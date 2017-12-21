Куда ходят чешские звезды: Обзор одной из лучших бьюти-клиник в Праге

Мы узнали, какую клинику эстетической медицины в Праге посещают чешские звезды и какой метод сохранения красоты и молодости заменил инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты.

В нашу редакцию часто приходят запросы от читательниц. Многих женщин интересует, есть ли в Праге хорошие клиники эстетической медицины, куда стоит прийти на современные косметологические процедуры. Мы изучили самые известные клиники, выбрали из них ту, которую предпочитают местные звезды, а также узнали, какими методами эксперты сохраняют красоту и молодость своих клиентов.

AURUM CLINIC – клиника, которую предпочитают звезды

Aurum Clinic в Праге – это не просто хорошая клиника эстетической медицины, но и первый Европейский центр, обучающий и практикующий запатентованный метод MetaCrill® – оригинальный биосовместимый материал, биорегенератор человеческого коллагена.

Постоянные клиенты клиники эстетической медицины Aurum Clinic – чешские певицы, актрисы и другие знаменитости. Именно здесь процедуры проходят такие звезды, как Петра Яну, Марцела Голанова, Яна Адамцова, Геиди Янку, Ян Пршеучил, Ева Грушкова или Ива Янжурова. Кому они обязаны тем, что выглядят на десять лет моложе, знаменитости охотно рассказывают в СМИ.

Хозяйка клиники Aurum Clinic – доктор медицинских наук Ивана Немечкова. Она специализируется на современных методах эстетической медицины. Это новейшие заполняющие материалы, специальные нити Silhouette Lift, бионити, мезотерапия, карбокситерапия и Hifu-терапия для устранения целлюлита, процедура Silkpeel Dermolissage и многое другое.

В клинику приходят с пожеланиями избавиться от морщин не только на лице, но и на шее и даже на руках. Также женщины укрепляют контуры лица и его нижнюю часть, омолаживают зону декольте, корректируют объем губ, подтягивают ягодицы. Все предлагаемые методы подходят для исправления врожденных или приобретенных дефектов.

Карел Готт и Ивана Немечкова (в центре)

MetaCrill® – метод, который заменил ботокс и гиалуроновую кислоту

То, что современные средства эстетической медицины позволяют надолго отложить признаки старения, уже не секрет. Однако многие женщины считают, что для этого им придется «подсесть» на регулярные инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. Благодаря открытию биорегенератора естественного коллагена MetaCrill® все стало иначе.

MetaCrill® используют для устранения морщин и эстетических дефектов в целях омоложения и сохранения красоты. Это инъекционный имплантат с долгосрочными результатами. Он идеально подходит для наполнения складок, морщин и эстетических дефектов по всему телу.

Вещество выглядит как вязкий гель. В его составе нет никаких аллергенов, протеинов и токсических веществ. Естественный продолжительный эффект MetaCrill® достигается за счет его особого действия: он стимулирует рост и активность коллагеновых клеток в организме. Поэтому, в отличие от ботулотоксина или гиалуроновой кислоты, процедуру не нужно постоянно повторять снова и снова.

Известные клиенты доктора Иваны Немечковой

Преимущества MetaCrill®

- Безопасность

Исследование препарата проводили на 84 000 пациентов в 252 000 различных областях в течение 7 лет. Индекс осложнений минимален – 0,08%.

- Высокое качество

Вещество проверено микробиологическими и гистологическими исследованиями и изучением биосовместимости. Производство проходило длительный контроль качества. Препарат отвечает строгим требованиям Евросоюза, что подтверждено сертификатом ЕС.

- Отсутствие побочных эффектов

MetaCrill® не вызывает аллергии, не перемещается, не приводит к побочным эффектам.

Куда вводят MetaCrill®

Место инъекций зависит от показаний и пожеланий. Для коррекции морщин и дряблой кожи MetaCrill® вводят в подкожные слои. Для поддержки мускулатуры ягодиц – в мышцы, для скульптурирования скул, подбородка и нижней челюсти – в надкостницу. После процедуры кожа приобретает естественную гладкость.

Какие еще услуги оказывает клиника

Кроме эстетической медицины в перечень услуг входит диетология, косметология, маникюр и педикюр, а также широкий выбор разных видов массажа.

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и записаться на консультацию можно на сайте клиники

или по телефонам 722 725 703 и 601 322 822.

AURUM CLINIC s.r.o MUDr Ivana Němečková

Zborovská 56 Praha 5 – Malá strana 150 00

Электронная почта: drnemeckovaivana@gmail.com

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