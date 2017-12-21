Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n -2 °C
Куда ходят чешские звезды: Обзор одной из лучших бьюти-клиник в Праге

Куда ходят чешские звезды: Обзор одной из лучших бьюти-клиник в Праге

Vladislava M 247 0
Мы узнали, какую клинику эстетической медицины в Праге посещают чешские звезды и какой метод сохранения красоты и молодости заменил инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты.
Куда ходят чешские звезды: Обзор одной из лучших бьюти-клиник в Праге

В нашу редакцию часто приходят запросы от читательниц. Многих женщин интересует, есть ли в Праге хорошие клиники эстетической медицины, куда стоит прийти на современные косметологические процедуры. Мы изучили самые известные клиники, выбрали из них ту, которую предпочитают местные звезды, а также узнали, какими методами эксперты сохраняют красоту и молодость своих клиентов.

AURUM CLINIC – клиника, которую предпочитают звезды

Aurum Clinic в Праге – это не просто хорошая клиника эстетической медицины, но и первый Европейский центр, обучающий и практикующий запатентованный метод MetaCrill®  – оригинальный биосовместимый материал, биорегенератор человеческого коллагена.

Постоянные клиенты клиники эстетической медицины Aurum Clinic – чешские певицы, актрисы и другие знаменитости. Именно здесь процедуры проходят такие звезды, как Петра Яну, Марцела Голанова, Яна Адамцова, Геиди Янку, Ян Пршеучил, Ева Грушкова или Ива Янжурова. Кому они обязаны тем, что выглядят на десять лет моложе, знаменитости охотно рассказывают в СМИ.

Хозяйка клиники Aurum Clinic – доктор медицинских наук Ивана Немечкова. Она специализируется на современных методах эстетической медицины. Это новейшие заполняющие материалы, специальные нити Silhouette Lift, бионити, мезотерапия, карбокситерапия и Hifu-терапия для устранения целлюлита, процедура Silkpeel Dermolissage и многое другое.

В клинику приходят с пожеланиями избавиться от морщин не только на лице, но и на шее и даже на руках. Также женщины укрепляют контуры лица и его нижнюю часть, омолаживают зону декольте, корректируют объем губ, подтягивают ягодицы. Все предлагаемые методы подходят для исправления врожденных или приобретенных дефектов.

Карел Готт и Ивана Немечкова (в центре)

MetaCrill® – метод, который заменил ботокс и гиалуроновую кислоту

То, что современные средства эстетической медицины позволяют надолго отложить признаки старения, уже не секрет. Однако многие женщины считают, что для этого им придется «подсесть» на регулярные инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты. Благодаря открытию биорегенератора естественного коллагена MetaCrill® все стало иначе.

MetaCrill® используют для устранения морщин и эстетических дефектов в целях омоложения и сохранения красоты. Это инъекционный имплантат с долгосрочными результатами. Он идеально подходит для наполнения складок, морщин и эстетических дефектов по всему телу.

Вещество выглядит как вязкий гель. В его составе нет никаких аллергенов, протеинов и токсических веществ. Естественный продолжительный эффект MetaCrill® достигается за счет его особого действия: он стимулирует рост и активность коллагеновых клеток в организме. Поэтому, в отличие от ботулотоксина или гиалуроновой кислоты, процедуру не нужно постоянно повторять снова и снова.

Известные клиенты доктора Иваны Немечковой

Преимущества MetaCrill®

- Безопасность

Исследование препарата проводили на 84 000 пациентов в 252 000 различных областях в течение 7 лет. Индекс осложнений минимален – 0,08%.

- Высокое качество

Вещество проверено микробиологическими и гистологическими исследованиями и изучением биосовместимости. Производство проходило длительный контроль качества. Препарат отвечает строгим требованиям Евросоюза, что подтверждено сертификатом ЕС.

- Отсутствие побочных эффектов

MetaCrill® не вызывает аллергии, не перемещается, не приводит к побочным эффектам.

Куда вводят MetaCrill®

Место инъекций зависит от показаний и пожеланий. Для коррекции морщин и дряблой кожи MetaCrill® вводят в подкожные слои. Для поддержки мускулатуры ягодиц – в мышцы, для скульптурирования скул, подбородка и нижней челюсти – в надкостницу. После процедуры кожа приобретает естественную гладкость.

Какие еще услуги оказывает клиника

Кроме эстетической медицины в перечень услуг входит диетология, косметология, маникюр и педикюр, а также широкий выбор разных видов массажа.

Посмотреть подробности
и записаться на консультацию можно на сайте клиники
или по телефонам 722 725 703 и 601 322 822.

AURUM CLINIC s.r.o MUDr Ivana Němečková
Zborovská 56 Praha 5 – Malá strana 150 00
Электронная почта: drnemeckovaivana@gmail.com

 

 

 

 

 

 

На правах рекламы

 

Рассказать всем:
Темы
здоровье Прага
Читайте
по теме 
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености
28.11.2017 15:12 Общество
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености
2483 0
Сохранить молодость: Эксперт рассказал, как выбрать коллаген в чешских магазинах
27.11.2017 09:56 Здоровье
Сохранить молодость: Эксперт рассказал, как выбрать коллаген в чешских магазинах
1233 0
Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах
15.11.2017 09:55 Общество
Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах
1041 0
Самые опасные бальзамы и гигиенические помады на чешском рынке
14.10.2017 09:10 Здоровье
Самые опасные бальзамы и гигиенические помады на чешском рынке
2349 0
Последние новости:
29
декабря
Брно начинает привлекать иностранных экспертов на работу
29.12.2017 16:00 Экономика
Брно начинает привлекать иностранных экспертов на работу
207 0
В Чехии начался пик распродаж: Эксперты советуют покупателям быть осторожными
29.12.2017 10:41 Общество
В Чехии начался пик распродаж: Эксперты советуют покупателям быть осторожными
608 0
Чешские врачи и аптеки готовятся к переходу на электронные рецепты
29.12.2017 10:30 Общество
Чешские врачи и аптеки готовятся к переходу на электронные рецепты
377 0
В Чехии на несколько дней отключат электронную систему «датовых схранок»
29.12.2017 10:00 Общество
В Чехии на несколько дней отключат электронную систему «датовых схранок»
312 0
28
декабря
«Леса Праги»: Не кормите животных самовольно, они умирают
28.12.2017 17:54 Общество
«Леса Праги»: Не кормите животных самовольно, они умирают
330 0
По темпам роста чешская крона заняла второе место в мире
28.12.2017 17:11 Экономика
По темпам роста чешская крона заняла второе место в мире
1108 0
Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают
28.12.2017 12:53 Общество
Иностранцы в Чехии напали с ножом на мужчин, национальность скрывают
1178 1
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн
28.12.2017 12:47 Общество
Под Вышеградом в Праге откроют плавучий бассейн
745 0
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»
28.12.2017 11:58 Общество
На упаковках некоторых продуктов в Чехии появится «светофор»
684 0
Финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар: «Если верить в чудеса, они обязательно исполнятся»
28.12.2017 09:55 Интервью
Финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар: «Если верить в чудеса, они обязательно исполнятся»
1262 0


Мобильная версия