничений? Можно ли сочетать коллаген с лекарствами? Есть ли побочные эффекты?

- Коллаген – натуральное вещество, это биодобавка к пище, поэтому его можно сочетать с любыми лекарствами. У Inca Collagen нет нежелательных побочных эффектов.

- Где можно купить это средство в Чехии ?

- Inca Collagen продается в некоторых аптеках, также его можно заказать на сайте www.incacollagen.cz.

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