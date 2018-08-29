«Кокосовое масло – хуже сала»: Чешские ученые подтвердили вред «здорового» продукта

Все началось с лекции американского ученого из Гарвардского университета Карин Мишель.

Кокосовое масло, которое считается одним из полезных натуральных продуктов, по мнению ученого Гарвардского университета Карин Мишель может быть худшим, что человек употребляет в пищу.

«Это как чистый яд», – заявляет эпидемиолог на лекции во Фрайбургском университете в Германии, где она также преподает. Чешские ученые подтвердили, что кокосовое масло несет больше рисков, чем полезных свойств.

Считается, что кокосовое масло помогает улучшить здоровье волос, бороться с ожирением, уравновешивать психику, а также предупреждать различные болезни. Ученый Карин Мишель заявила, что на самом деле это не так. В своей лекции «Кокосовое масло и другие ошибки в питании» она объяснила причины. В кокосовом масле содержится больше жирных кислот, чем в сале. Это приводит к увеличению риска инфаркта и возникновению других сердечно-сосудистых заболеваний.

Как говорится в заявлении British Nutrition Foundation, не существует никаких научных доказательств пользы кокосового масла. С учетом насыщенности этого продукта жирными кислотами его потребление должно быть ограниченным.

Сотрудник пражского исследовательского института IKEM Павел Суханек сказал, что кокосовое масло и его польза для здоровья стали самыми громкими fake news в области медицины и заботы о здоровье. Ученые говорят, что этот продукт можно использовать для выпекания, но лучше всего – в производстве косметики.

Источник: novinky.cz